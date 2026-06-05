Đi tìm "bom tấn" 150 triệu euro bí ẩn của "ông trùm" Real

Chủ tịch Florentino Perez đã gây thêm chú ý cho cuộc đua ghế chủ tịch của ông này ở Real Madrid, khi tuyên bố rằng mình sẽ mang về một cầu thủ có giá 150 triệu euro cho Real nếu tái đắc cử. Ngày bầu cử sắp đến gần nên tuyên bố này càng tạo ra sự tò mò cho dư luận.

Perez tuyên bố sẽ mang về một cầu thủ trị giá 150 triệu euro cho Real Madrid nếu tái đắc cử chủ tịch

Perez tuyên bố rằng cầu thủ trẻ có giá 150 triệu euro này “có đẳng cấp ngang ngửa Zidane, Ronaldo, Beckham hay Kaka”, và khi được hỏi cặn kẽ hơn, ông tiết lộ rằng đó không phải là Michael Olise hay Jeremy Doku, cũng không phải Harry Kane hay Erling Haaland. Cầu thủ này đá ở Champions League nhưng không phải một ngôi sao Premier League, và cầu thủ này ít nhất đang đá tiền vệ hoặc tiền đạo.

Phát biểu của Perez đang tạo ra một làn sóng dự đoán xem đó là cầu thủ nào. Dân mạng đã “khoanh vùng” ra những cầu thủ đắt giá mà Perez có thể đang nhắc đến và đáp ứng các tiêu chí trên:

- Lamine Yamal (Barcelona): Một vụ giống Luis Figo. - Pedri (Barcelona): Cũng sẽ một vụ giống Figo nhưng đáp ứng đúng vị trí tiền vệ. - Joao Neves (PSG): Tiền vệ trung tâm. - Vitinha (PSG): Cũng tiền vệ trung tâm. - Khvicha Kvaratskhelia (PSG): Vẫn đủ trẻ (25) và đã vươn lên thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó là fan của Cristiano Ronaldo, từng gặp CR7 khi Ronaldo đá cho Real Madrid. - Desire Doue (PSG): Một ứng cử viên đáng chú ý bởi không những trẻ, Doue không chỉ đá tiền đạo cánh mà trước đây còn đá tiền vệ trung tâm. - Fermin Lopez (Barcelona): Tiền vệ tấn công. - Jamal Musiala (Bayern Munich): Tiền vệ tấn công, một ngôi sao đã rất thành công ở Bayern và vẫn còn rất trẻ. - Julian Alvarez (Atletico Madrid): Tiền đạo, đang đá cho đối thủ hàng xóm.

Sau khi liệt kê những mục tiêu này, fan bóng đá tiếp tục loại trừ những cầu thủ gần như không thể về Real Madrid. Yamal, Pedri và Fermin Lopez đều có điều khoản thanh lý 1 tỷ euro trở lên và hợp đồng dài hạn ở Barca, nên Perez mà chồng 150 triệu euro lên bàn thì Barca sẽ đáp lại rằng Perez may ra thế chấp sân Bernabeu thì mới có cửa.

Cả 4 cầu thủ PSG đều rất đáng quan tâm vì họ đều trẻ, đều có thể ra đi mà không phụ thuộc vào điều khoản thanh lý nào. Nhưng cả 4 cầu thủ đều còn hợp đồng đến 2029 và nếu PSG không bán thì Real Madrid làm gì được nhau? Hơn nữa Perez nói cầu thủ ông nhắm đến “ngang ngửa tầm cỡ Cristiano Ronaldo”, trong 4 người thì chỉ có Kvaratskhelia có thể xem là tiệm cận tầm cỡ đó mà PSG thì sẽ đòi con số cao hơn nhiều so với 150 triệu để bán siêu sao người Georgia.

Kvaratskhelia

Cũng như các cầu thủ Barcelona, Julian Alvarez có điều khoản thanh lý 500 triệu euro và Atletico sẽ bảo Real tự mà đi vay mượn đâu đó để có đủ tiền chứ 150 triệu euro thì không có hy vọng. Atletico hơn nữa thà bán cầu thủ cho Barca hơn là Real.

Như vậy chỉ còn lại Jamal Musiala, ngôi sao người Đức đáp ứng các tiêu chí Perez nhắc đến và cũng không quá xa tầm cỡ của Ronaldo dù về mặt thành tích chưa bằng (thực ra chẳng ai bằng Ronaldo về mặt thành tích). Musiala sẽ còn hợp đồng tới 2030, nhưng nếu anh “dở chứng” đòi tăng lương thật cao thì Bayern có thể sẽ cho anh đi giống như cách Toni Kroos năm xưa rời Munich. Chưa kể Bayern đã có Lennarl Karl và Tom Bischof kế tục.

Musiala

Như vậy trong các cầu thủ được “khoanh vùng” kể trên, Kvaratskhelia và Musiala là 2 cầu thủ đáng chú ý nhất, kế đến là Doue. Nhưng biết đâu Perez lại đang liên hệ với một ngôi sao nào đó mà không ai ngờ đến, và phát biểu của ông này chỉ là “hỏa mù”? Tờ Telegraph (Anh) mới đây nói chính Olise là mục tiêu Real Madrid nhắm đến dù Perez nói không phải, vậy hãy chờ xem đó là ai sau khi cuộc bầu cử chủ tịch kết thúc.