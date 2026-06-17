Trực tiếp chuyển nhượng 17/6: Raphinha nhận đề nghị khủng từ Al Hilal
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Bất chấp việc Raphinha đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, Al Hilal, đại gia của Saudi Arabia đang tiếp cận với cầu thủ người Brazil. Theo Globo, Raphinha không hề phản cảm với lời đề nghị hậu hĩnh từ Al Hilal. Tuy nhiên, Raphinha muốn có thời gian suy nghĩ và nhiều khả năng là sau khi World Cup 2026 kết thúc. Nguồn tin cho biết Raphinha từng từ chối số tiền lên tới hơn 150 triệu euro cách đây 2 năm và lần này, lời đề nghị cũng tương đương.
Theo Telegraph, Man United đã từ bỏ thương vụ chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle. Nguyên nhân là bởi cả Tottenham, Arsenal và Man City đều đang muốn có cái gật đầu từ tiền vệ người Italia. Điều đó đồng nghĩa với việc Man United dễ bị sa đà vào cuộc chiến giá trong khi vẫn còn những mục tiêu khả dĩ khác.
Theo báo chí Anh, Liverpool sẵn sàng duyệt chi 112 triệu bảng để chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig ngay trong mùa hè này. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ hai đại gia khác của châu Âu là PSG và Real Madrid. RB Leipzig mới mua Diomande từ Leganes với giá 20 triệu euro mùa trước nên kiên quyết chỉ bán với giá 150 triệu euro trở lên.
Theo báo chí Anh, thủ thành James Trafford đang muốn rời Man City để thường xuyên được thi đấu hơn. Đội chủ sân Etihad mới chiêu mộ thủ môn này hồi hè với giá 30 triệu bảng nhưng sự xuất hiện của Donnarumma khiến mọi thứ bị đảo lộn. Trafford hầu như ngồi dự bị và chỉ được đá ở cúp.
Tổng hợp các thông tin mới đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng hè ngày 17/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/06/2026 00:23 AM (GMT+7)