Trực tiếp chuyển nhượng 2/7: MU dẫn đầu cuộc đua giành sao ĐT Đức

Real Madrid chào bán Camavinga cho Man City

Theo nguồn tin từ nhà báo Matteo Moretto và Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid đã đề nghị Man City chiêu mộ Eduardo Camavinga sau những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai CLB trong vài giờ qua.

Man City đang muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Elliot Anderson được kỳ vọng sẽ là tân binh đầu tiên ở khu vực này, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự, với Ayyoub Bouaddi và giờ là Eduardo Camavinga nổi lên như những mục tiêu tiềm năng.

Trong khi đó, Real Madrid được cho là muốn thanh lý một số cầu thủ để tạo nguồn tài chính phục vụ kế hoạch chiêu mộ tân binh. Theo thông tin được đăng tải, HLV Jose Mourinho được cho là vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi Camavinga.