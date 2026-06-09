Trực tiếp chuyển nhượng 9/6: MU gây sốc chiêu mộ Romero của Tottenham
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 9/6.
Juventus và Manchester City đều đang theo sát tiền vệ tấn công Brahim Díaz của Real Madrid. Theo Corriere dello Sport, HLV Luciano Spalletti muốn đưa cầu thủ 26 tuổi về Turin để tăng sức sáng tạo cho hàng công.
Dù vậy, thương vụ được đánh giá là không dễ bởi Diaz muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Juventus còn phải cạnh tranh với Man City trong cuộc đua này. Mới đây, Diaz ghi bàn cho Morocco trong trận hòa 1-1 với Na Uy ở loạt giao hữu trước World Cup.
Truyền thông Argentina vừa tiết lộ, MU đang muốn chiêu mộ Romero nhằm tăng cường sức mạnh phòng ngự khi trở lại đấu trường Champions League. Nếu đầu quân đội chủ sân Old Trafford, trung vệ 28 tuổi sẽ tái hợp người đồng đội trên tuyển Argentina là Lisandro Martinez.
Tương lai của Romero trở nên bất định sau mùa giải đáng quên. Spurs chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 Premier League mùa thứ 2 liên tiếp và phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới trụ hạng thành công. Trong bối cảnh HLV Roberto De Zerbi chuẩn bị xây dựng đội hình cho mùa giải trọn vẹn đầu tiên, khả năng chia tay đội trưởng Romero được tính đến.
Tiền đạo cánh Cody Gakpo đang lọt vào tầm ngắm của Tottenham, Aston Villa và Atletico Madrid. Tờ Daily Mail cho biết tuyển thủ Hà Lan có thể cân nhắc rời Liverpool nếu mất vị trí chính thức vào tay tài năng trẻ Rio Ngumoha, người vừa gây ấn tượng trong trận ra mắt đội tuyển Anh. Nguồn tin cũng tiết lộ Liverpool sẵn sàng sử dụng Gakpo trong một thương vụ trao đổi nhằm chiêu mộ Yan Diomande của RB Leipzig, cầu thủ được xem là ứng viên thay thế lâu dài cho Mohamed Salah.
Leandro Trossard đang nhận được sự quan tâm từ Besiktas, nhưng Arsenal không có kế hoạch chia tay cầu thủ người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng hè. Theo TEAMtalk, ban lãnh đạo "Pháo thủ" vẫn đánh giá cao vai trò của Trossard và muốn giữ anh ở lại để phục vụ mục tiêu cạnh tranh trên nhiều đấu trường mùa tới.
Trong trường hợp không thể tiếp cận Alisson Becker của Liverpool, Juventus đã chuyển hướng sang thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết thủ thành người Italia được xem là lựa chọn phù hợp để tăng cường chất lượng cho vị trí "gác đền" của đội bóng thành Turin.
Ajax đang tìm cách đưa thủ môn Marc-Andre ter Stegen rời Barcelona. Tuy nhiên, theo Marca, mức lương khoảng 15 triệu euro mỗi mùa của thủ thành người Đức là rào cản lớn đối với đội bóng Hà Lan. Ter Stegen hiện 34 tuổi nhưng vẫn được đánh giá là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm hàng đầu châu Âu
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain không có ý định chia tay hai tiền vệ trụ cột Joao Neves và Vitinha trong mùa hè này. Đội bóng nước Pháp được cho là sẽ từ chối mọi lời đề nghị dành cho bộ đôi đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của họ thời gian qua. Thời gian qua, các đội bóng lớn nhăm nhe bộ đôi người Bồ Đào Nha của PSG.
MU được cho là vẫn quyết tâm theo đuổi Elliot Anderson. Theo tờ The Guardian (Anh), ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” tin tưởng họ có thể vượt qua kình địch cùng thành phố Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 23 tuổi, người đang được Nottingham Forest định giá vào khoảng 100 triệu bảng.
Man City hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Anderson, cầu thủ được dự đoán sẽ đá chính trong trận ra quân của tuyển Anh gặp Croatia tại World Cup 2026 vào ngày 18/6. Nottingham Forest đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng đầu tiên từ phía đội chủ sân Etihad. Trong khi đó, MU được cho là tin rằng họ có thể thuyết phục Anderson chuyển đến Old Trafford.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Marcus Rashford vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc hoàn tất vụ chuyển nhượng vĩnh viễn tới Barcelona, bất chấp những đồn đoán gần đây cho rằng anh có thể gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo thuộc biên chế MU đã khoác áo đội bóng xứ Catalunya theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26.
Trong thỏa thuận cho mượn giữa Barcelona và MU có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch La Liga có thời hạn đến ngày 15/6 để kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Barcelona không muốn chi trả mức phí đã được thống nhất trước đó và có thể sẽ tìm cách đàm phán lại các điều khoản của thương vụ.
Chelsea không có ý định để Enzo Fernandez ra đi nếu không nhận được mức phí chuyển nhượng khổng lồ, trong bối cảnh Real Madrid đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Argentina.
Theo tờ Daily Mail (Anh), sự quan tâm từ Real Madrid là hoàn toàn nghiêm túc và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn đưa Fernandez về sân Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không hề dễ dàng khi Chelsea định giá ngôi sao 25 tuổi ở mức 120 triệu bảng.
“The Blues” từng chi 106,8 triệu bảng để chiêu mộ Fernandez từ Benfica vào tháng 1/2023 và hiện muốn thu về lợi nhuận nếu bán anh trong kỳ chuyển nhượng tới. Không chỉ Real Madrid, hai ông lớn khác của châu Âu là PSG và Man City cũng được cho là đang theo sát tình hình của tuyển thủ Argentina.
Sau khi chủ tịch Florentino Perez tái đắc cử và Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu sau 13 năm, tương lai của Aurelien Tchouameni đã nhanh chóng được định đoạt. Theo nhà báo Samuel Luckhurst của The Sun (Anh), Mourinho đã khẳng định với ban lãnh đạo Real Madrid rằng ông muốn giữ Tchouameni ở lại và yêu cầu từ chối mọi đề nghị dành cho tuyển thủ Pháp trong mùa hè này.
Nguồn tin cũng cho biết MU từng cố gắng “thể hiện sức mạnh” bằng cách tìm cách lôi kéo Tchouameni tới Old Trafford. Tuy nhiên, bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cũng sẽ bị Real Madrid bác bỏ, bất chấp việc tiền vệ 26 tuổi chỉ còn 2 năm hợp đồng.
Crystal Palace đã đưa ra mức giá dành cho Adam Wharton, mục tiêu chuyển nhượng đang nằm trong tầm ngắm của MU, Man City và Liverpool. Theo tờ The Sun (Anh), Crystal Palace định giá tiền vệ 22 tuổi ở mức 100 triệu bảng, bởi họ tin rằng ngôi sao trẻ người Anh đang đạt đẳng cấp tương đương với Declan Rice và Elliot Anderson.
Ngoài ra, Chelsea cũng đang theo dõi sát tình hình của Wharton trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Nếu muốn sở hữu Wharton, các đội bóng theo đuổi anh nhiều khả năng sẽ phải chi ra khoản phí không dưới 100 triệu bảng.
Jose Mourinho sẽ sớm trở lại Real Madrid và CLB này cũng bắt đầu săn đón một mục tiêu cho tuyến giữa của MU.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/06/2026 00:11 AM (GMT+7)