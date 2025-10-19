Trực tiếp bóng đá Liverpool - MU: Đại chiến của sự mong manh (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 19/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh) Liverpool đã thua 3 trận trong khi MU chỉ giữ sạch lưới 1 trận từ đầu mùa giải, đây là thời điểm 2 đội đang không có sự tích cực về mặt phong độ.
Premier League | 22h30, 19/10 | Anfield
Điểm
Mamardashvili
Bradley
Konate
Van Dijk
Kerkez
Gravenberch
Mac Allister
Wirtz
Gakpo
Salah
Isak
Điểm
Lammens
Yoro
De Ligt
Shaw
Dalot
Casemiro
Dorgu
Fernandes
Mbeumo
Cunha
Šeško
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
|Đội bóng
|Thứ hạng
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|Liverpool
|Hạng 2
|7
|5
|0
|2
|13
|9
|MU
|Hạng 10
|7
|3
|1
|3
|9
|11
🎯Phong độ của Liverpool và MU
Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh hai đội đều có phong độ không tốt
Sau khởi đầu thăng hoa, Liverpool bất ngờ sa sút thảm hại với ba trận thua liên tiếp, trong đó có hai thất bại ở Premier League khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Anfield vẫn có lý do để tin tưởng, khi “Lữ đoàn đỏ” chỉ thua 2 trong 53 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 41, hòa 10).
Phía bên kia, MU hành quân đến Anfield với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đối thủ 5 điểm dù đã thắng hai trong ba vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Sunderland.
“Quỷ đỏ” từng không thể thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh suốt cả mùa trước. Và cơ hội làm được điều đó lần này cũng không cao khi họ đã trải qua 8 trận sân khách liên tiếp không thắng ở Premier League (hòa 2, thua 6) – chuỗi tệ nhất của CLB kể từ năm 1989.
⚽Thành tích thi đấu của Liverpool và MU thời gian gần đây
|Liverpool
|MU
|
Chelsea 2-1 Liverpool
Galatasaray 1-0 Liverpool
Crystal Palace 2-1 Liverpool
Liverpool 2-1 Southampton
Liverpool 2-1 Everton
|
MU 2-0 Sunderland
Brentford 3-1 MU
MU 2-1 Chelsea
Man City 3-0 MU
MU 3-2 Burnley
Thống kê đáng chú ý cho thấy 7 trận của Liverpool tại Premier League mùa này có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi sau phút 75. Chín trận gần nhất của họ không có trận nào kết thúc với cách biệt từ hai bàn trở lên.
Ngược lại, MU bị dẫn bàn trong hiệp một ở 5/7 trận sân khách gần nhất tại đấu trường quốc nội.
(22h30, 19/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh) Liverpool và MU gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều có những khoảng hở trong chiến thuật, nhân sự lẫn kết quả....
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2025 15:50 PM (GMT+7)