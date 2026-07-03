Hot girl sân golf thường xuyên bị hỏi câu "nhạy cảm", bị các tay golf gạ gẫm

Một nữ nhân viên phục vụ xe bán hàng lưu động trên sân golf vừa gây sốt mạng xã hội khi tiết lộ câu hỏi mà cô liên tục nhận được từ những nam khách hàng "khát nước" mỗi khi ra sân làm việc.

Nghề phục vụ xe điện (cart girl) tại các sân golf từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc, đặc biệt là tại Mỹ. Nhiệm vụ của họ là lái xe chở đồ uống, đồ ăn nhẹ đi khắp sân để phục vụ các tay golf. Nhờ ngoại hình thu hút, nhiều cô gái làm công việc này đã xây dựng được thương hiệu cá nhân lớn trên TikTok qua những clip chia sẻ trải nghiệm thực tế đầy thú vị, nhưng cũng không thiếu những góc khuất phiền toái.

Elizabeth kể lại câu chuyện "thâm cung bí sử" làng golf tạo sự quan tâm lớn với người xem

Câu hỏi "quốc dân" của các quý ông trên sân golf

Mới đây, một nhà sáng tạo nội dung tên Elizabeth, một cô gái mới vào nghề phục vụ xe golf đã đăng tải một đoạn video thu hút hơn 112.000 lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Trong clip, Elizabeth đã bật mí về câu hỏi phổ biến nhất mà cô phải đối mặt hàng ngày.

"Được rồi, đây là câu hỏi số một mà tôi nhận được khi làm một cart girl. Tôi đảm bảo là lần nào đi làm cũng bị hỏi ít nhất một lần. Đó là: "Ồ, em có muốn uống một ly với tụi anh không?" hoặc "Để tụi anh mua cho em một ly nhé, uống cùng tụi anh đi" , Elizabeth chia sẻ để tạo sự tò mò cho người xem.

Theo Elizabeth, dù nhận được rất nhiều lời mời chào nhiệt tình và hào phóng từ các nam golf thủ, cô luôn kiên quyết từ chối.

"Tôi thường trả lời rằng: "Em phải ở đây làm việc cả ngày và em sẽ bị đuổi việc mất". Kiểu như là không thể được đâu", cô cho biết. Tuy nhiên, lý do công việc này dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục các vị khách dai dẳng. Họ thường cố nài ép bằng những câu như: "Ôi không sao đâu mà, có ai biết được đâu".

Dù liên tục đối mặt với những lời gạ gẫm uống rượu bia trong giờ làm việc, Elizabeth vẫn lạc quan chốt lại: "Đó là câu hỏi số một tôi nhận được. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn rất yêu công việc của mình".

Hội chị em đồng nghiệp thi nhau "hiến kế"

Đoạn video của Elizabeth nhanh chóng trở thành diễn đàn để các cô gái làm cùng nghề vào chia sẻ trải nghiệm và đồng cảm. Nhiều người thừa nhận họ cũng gặp phải những tình huống tương tự, thậm chí còn táo tợn hơn.

Một tài khoản bình luận hài hước: "Câu hỏi số 2 sẽ luôn là: 'Em có muốn về nhà với tụi anh không?'".

Một cô gái khác thành thật thú nhận mặt trái nếu lỡ đồng ý: "Tôi toàn bảo có, thế là đến 9h sáng là tôi say bí tỉ luôn rồi". Trong khi đó, một người có kinh nghiệm hơn chia sẻ mẹo từ chối khéo: "Tôi đã ở trong hoàn cảnh đó rồi. Tôi thường bảo: "Chắc chắn rồi, nhưng em có thể để dành ly này cho đến khi hết ca làm việc được không?"".

Nhiều người xem cũng để lại lời khuyên giúp Elizabeth đối phó với những khách hàng quá chén mà không làm mất lòng họ: "Một cách đáp trả hay là biến nó thành trò đùa. Hãy nói: "Tin em đi, nếu cứ mỗi nhóm golfer mời mà em uống một ly thì đến 8h sáng em đã nằm gục rồi". Chỉ cần biến tấu một chút cho dí dỏm, vừa thành thật vừa khiến họ bật cười là xong".

Sự việc một lần nữa cho thấy dù nghề phục vụ xe golf mang lại thu nhập và tiền tip khá hời, các cô gái trẻ luôn phải trang bị cho mình sự tỉnh táo và kỹ năng giao tiếp khéo léo để bảo vệ bản thân trước những lời cám dỗ khi đang làm việc.