Trực tiếp chuyển nhượng 9/6: MU gây sốc chiêu mộ Romero của Tottenham

Juventus và Man City cùng nhắm Brahim Diaz

Juventus và Manchester City đều đang theo sát tiền vệ tấn công Brahim Díaz của Real Madrid. Theo Corriere dello Sport, HLV Luciano Spalletti muốn đưa cầu thủ 26 tuổi về Turin để tăng sức sáng tạo cho hàng công.

Dù vậy, thương vụ được đánh giá là không dễ bởi Diaz muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Juventus còn phải cạnh tranh với Man City trong cuộc đua này. Mới đây, Diaz ghi bàn cho Morocco trong trận hòa 1-1 với Na Uy ở loạt giao hữu trước World Cup.