Trực tiếp chuyển nhượng 17/6: Raphinha nhận đề nghị khủng từ Al Hilal

Raphinha nhận lời mời hậu hĩnh từ Saudi Arabia

Bất chấp việc Raphinha đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, Al Hilal, đại gia của Saudi Arabia đang tiếp cận với cầu thủ người Brazil. Theo Globo, Raphinha không hề phản cảm với lời đề nghị hậu hĩnh từ Al Hilal. Tuy nhiên, Raphinha muốn có thời gian suy nghĩ và nhiều khả năng là sau khi World Cup 2026 kết thúc. Nguồn tin cho biết Raphinha từng từ chối số tiền lên tới hơn 150 triệu euro cách đây 2 năm và lần này, lời đề nghị cũng tương đương.