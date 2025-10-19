Trực tiếp bóng đá Liverpool - MU: Đại chiến của sự mong manh (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 19/10 | Anfield Liverpool 0 - 0 Man Utd (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Man Utd Man Utd Điểm Mamardashvili Bradley Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch Mac Allister Wirtz Gakpo Salah Isak Điểm Lammens Yoro De Ligt Shaw Dalot Casemiro Dorgu Fernandes Mbeumo Cunha Šeško Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Man Utd Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Mbeumo, Cunha, Šeško

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Liverpool Hạng 2 7 5 0 2 13 9 MU Hạng 10 7 3 1 3 9 11

🎯Phong độ của Liverpool và MU

Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh hai đội đều có phong độ không tốt

Sau khởi đầu thăng hoa, Liverpool bất ngờ sa sút thảm hại với ba trận thua liên tiếp, trong đó có hai thất bại ở Premier League khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Anfield vẫn có lý do để tin tưởng, khi “Lữ đoàn đỏ” chỉ thua 2 trong 53 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 41, hòa 10).

Phía bên kia, MU hành quân đến Anfield với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đối thủ 5 điểm dù đã thắng hai trong ba vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Sunderland.

“Quỷ đỏ” từng không thể thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh suốt cả mùa trước. Và cơ hội làm được điều đó lần này cũng không cao khi họ đã trải qua 8 trận sân khách liên tiếp không thắng ở Premier League (hòa 2, thua 6) – chuỗi tệ nhất của CLB kể từ năm 1989.

⚽Thành tích thi đấu của Liverpool và MU thời gian gần đây

Liverpool MU Chelsea 2-1 Liverpool Galatasaray 1-0 Liverpool Crystal Palace 2-1 Liverpool Liverpool 2-1 Southampton Liverpool 2-1 Everton MU 2-0 Sunderland Brentford 3-1 MU MU 2-1 Chelsea Man City 3-0 MU MU 3-2 Burnley

Thống kê đáng chú ý cho thấy 7 trận của Liverpool tại Premier League mùa này có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi sau phút 75. Chín trận gần nhất của họ không có trận nào kết thúc với cách biệt từ hai bàn trở lên.

Ngược lại, MU bị dẫn bàn trong hiệp một ở 5/7 trận sân khách gần nhất tại đấu trường quốc nội.