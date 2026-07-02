Trực tiếp bóng đá Mỹ - Bosnia: Chủ nhà vượt ải khó (World Cup)
(7h, 2/7, vòng 1/16) Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và lực lượng chất lượng, nhưng Bosnia với lối chơi thực dụng cùng kinh nghiệm của Edin Dzeko hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở vòng 1/16 World Cup 2026.
World Cup | 7h, 2/7 | Levi's
Điểm
Freese
Freeman
Ream
Richards
Robinson
Adams
Tillman
Dest
McKennie
Pulisic
Balogun
Điểm
Vasilj
Dedic
Katic
Muharemovic
Kolasinac
Bajraktarevic
Sunjic
Basic
Alajbegovic
Dzeko
Demirovic
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Mỹ lấy tấn công làm vũ khí
ĐT Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino theo đuổi lối chơi giàu năng lượng với pressing cường độ cao và chuyển trạng thái nhanh. Christian Pulisic, Tyler Adams cùng Weston McKennie là những nhân tố giúp đội chủ nhà tạo nên sức ép lớn, trong khi Balogun đảm nhận vai trò kết thúc.
Hai chiến thắng trước Paraguay và Australia cho thấy sức mạnh hàng công của Mỹ. Tuy nhiên, thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng để lộ điểm yếu nơi hàng thủ khi đội bóng này vẫn dễ bị khai thác trong những pha phản công tốc độ.
Bosnia chờ Dzeko lên tiếng
Bosnia lựa chọn lối chơi chặt chẽ với sơ đồ 4-4-2, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ở tuổi 40, Edin Dzeko vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công nhờ kinh nghiệm, khả năng không chiến và làm tường.
Được đánh giá thấp hơn, nhưng Bosnia đã chứng minh sự lì lợm khi vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nếu Mỹ tiếp tục mắc sai lầm ở hàng thủ, đội bóng vùng Balkan đủ khả năng tạo nên bất ngờ để nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/07/2026 22:55 PM (GMT+7)