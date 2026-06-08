Trực tiếp chuyển nhượng 8/6: Arsenal chọn Gibbs-White nếu không mua được Rogers
Cập nhật thông tin đáng chú ý từ thị trường chuyển nhượng hè ngày 8/6.
Sky Sports cho biết nếu việc mua Morgan Rogers không thành công (và khả năng là như vậy do Aston Villa đòi giá rất cao), Arsenal sẽ chuyển sang Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Gibbs-White đã ký 3 năm với Nottingham Forest nên việc mua được cầu thủ này sẽ cần Arsenal thuyết phục anh để gây áp lực lên ban lãnh đạo đội.
Nhà báo Matteo Moretto cho hay tiền đạo Alexander Sorloth đã đồng ý thỏa thuận cá nhân với Juventus. Giờ chỉ còn việc Juventus ra mức giá ưng ý cho Atletico Madrid, đội cũng đang chủ động bán chân sút người Na Uy.
Mặc dù Barcelona đang ngắm nghía các cầu thủ khác ở vị trí trung vệ, họ vẫn đang để mắt đến Luka Vuskovic khi tuyển thủ người Croatia này trở lại Tottenham sau thời gian cho mượn ở Hamburg. Dù vậy việc này vẫn phụ thuộc vào chuyện Vuskovic có muốn ở lại Tottenham, cũng như kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi dành cho trung vệ này.
Giám đốc điều hành Paul Barber của Brighton cho biết Brighton đã từ chối 2 đề nghị hỏi mua trung vệ Jan Paul Van Hecke từ Tottenham vì lý do mức giá không đúng với mong muốn của họ. Trung vệ này chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng Brighton vẫn tìm cách kiếm một con số lên tới 70 triệu bảng cho cầu thủ này.
Thủ môn Mike Maignan đã quyết định tạm gác chuyện tương lai của mình trong thời gian có mặt ở World Cup. Anh đang được Juventus và Chelsea quan tâm trong khi AC Milan cũng đang hỏi anh về việc gia hạn.
Cập nhật thông tin đáng chú ý từ thị trường chuyển nhượng hè ngày 7/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/06/2026 00:32 AM (GMT+7)