Sinner học cách thắng xấu xí để "sinh tồn" ở Wimbledon, Djokovic bật chế độ "hủy diệt"

Vòng 2 Wimbledon vừa qua đã chứng kiến hai cách định nghĩa hoàn toàn khác nhau về sự thống trị của những kẻ săn đuổi danh hiệu vĩ đại nhất.

Khi thảm cỏ London bắt đầu khô cằn dưới cái nắng nóng kỷ lục, người hâm mộ được chứng kiến hai kịch bản hoàn toàn tương phản: Jannik Sinner trầy trật học cách "thắng xấu xí" để sinh tồn, và Novak Djokovic ngạo nghễ biến trận cầu duyên nợ thành sàn diễn hủy diệt đỉnh cao.

Sự hoán đổi vị thế và chiến thuật giữa hai thế hệ đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động tại giải đấu năm nay.

Sinner tự tìm cách sinh tồn để có thể tiến xa hơn sau những khó khăn

Jannik Sinner: Nghệ thuật sinh tồn của vị vua

Bước vào giải với tư cách là nhà đương kim vô địch, Sinner đang phải gánh chịu một áp lực vô hình cực lớn, nhất là khi anh vừa trải qua trận mở màn vắt kiệt sức lực trước Kecmanovic. Việc bỏ qua toàn bộ các giải tiền Wimbledon để dưỡng thương khiến cảm giác bóng của tay vợt người Ý chưa thực sự đạt đỉnh.

Trước một Nuno Borges thi đấu đầy lì lợm và không còn gì để mất, Sinner đã chủ động thay đổi sách lược. Thay vì dồn sức vào những cú thuận tay hủy diệt từ vạch cuối sân như thói quen, anh chọn lối chơi "tennis thực dụng". Sinner chấp nhận nhẫn nhịn ở các game đối phương giao bóng, chủ động kéo đối thủ vào loạt đấu súng tie-break để rồi kết liễu bằng bản lĩnh thượng thừa của một nhà vua.

Khoảnh khắc Borges dẫn 5-4 ở set thứ hai và có cơ hội đoạt set point, bản năng sinh tồn của Sinner lập tức được kích hoạt với chuỗi điểm ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 7-6, 6-4.

Cộng đồng Reddit r/tennis đã gọi đây là nghệ thuật thích nghi đỉnh cao, nơi một nhà vô địch biết cách vượt qua giông bão mà không cần đến sự hoàn hảo. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy toan tính này cũng giúp Sinner chính thức cán mốc 95 trận thắng Grand Slam, vượt qua huyền thoại Nicola Pietrangeli để trở thành tay vợt nam người Ý vĩ đại nhất lịch sử ở đấu trường này.

Djokovic tiếp tục thể hiện sự đáng sợ của mình trên mặt sân cỏ Wimbledon, nơi anh từng 7 lần giành chức vô địch

Novak Djokovic: Bản lĩnh thượng hạng bóp nghẹt đối thủ

Trái ngược hoàn toàn với điệu vũ sinh tồn đầy toan tính của người đàn em, Djokovic lại chọn cách bật chế độ "quái vật tâm lý" để nghiền nát Stefanos Tsitsipas chỉ sau 1 giờ 38 phút. Nếu như ở vòng một, Nole còn lộ rõ dấu hiệu mỏi mệt của tuổi tác, thì sang vòng hai, anh mang đến một bản "Vintage" (như 1 món đồ cổ điển có giá trị) thượng hạng khiến báo chí quốc tế phải ngả mũ thán phục.

Di chuyển mượt mà trên sân cỏ như một vũ công ballet, huyền thoại 39 tuổi thiết lập một thông số dị biệt khi tung ra 33 cú winner nhưng chỉ mắc vỏn vẹn 7 lỗi tự đánh hỏng.

Trận đấu này một lần nữa chứng minh sự vượt trội hoàn toàn về mặt bộ não của Djokovic trước thế hệ sau. Điểm nhấn ở set hai khi tỷ số là 4-4, áp lực vô hình từ sự hiện diện của Nole lớn đến mức khiến Tsitsipas run rẩy đánh rúc lưới ở một pha đập bóng ăn điểm mười mươi trên lưới.

Giới mộ điệu trên Reddit bình luận rằng Djokovic không chỉ đấu tennis, anh ấy đang đứng trong đầu của đối thủ và điều khiển các nút bấm. Không chỉ lạnh lùng bóp nghẹt tinh thần phản kháng của Tsitsipas để kéo dài mạch thắng duyên nợ lên con số 12, Djokovic còn khiến sân trung tâm rộn ràng khi thoải mái trêu đùa cô bé nhặt bóng và thách đấu tennis với huyền thoại golf Rory McIlroy trên khán đài.

Đảo chiều vị thế trên thảm cỏ "nóng như lửa"

Đi qua hai vòng đấu đầu tiên, cục diện Wimbledon đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi hai ứng cử viên hàng đầu lộ rõ lộ trình thăng tiến. Trong khi Sinner lầm lỳ giấu bài và tiết kiệm năng lượng qua từng set đấu căng thẳng, thì Djokovic lại chọn cách đánh phủ đầu để rũ bỏ mọi hoài nghi về chấn thương cũ.

Lịch sử quần vợt đã chứng minh những nhà vô địch vĩ đại thường không bao giờ chơi hay nhất ở tuần đầu tiên. Họ chọn cách chịu đựng bão giông như Sinner hoặc mượn các đối thủ lớn để làm nóng cỗ máy như Djokovic, và cả hai đang biến thảm cỏ London thành một bàn cờ chiến thuật thế giới tầm cao.