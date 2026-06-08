Trực tiếp chuyển nhượng 8/6: Arsenal chọn Gibbs-White nếu không mua được Rogers

Vuskovic trong tầm ngắm của Barcelona

Mặc dù Barcelona đang ngắm nghía các cầu thủ khác ở vị trí trung vệ, họ vẫn đang để mắt đến Luka Vuskovic khi tuyển thủ người Croatia này trở lại Tottenham sau thời gian cho mượn ở Hamburg. Dù vậy việc này vẫn phụ thuộc vào chuyện Vuskovic có muốn ở lại Tottenham, cũng như kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi dành cho trung vệ này.