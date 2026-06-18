Trực tiếp chuyển nhượng 18/6: MU giải cứu "người cũ" bị Real Madrid hắt hủi

MU muốn giải cứu "người cũ" đang thất sủng ở Real Madrid

Theo trang The Touchline, ban lãnh đạo tập đoàn INEOS - đồng sở hữu MU đang cân nhắc chiêu mộ Alvaro Carreras từ Real Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng là hậu vệ trái số 1 Real mùa trước nhưng đối diện tương lai mờ mịt trong bối cảnh đội bóng vừa chiêu mộ Marc Cucurella (Chelsea).

Alvaro Carreras, 23 tuổi, từng có quãng thời gian khoác áo đội trẻ MU (2020-2022) và lên đội 1 (2022-2024) nhưng không ra sân trận nào.

Hè 2025, Real Madrid chiêu mộ Carreras từ Benfica với giá 50 triệu euro (43,2 triệu bảng) và hiện tại, "Đội bóng Hoàng gia" sẵn sàng bán lỗ hậu vệ này.