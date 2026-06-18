Trực tiếp chuyển nhượng 18/6: MU giải cứu "người cũ" bị Real Madrid hắt hủi
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 18/6.
Theo trang The Touchline, ban lãnh đạo tập đoàn INEOS - đồng sở hữu MU đang cân nhắc chiêu mộ Alvaro Carreras từ Real Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng là hậu vệ trái số 1 Real mùa trước nhưng đối diện tương lai mờ mịt trong bối cảnh đội bóng vừa chiêu mộ Marc Cucurella (Chelsea).
Alvaro Carreras, 23 tuổi, từng có quãng thời gian khoác áo đội trẻ MU (2020-2022) và lên đội 1 (2022-2024) nhưng không ra sân trận nào.
Hè 2025, Real Madrid chiêu mộ Carreras từ Benfica với giá 50 triệu euro (43,2 triệu bảng) và hiện tại, "Đội bóng Hoàng gia" sẵn sàng bán lỗ hậu vệ này.
Theo Marca, Real Madrid đã tái khởi động quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Được biết, HLV Jose Mourinho rất hâm mộ ngôi sao người Argentina và xem anh là mục tiêu số 1 để tăng cường sức mạnh tuyến giữa.
Nếu hoàn tất, Fernandez sẽ trở thành thương vụ làm ăn thứ 2 giữa Chelsea và Real, sau thương vụ Marc Cucurella.
MU đang lên kế hoạch thực hiện thương vụ kép trị giá 130 triệu bảng, trong đó mục tiêu được nhắm đến là các cầu thủ của West Ham, đội vừa phải xuống...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 00:07 AM (GMT+7)