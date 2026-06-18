Vozinha về V.League: Lợi nhiều, nhưng không ít rủi ro

Về chuyên môn

Vozinha vừa gây ấn tượng tại World Cup 2026 khi giúp Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0. Ở tuổi 40, anh vẫn cho thấy phản xạ, kinh nghiệm và khả năng giữ sự tập trung trong một trận đấu lớn.

Nếu đến V.League, Vozinha có thể giúp một đội bóng ổn định hơn ở vị trí thủ môn. Kinh nghiệm quốc tế của anh cũng có giá trị với hàng thủ, nhất là những đội thiếu thủ lĩnh hoặc thường mất điểm vì sai lầm cá nhân.

Vozinha đang lọt tầm ngắm một vài đội bóng đang chơi ở V.League. Ảnh: AP

Dù vậy, một trận đấu hay ở World Cup chưa đủ để bảo đảm hiệu quả trong cả mùa giải. Vozinha đã 40 tuổi, nên các yếu tố thể trạng, hồi phục, chấn thương và khả năng duy trì phong độ cần được kiểm tra kỹ.

Ngoài ra, thủ môn là vị trí phụ thuộc nhiều vào hệ thống phòng ngự. Nếu đội bóng tổ chức phòng ngự kém, Vozinha có thể cứu thua, nhưng khó một mình thay đổi sức mạnh tổng thể.

Về hiệu ứng truyền thông

Vozinha rõ ràng là thương vụ có sức hút rõ ràng. Một thủ môn 40 tuổi, đến từ Cape Verde, chơi nổi bật trước Tây Ban Nha ở World Cup là câu chuyện dễ tạo chú ý với người hâm mộ và báo chí.

Nếu ký hợp đồng đúng thời điểm, CLB V.League có thể tăng mạnh độ nhận diện, thu hút truyền thông trong nước và tạo thêm sự quan tâm với giải đấu.

Sự nghiệp và câu chuyện của Vozinha mang lại hiệu ứng truyền thông cực tốt. Ảnh: AP

Mặt trái là kỳ vọng có thể bị đẩy lên quá cao. Nếu Vozinha không chơi đúng như hình ảnh tại World Cup, thương vụ này dễ bị xem là quyết định chạy theo hiệu ứng.

Vấn đề không nằm ở việc anh có nổi tiếng hay không, mà là CLB có thật sự cần anh cho kế hoạch chuyên môn hay không.

Hạn chế suất ngoại binh

Với V.League, suất ngoại binh thường được ưu tiên cho tiền đạo, trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm. Đây là những vị trí tạo khác biệt trực tiếp về bàn thắng, tranh chấp và thế trận.

Dùng một suất ngoại binh cho thủ môn vì vậy là quyết định khá xa xỉ. Nó chỉ hợp lý nếu CLB đã có hàng công ổn, hàng thủ cần thủ lĩnh, hoặc thủ môn nội hiện tại là điểm yếu lớn.

Số lượng suất ngoại binh ở V.League đang là một rào cản với nhiều CLB. Ảnh: AP

Bởi vậy, nếu ký Vozinha bằng một hợp đồng ngắn hạn, sau kiểm tra y tế kỹ và vì nhu cầu thật ở vị trí thủ môn, đây có thể là thương vụ đáng làm. CLB vừa có thêm kinh nghiệm, vừa tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

Nhưng nếu ký chỉ vì một trận đấu nổi bật ở World Cup, vì muốn gây tiếng vang hoặc đánh bóng hình ảnh, thương vụ này không nên được thúc đẩy bằng mọi giá.