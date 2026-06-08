Mourinho trở lại Real Madrid, nhăm nhe "giật" mục tiêu Fernandes của MU

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch của Florentino Perez, Jose Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid sau 13 năm kể từ lần chia tay nhiều vị đắng. Lần này Mourinho sẽ lại có trọng trách vực dậy đội bóng Hoàng gia sau 2 năm không danh hiệu, và ông đang được ban lãnh đạo Real tích cực hỗ trợ để làm điều đó.

Hai thầy trò Mourinho - Pepe sắp tái ngộ ở Madrid

Theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, cựu trung vệ Pepe dự kiến sẽ gia nhập ban huấn luyện của Mourinho ở Real Madrid. Pepe đã giải nghệ sau mùa giải vừa qua ở Porto và anh nhanh chóng được liên hệ để quay về làm trợ lý cho người thầy cũ.

Không chỉ Pepe, Mourinho cũng sẽ đưa về Bernabeu các trợ lý của ông ở Benfica, bao gồm 2 trợ thủ thân tín Joao Tralhao và Pedro Machado. Mourinho ngoài ra cũng đang mời nhà phân tích Roberto Merella gia nhập ban huấn luyện của ông ở Madrid, Merella là một chuyên gia về phân tích băng hình & dữ liệu để Mourinho hoạch định đấu pháp.

Tuy nhiên điều làm các fan tò mò nhất vẫn là lực lượng của đội khi Mourinho lên cầm quân. Bên cạnh việc đã có một số cầu thủ được xác định sẽ phải ra đi nếu muốn được thi đấu, Real lúc này đã xong các vụ chuyển nhượng cho Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, cũng như chờ kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz.

Mateus Fernandes

Dù vậy Mourinho vẫn muốn có một tiền vệ có khả năng thoát pressing tốt ở sân nhà lẫn phát động tấn công. Điều đó đã khiến sự chú ý của “Los Blancos” được dồn về Mateus Fernandes, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo West Ham. Fernandes là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU hè này và cũng được Paris Saint-Germain để ý.

Sự chú ý của Real Madrid với Fernandes khiến MU gặp phiền phức, bởi họ vẫn chưa có đề nghị cụ thể cho West Ham. “The Hammers” đã xuống hạng khỏi Premier League nên họ không dễ ép giá được với trường hợp của Fernandes, dù vậy họ sẽ hy vọng sự nhảy vào của Real Madrid khiến họ có cơ hội nâng số tiền bán tiền vệ này lên trong một cuộc đua “song mã”, hay thậm chí giữa 3 CLB khác nhau.

Được biết Mateus Fernandes và Nico Paz sẽ là 2 bản hợp đồng cho hàng tiền vệ và Real Madrid sau đó sẽ không mua thêm ai. Mặc dù vừa qua vụ Tchouameni và Valverde đánh nhau đã để lại tiếng xấu cho cả 2 cầu thủ, Real Madrid không có ý định bán bất cứ ai và Mourinho cũng sẽ chờ sự hiện diện của họ ở CLB sau khi World Cup kết thúc.