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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(7h, 2/7, vòng 1/16) Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và lực lượng chất lượng, nhưng Bosnia với lối chơi thực dụng cùng kinh nghiệm của Edin Dzeko hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

   

World Cup | 7h, 2/7 | Levi's

Mỹ
Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup) - 1
Bosnia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup) - 1
Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun
Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup) - 1
Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic

Mỹ lấy tấn công làm vũ khí

ĐT Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino theo đuổi lối chơi giàu năng lượng với pressing cường độ cao và chuyển trạng thái nhanh. Christian Pulisic, Tyler Adams cùng Weston McKennie là những nhân tố giúp đội chủ nhà tạo nên sức ép lớn, trong khi Balogun đảm nhận vai trò kết thúc.

Hai chiến thắng trước Paraguay và Australia cho thấy sức mạnh hàng công của Mỹ. Tuy nhiên, thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng để lộ điểm yếu nơi hàng thủ khi đội bóng này vẫn dễ bị khai thác trong những pha phản công tốc độ.

Bosnia chờ Dzeko lên tiếng

Bosnia lựa chọn lối chơi chặt chẽ với sơ đồ 4-4-2, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ở tuổi 40, Edin Dzeko vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công nhờ kinh nghiệm, khả năng không chiến và làm tường.

Được đánh giá thấp hơn, nhưng Bosnia đã chứng minh sự lì lợm khi vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nếu Mỹ tiếp tục mắc sai lầm ở hàng thủ, đội bóng vùng Balkan đủ khả năng tạo nên bất ngờ để nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup) - 1

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-01/07/2026 22:55 PM (GMT+7)
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