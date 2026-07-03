CHÍNH THỨC: Man City công bố đón Anderson giá 116 triệu bảng

Thỏa thuận chính thức

Manchester City đã có một bước tiến quan trọng trong công tác tuyển quân mùa hè, khi họ xác nhận đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. Cầu thủ 23 tuổi này sẽ trở thành bản hợp đồng “bom tấn” mới nhất tại sân Etihad, khi nhà cựu vô địch Premier League tiếp tục tăng cường tuyến giữa của mình.

Man City cũng như trang chủ Premier League chính thức công bố Anderson sẽ là cầu thủ của Man City

Hiện tại Anderson đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Anh tại World Cup, nhưng những trở ngại về mặt hậu cần trong quá trình chuyển nhượng không làm chậm lại tiến trình này. Các CLB đã xác nhận rằng Anderson đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Kansas City trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Mặc dù các cuộc kiểm tra thể chất đã hoàn tất, những thủ tục cuối cùng của thương vụ sẽ được hoãn lại cho đến khi World Cup kết thúc. Các thủ tục chính thức sẽ được hoàn tất khi anh trở về nước. Điều này cho thấy rằng mặc dù tất cả các trở ngại chính đã được vượt qua, nhưng việc chính thức ra mắt trong màu áo Man City sẽ phải chờ đến khi lịch trình mùa hè của cầu thủ cho phép anh đặt chân tới Manchester.

An tâm thể hiện tại World Cup

Việc Man City chiêu mộ Anderson thể hiện ý định duy trì một đội hình mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới, đứng đầu bởi tân HLV Enzo Maresca. Mới đây Man City đã ra thông báo bày tỏ sự ủng hộ đối Anderson cho hành trình World Cup: "Trong thời gian này, tất cả mọi người tại Manchester City chúc Elliot và đội tuyển Anh gặp nhiều may mắn trong chiến dịch World Cup và chúng tôi mong chờ được chào đón anh ấy đến Manchester trong thời gian tới".

Anderson đang liên tục đá chính cho ĐT Anh tại World Cup

Năm nay 23 tuổi, Anderson đã có một sự thăng tiến vượt bậc, khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ năng động nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của anh tại Etihad sẽ bổ sung thêm chiều sâu và năng lượng cho hàng tiền vệ vốn đã sở hữu một số tài năng xuất sắc hàng đầu thế giới.

Việc Man City sẵn sàng trả khoản phí khổng lồ khoảng 116 triệu bảng Anh cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của Anderson, lẫn nhu cầu tăng cường hàng tiền vệ của “The Citizens”. Với việc Bernardo Silva đã ra đi, Mateo Kovacic đang già đi và Kalvin Philips không nằm trong kế hoạch của CLB, Man City cần thêm người cho tuyến giữa đang có Rodri, Reijnders và Nico Gonzalez, trong đó chỉ Rodri được bảo đảm suất đá chính.

Một hợp đồng béo bở kéo dài 5 năm, mức lương vào khoảng 300.000 bảng/tuần, đang chờ đợi Anderson ở Manchester. Cơ hội được thi đấu với Cherki và Haaland có thể đã khiến Anderson không chút lăn tăn lựa chọn Man City, dù anh đã được một số CLB khác săn đón.