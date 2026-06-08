MU lùng sục khắp châu Âu khắc phục tử huyệt cánh trái, ngọc quý Barca lọt tầm ngắm

Lewis Hall vẫn là mục tiêu số một của MU

Ban lãnh đạo Manchester United xác định việc chiêu mộ một hậu vệ trái trẻ, đẳng cấp quốc tế là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè năm nay nhằm gia tăng chiều sâu đội hình bên cạnh Luke Shaw.

Lewis Hall là mục tiêu số 1 của MU cho vị trí hậu vệ cánh trái

Chiến lược lâu dài của "Quỷ đỏ" là trẻ hóa lực lượng. Trong khi đó, Patrick Dorgu hiện được xem như phương án dành cho hành lang cánh trái trên hàng công hơn là giải pháp lâu dài ở vị trí hậu vệ biên.

Theo nhiều nguồn tin, Lewis Hall - ngôi sao của Newcastle, vẫn là lựa chọn số một của MU. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng họ vẫn còn cơ hội thuyết phục cầu thủ 21 tuổi rời St James' Park dù Newcastle không muốn bán.

Hall vừa trải qua mùa hè không mấy suôn sẻ khi không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Điều này khiến tương lai của anh trở nên khó đoán hơn.

Dù Newcastle khẳng định không có ý định chia tay Lewis Hall, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hiểu rằng cầu thủ này sẵn sàng cân nhắc tương lai nếu xuất hiện cơ hội phù hợp. Vì vậy, họ đã định giá hậu vệ trẻ ở mức hơn 60 triệu bảng nhằm ngăn chặn các lời đề nghị hấp dẫn.

HLV Michael Carrick được cho là hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Giám đốc thể thao Jason Wilcox trong việc bổ sung thêm một hậu vệ biên trẻ, và Hall được xem là mẫu cầu thủ lý tưởng.

Nathaniel Brown nổi lên, Bayern vào cuộc

Tuy nhiên, MU không đặt toàn bộ hy vọng vào một mục tiêu duy nhất. Song song với thương vụ Lewis Hall, đội ngũ tuyển trạch của CLB đã theo dõi sát sao hai phương án thay thế là Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt và Alejandro Balde của Barcelona.

Nathaniel Brown cũng đang được MU theo đuổi

Brown và Balde đều phù hợp với tiêu chí mà Jason Wilcox tìm kiếm: trẻ tuổi, giàu tiềm năng phát triển và có thể trở thành lời giải lâu dài cho vị trí hậu vệ trái tại Old Trafford.

Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell được cho là người tích cực thúc đẩy cả hai thương vụ này trong nội bộ CLB.

Đặc biệt, Brown đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường chuyển nhượng sau khi vươn lên trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Đức. Bên cạnh MU, 3 ông lớn khác của giải Ngoại hạng Anh là Arsenal, Manchester City và Chelsea cũng theo dõi sát sao cầu thủ này.

Tuy nhiên, đối thủ đáng gờm nhất của MU hiện tại là Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria đã tổ chức các cuộc đàm phán với cả Brown lẫn Frankfurt nhằm tăng cường lực lượng cho HLV Vincent Kompany.

Dẫu vậy, thương vụ vẫn chưa ngã ngũ khi mức giá khoảng 55 triệu bảng mà Frankfurt yêu cầu được đánh giá là khá cao. Bayern cũng lo ngại các CLB Premier League có thể đẩy giá chuyển nhượng vượt quá khả năng chi trả của họ.

MU đã nhanh chóng nhập cuộc và được cho là đã liên hệ với Brown cùng người đại diện. Dù Bayern đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về điều khoản cá nhân, cuộc đua vẫn hoàn toàn rộng mở.

Barcelona sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Balde

Lựa chọn đáng chú ý còn lại của MU là Alejandro Balde. Đầu năm nay, đội chủ sân Old Trafford đã tìm hiểu khả năng chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha sau khi nhận được tín hiệu rằng anh có thể rời Barcelona trong mùa hè này.

Barca có thể để Balde rời đi

Tình hình hiện không thay đổi nhiều. Barcelona đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ lực lượng. Đội bóng xứ Catalunya đã bắt đầu tái thiết hàng công và tiếp tục theo đuổi thêm nhiều bản hợp đồng lớn, buộc họ phải cân đối ngân sách cũng như quỹ lương.

Trong bối cảnh đó, Balde là một trong những cầu thủ mà Barcelona sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị chuyển nhượng.

MU vẫn theo sát diễn biến của thương vụ và đánh giá rất cao khả năng của hậu vệ 22 tuổi. Dù Lewis Hall vẫn là mục tiêu trong mơ, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang chủ động xây dựng nhiều phương án khác nhau nhằm bảo đảm vị trí hậu vệ trái được tăng cường trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Bên cạnh việc tìm kiếm hậu vệ trái, MU cũng tiếp tục khảo sát các phương án tăng cường hàng công. Trong danh sách theo dõi hiện có tiền đạo Iliman Ndiaye của Everton và cầu thủ chạy cánh Bazoumana Toure thuộc biên chế Hoffenheim. Theo các nguồn tin, nửa đỏ thành Manchester đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Toure trong những tuần gần đây.