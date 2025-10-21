2 nữ thần Badosa - Sabalenka khoe bikini đôi quyến rũ, làng tennis rạo rực

✨ Hai ngôi sao tennis “đốt mắt” người hâm mộ

Hai người đẹp của làng banh nỉ, Aryna Sabalenka và Paula Badosa vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi cùng khoe dáng bằng bikini cực quyến rũ trong kỳ nghỉ dưỡng ở Dubai. Sabalenka chọn bikini vàng rực rỡ, trong khi Badosa diện bộ đen huyền bí, cả hai như hai “nữ thần” khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Aryna Sabalenka và Paula Badosa khoe bikini đôi ở Hy Lạp

“Với em yêu của tôi”, Badosa viết trên story Instagram kèm bức ảnh thân mật bên Sabalenka. Ngay sau đó, Sabalenka cũng đáp lại ngọt ngào: “Cô gái của tôi”.

🌴 Kỳ nghỉ xa hoa ở Dubai

Sau những giải đấu căng thẳng, cặp bạn thân đã chọn Dubai làm điểm dừng chân để “reset” (làm mới) tinh thần. Cả hai ghé Atlantis The Royal Hotel, một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố, dùng bữa tối tại nhà hàng Hy Lạp Milos nổi tiếng với các món hải sản tươi sống.

Sabalenka, người đã dừng bước tại bán kết Wuhan Open, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào chinh chiến tại WTA Finals 2025 ở Riyadh. Trong khi đó, Badosa khép lại mùa giải sớm sau chấn thương tại China Open và dự định trở lại vào năm 2026 với thể lực sung mãn hơn.

💬 Cặp bạn thân “tâm đầu ý hợp”

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và body “cực phẩm”, tình bạn gắn bó giữa Sabalenka và Badosa cũng là điểm khiến người hâm mộ thích thú. “Tôi yêu Paula rất nhiều. Cô ấy là tri kỷ của tôi. Trong làng WTA, để có một người bạn thật sự không hề dễ”, Sabalenka từng chia sẻ trong buổi họp báo hồi tháng 4.

Badosa cũng nhiều lần khẳng định Sabalenka là “chỗ dựa tinh thần” trên các tour đấu. Chính sự đồng điệu trong tính cách và tư duy khiến cả hai trở thành một trong những cặp bạn thân “đáng yêu nhất” giới thể thao nữ hiện nay.

🧡 Đối thủ trên sân, tri kỷ ngoài đời

Dù thân thiết ngoài đời, trên sân đấu họ vẫn là hai chiến binh sắt đá. Sabalenka đang dẫn 6-2 trong thành tích đối đầu với Badosa sau 8 lần chạm trán. Lần gần nhất, Sabalenka đã thắng tại bán kết Australian Open 2025.

Với vị trí hạt giống số 1 tại WTA Finals, Sabalenka sẽ tiếp tục hành trình khẳng định vị thế số một thế giới, trong khi Badosa, hiện đứng hạng 26, đặt mục tiêu trở lại mạnh mẽ vào năm tới.

Hai người đẹp tennis nhận về nhiều lời khen

📸 Mạng xã hội “phát sốt” với loạt ảnh nóng bỏng

Ngay sau khi loạt ảnh bikini được đăng tải, hàng nghìn bình luận từ fan khắp thế giới tràn ngập mạng xã hội. “Tuyệt đẹp không thể cưỡng lại”, một fan bình luận. Người khác trêu đùa: “Tôi chỉ muốn làm ballboy (cậu bé nhặt bóng) của hai người thôi!”.

Từ những cú giao bóng uy lực trên sân, giờ đây Sabalenka và Badosa tiếp tục “ghi điểm” bằng thần thái rạng rỡ, quyến rũ ngoài đời thực.