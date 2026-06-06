Lộ diện ngôi sao được Real & ông trùm Perez theo đuổi: 150 triệu euro vẫn chưa đủ

Không phải Vitinha hay Joao Neves

Mới đây, chủ tịch Florentino Perez vừa đích thân tiết lộ Real Madrid chuẩn bị gửi lời đề nghị lên tới 150 triệu euro cho một ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. “Vào thứ 3 tuần tới, tôi sẽ gửi lời đề nghị rất quan trọng tới CLB thi đấu tại Cúp C1 để chiêu mộ 1 cầu thủ lớn.

PSG sẽ không bán Vitinha hay Joao Neves

Đây sẽ là khoản phí chuyển nhượng cao nhất mà Real Madrid từng chi trong lịch sử, khoảng 150 triệu euro. Mọi người muốn có gợi ý ư? Tôi không thể nói thêm, vì tôi tiết lộ quá nhiều rồi".

Điểm đáng chú ý là “ông trùm” của Real Madrid tự khoanh vùng khi tiết lộ Micheal Olise (Bayern Munich) hay Erling Haaland, Jeremy Doku của Man City không nằm trong tầm ngắm. Florentino Perez cũng tiết lộ cầu thủ này không thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, nhiều người đồn đoán Real Madrid đang nhắm vào Vitinha hoặc Joao Neves của PSG.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Pháp, PSG không có ý định bán 2 cầu thủ này ngay cả khi lời đề nghị là 150 triệu euro. Đội bóng thành Paris không gặp mối quan ngại nào về mặt tài chính nên từ chối đàm phán đặc biệt là Real Madrid. Đội chủ sân Công viên các hoàng tử vẫn chưa quên việc “Kền kền trắng” tiếp cận Mbappe để rồi PSG “mất trắng” 150 triệu euro như thế nào.

Bất ngờ với Micheal Olise

Như vậy, câu hỏi về ngôi sao đáng giá 150 triệu euro mà Real Madrid hướng tới lại đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano lại vừa tiết lộ thông tin cực kỳ đáng chú ý.

Michael Olise là cầu thủ Real Madrid hướng tới

Theo nguồn tin của phóng viên người Italia, cầu thủ được chủ tịch Florentino Perez nhắc tới chính là Michael Olise của Bayern Munich. “Ông trùm” của Real Madrid buộc phải phủ nhận trong khi trả lời phỏng vấn để tránh “cơn bão” truyền thông cũng như sự giận dữ của Bayern Munich.

Thông tin này cũng được hai phóng viên uy tín khác là Jason Burt của Telegraph và Jose Felix Diaz của Diario AS xác nhận sau đó. Nguồn tin cho biết Michael Olise vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid trên kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tất nhiên, phía Bayern Munich cũng nhanh chóng có lời đáp trả. Khi được hỏi về vấn đề này, cố vấn cấp cao, thành viên hội đồng quản trị, Uli Hoeneß trả lời ngắn gọn. “Không có chuyện chúng tôi bán Olise, ngay cả khi lời đề nghị là 200 triệu euro đi chăng nữa”.