Trực tiếp chuyển nhượng 19/6: Real Madrid tính bán Valverde hoặc Tchouameni

Tuyển thủ U21 Georgia được Arsenal tiếp cận

Ngôi sao 17 tuổi Andria Bartishvili của FC Kolkheti đã được Arsenal tiếp cận. Bartishvili là tuyển thủ U21 Georgia và mùa qua đã gây ấn tượng ở CLB Iberia 1999, đưa CLB này về nhì ở giải VĐQG Georgia với chỉ 1 điểm kém hơn đội vô địch. Bartishvili đá tiền vệ công và có thể hoạt động ở nhiều vị trí khác nhau.