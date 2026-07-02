Trực tiếp chuyển nhượng 2/7: MU dẫn đầu cuộc đua giành sao ĐT Đức
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 2/7.
Theo Sport BILD (Đức), MU hiện đang là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Felix Nmecha của Dortmund. Nguồn tin cho biết “Quỷ đỏ” đang vượt lên trước Man City trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền vệ tuyển Đức. Ngoài hai đại diện thành Manchester, Bayern Munich và Real Madrid cũng đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ vừa gây ấn tượng tại World Cup 2026.
Theo nguồn tin từ nhà báo Matteo Moretto và Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid đã đề nghị Man City chiêu mộ Eduardo Camavinga sau những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai CLB trong vài giờ qua.
Man City đang muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Elliot Anderson được kỳ vọng sẽ là tân binh đầu tiên ở khu vực này, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự, với Ayyoub Bouaddi và giờ là Eduardo Camavinga nổi lên như những mục tiêu tiềm năng.
Trong khi đó, Real Madrid được cho là muốn thanh lý một số cầu thủ để tạo nguồn tài chính phục vụ kế hoạch chiêu mộ tân binh. Theo thông tin được đăng tải, HLV Jose Mourinho được cho là vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi Camavinga.
Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, đã xác nhận đội bóng xứ Catalunya dành sự quan tâm tới tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid.
Người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với Atletico Madrid và Deco (Giám đốc thể thao của Barcelona) cũng đã gửi một lời đề nghị. Chúng tôi biết cầu thủ này đã muốn gia nhập Barcelona từ trước cả khi khoác áo Man City.
Tôi đã nói chuyện với Gil Marin (Giám đốc điều hành của Atletico Madrid), và ông ấy nói rằng về cơ bản họ không có kế hoạch bán cầu thủ. Lời đề nghị của chúng tôi vẫn còn hiệu lực và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên. Chúng tôi sẽ không chờ đợi quyết định từ phía Atletico Madrid.
Barcelona có mối quan hệ rất tốt với Atletico. Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực và thương vụ vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ không kéo dài vô thời hạn. Atletico nói rằng họ không bán vì chưa có phương án thay thế. Nếu giờ họ tìm được người thay thế, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.
Tottenham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle với mức phí kỷ lục 100 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử CLB. Theo Standard Sport (Anh), tuyển thủ Italia chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng dài hạn để gia nhập đội bóng của HLV đồng hương Roberto De Zerbi.
Nguồn tin cho biết Tottenham sẽ thanh toán 92,5 triệu bảng ngay lập tức, kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên các điều khoản liên quan đến việc đội bóng nhiều lần giành quyền tham dự Champions League. Nếu toàn bộ điều kiện được đáp ứng, tổng giá trị thương vụ sẽ đạt 100 triệu bảng.
Tottenham đang dành sự quan tâm tới thủ môn James Trafford. Thủ thành 23 tuổi được cho là muốn ra sân thường xuyên hơn sau khi đánh mất vị trí vào tay Gianluigi Donnarumma tại Man City. Tờ The Independent (Anh) cho biết Trafford có khả năng là lựa chọn số 1 mà Tottenham đang tìm kiếm để trấn giữ khung thành trong mùa giải tới.
Cuộc cạnh tranh tiền vệ "hot" bậc nhất Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và MU đã ngã ngũ với phần thắng nghiêng về đội bóng thành London.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/07/2026 05:02 AM (GMT+7)