HLV Bồ Đào Nha đàm phán với Al Nassr, tiếp tục dẫn dắt Ronaldo sau World Cup

HLV Martinez đàm phán với Al Nassr, hẹn tái hợp Ronaldo sau World Cup

Theo RMC Sport (Pháp), HLV Roberto Martinez đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Al-Nassr về khả năng tiếp quản vị trí HLV trưởng của đội bóng Saudi Arabia, thay thế Jorge Jesus.

Nhà cầm quân 52 tuổi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2023 và hợp đồng của ông đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, hành trình tại World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nha không khởi đầu thuận lợi khi họ bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng K.

Cựu HLV Swansea City, Wigan Athletic và Everton được cho là đã bắt đầu tính toán cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Nếu gia nhập Al Nassr, Martinez sẽ tiếp tục cộng tác với Cristiano Ronaldo, người được xem là có mối quan hệ khá gần gũi với ông tại đội tuyển quốc gia.

HLV Martinez sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ronaldo ở Al Nassr sau World Cup 2026

Sức ép dành cho Martinez và Ronaldo

Hiện tại, HLV Martinez hứng chịu vô vàng chỉ trích sau trận hòa 1-1 của ĐT Bồ Đào Nha trước CHDC Congo thuộc khuôn khổ lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026.

Dù sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Joao Neves, Vitinha và Bruno Fernandes, cựu vương châu Âu vẫn thiếu sự sắc bén trên hàng công. Cá nhân Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ thực hiện 3 cú sút và không lần nào đưa bóng đi trúng đích.

Cựu tiền đạo Real Madrid, MU hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha với 143 pha lập công. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, anh chưa ghi bàn nào từ tình huống bóng sống tại các giải đấu lớn cho đội tuyển quốc gia, dù gần như luôn góp mặt trong đội hình xuất phát.

Martinez bảo vệ trò cưng

Tại World Cup 2022, cựu HLV Fernando Santos từng gây chú ý khi loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Người thay thế anh là Goncalo Ramos đã lập hat-trick trong chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Dẫu vậy, trả lời truyền thông sau trận hòa CHDC Congo, HLV Martinez ra sức bảo vệ Ronaldo, đồng thời khẳng định ông chưa có ý định để cậu trò cưng ngồi dự bị "Không có lý do gì để loại chân sút xuất sắc nhất của bóng đá thế giới khỏi đội hình trong một trận đấu mà bạn cần bàn thắng.

Với chúng tôi, trong những thời điểm như thế này, kinh nghiệm của Cristiano trong vòng cấm là rất quan trọng. Cách cậu ấy thu hút sự chú ý của các hậu vệ là rất quan trọng. Cách chúng tôi có thể tận dụng những khoảng trống mà điều đó tạo ra cũng rất quan trọng. Mỗi cầu thủ đều có trách nhiệm hoặc sở hữu những phẩm chất riêng để đóng góp cho đội bóng. Và rõ ràng, khi cần tìm kiếm bàn thắng, bạn cần có Cristiano".