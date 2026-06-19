Trực tiếp chuyển nhượng 19/6: Real Madrid tính bán Valverde hoặc Tchouameni
Tổng hợp các thông tin đáng chú ý của thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Tờ Marca cho biết với vụ mua Enzo Fernandez và Michael Olise, Real Madrid sẵn sàng bán một trong 2 tiền vệ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni để có tiền thực hiện 2 thương vụ. Tương lai 2 cầu thủ này đã trở nên mơ hồ sau vụ ẩu đả cuối mùa qua.
Sau khi đã xong vụ mua Victor Munoz từ Osasuna, Liverpool vẫn đang nhắm thêm tiền đạo cánh và mặc dù họ muốn Yan Diomande, việc ngôi sao của Bờ Biển Ngà đang cân nhắc các CLB khác khiến “The Reds” hiện đang tính chuyển sang Yakuba Minteh của Brighton.
Tờ The Times cho hay Leipzig đã hỏi mua tiền đạo cắm Thierno Barry từ Everton. Everton chưa có phản hồi về vụ này, họ đã mua Barry giá 30 triệu euro và cầu thủ này vẫn còn 3 năm hợp đồng với “The Toffees”.
Ngôi sao 17 tuổi Andria Bartishvili của FC Kolkheti đã được Arsenal tiếp cận. Bartishvili là tuyển thủ U21 Georgia và mùa qua đã gây ấn tượng ở CLB Iberia 1999, đưa CLB này về nhì ở giải VĐQG Georgia với chỉ 1 điểm kém hơn đội vô địch. Bartishvili đá tiền vệ công và có thể hoạt động ở nhiều vị trí khác nhau.
Theo tin từ báo chí Italia, Man City đã bỏ cuộc với vụ theo đuổi hậu vệ phải Marco Palestra của Atalanta. Ngôi sao này đang chuẩn bị gia nhập Inter Milan và Man City sẽ chuyển sang mục tiêu khác, trong đó nhiều khả năng có Givairo Read của Feyenoord.
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 18/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/06/2026 00:28 AM (GMT+7)