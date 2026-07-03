Phụ công 1m83 giúp bóng chuyền nữ U18 Việt Nam thắng đậm ở giải châu Á, rộng cửa đấu Trung Quốc

Chiều ngày 3/7, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam so tài tuyển trẻ Ấn Độ ở lượt cuối bảng D giải U18 châu Á 2026 tổ chức tại Thái Lan. Đây là lượt trận quyết định nhằm cạnh tranh suất vào tứ kết.

U18 Việt Nam thắng đậm Ấn Độ để giành vé vào tứ kết

Không được đánh giá cao, Ấn Độ tạo ra được một số khó khăn cho các cô gái Việt Nam ở đầu trận. Liền sau đó, các mũi tấn công lợi hại của Việt Nam, đặc biệt là phụ công cao 1m83 Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, tuyển trẻ Việt Nam ghi chuỗi lên đến 13 điểm, dẫn xa 19-4 trước khi thắng 25-6.

Ở 2 set đấu tiếp theo, dù có nhiều VĐV dự bị vào sân, các học trò của HLV Ngọc Hoa vẫn thi đấu với thế trận áp đảo, lần lượt thắng 25-11 và 25-19, qua đó thắng trọn vẹn 3-0. Thắng đậm Ấn Độ, U18 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết nếu như ở lượt cuối cùng của bảng D diễn ra lúc 19h ngày 3/7, U18 Đài Loan (Trung Quốc) không có kết quả tốt trước ứng viên bậc nhất cho chức vô địch là Hàn Quốc.

Trong khi đó nếu giành vé vào tứ kết, đối thủ của thầy trò HLV Ngọc Hoa nhiều khả năng sẽ là nhà đương kim vô địch U18 Trung Quốc, đội đang tạm dẫn đầu bảng A trước lượt trận cuối cũng sẽ diễn ra vào tối ngày 3/7. Lượt trận tứ kết của U18 VN dự kiến diễn ra vào lúc 13h ngày 5/7.

Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1-7/7 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Giải có sự góp mặt của 16 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết. 4 đội tuyển có thành tích cao nhất giải sẽ giành quyền dự giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.