Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup)

World Cup | 7h, 2/7 | Levi's Mỹ 0 - 0 Bosnia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mỹ vs Bosnia Bosnia Điểm Freese Freeman Ream Richards Robinson Adams Tillman Dest McKennie Pulisic Balogun Điểm Vasilj Dedic Katic Muharemovic Kolasinac Bajraktarevic Sunjic Basic Alajbegovic Dzeko Demirovic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mỹ Mỹ Bosnia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic

Mỹ lấy tấn công làm vũ khí

ĐT Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino theo đuổi lối chơi giàu năng lượng với pressing cường độ cao và chuyển trạng thái nhanh. Christian Pulisic, Tyler Adams cùng Weston McKennie là những nhân tố giúp đội chủ nhà tạo nên sức ép lớn, trong khi Balogun đảm nhận vai trò kết thúc.

Hai chiến thắng trước Paraguay và Australia cho thấy sức mạnh hàng công của Mỹ. Tuy nhiên, thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng để lộ điểm yếu nơi hàng thủ khi đội bóng này vẫn dễ bị khai thác trong những pha phản công tốc độ.

Bosnia chờ Dzeko lên tiếng

Bosnia lựa chọn lối chơi chặt chẽ với sơ đồ 4-4-2, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ở tuổi 40, Edin Dzeko vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công nhờ kinh nghiệm, khả năng không chiến và làm tường.

Được đánh giá thấp hơn, nhưng Bosnia đã chứng minh sự lì lợm khi vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nếu Mỹ tiếp tục mắc sai lầm ở hàng thủ, đội bóng vùng Balkan đủ khả năng tạo nên bất ngờ để nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.