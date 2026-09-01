Trực tiếp chuyển nhượng 1/9: Man City nhắm cú đúp "bom tấn" 200 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 1/9.
Theo The Sun (Anh), Man City đang chuẩn bị thực hiện cú đúp chuyển nhượng trị giá 200 triệu bảng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
Man City tự tin vượt qua Tottenham để chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Iliman Ndiaye trị giá 60 triệu bảng của Everton, sau khi Liverpool từ chối lời đề nghị 80 triệu bảng của "The Citizens" dành cho Cody Gakpo.
Ban lãnh đạo Man City cuối cùng cũng đã tiến hành đàm phán trực tiếp với Chelsea về tiền vệ Enzo Fernandez. Được biết, hai bên vẫn còn cách khá xa nhau về mức định giá đối với tuyển thủ Argentina.
Enzo Fernandez từng có giá 120 triệu bảng, kèm lịch thanh toán trả góp nghiêm ngặt, cho đến ngày 14/8.
Tuy nhiên, Chelsea hiện đang đòi hỏi mức phí cao hơn và các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ kéo dài đến sát thời hạn, khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào lúc 5h ngày 2/9 (giờ Việt Nam).
Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo cánh Malick Fofana của Lyon. "Pháo thủ" muốn tăng cường hàng công trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Fofana nằm trong danh sách những mục tiêu tiềm năng của Arsenal và ban lãnh đạo phụ trách chuyển nhượng đang cân nhắc thực hiện một động thái muộn dành cho cầu thủ 21 tuổi người Bỉ.
Arsenal đã chia tay Leandro Trossard, người chuyển đến Besiktas, đồng thời chuẩn bị bán Gabriel Martinelli cho Al Hilal với mức phí 60 triệu bảng.
Fofana là một cơ hội trên thị trường chuyển nhượng dành cho Mikel Arteta và các cộng sự, trong bối cảnh Arsenal cần bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái.
Tottenham đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Chelsea để chiêu mộ trung vệ Tosin Adarabioyo với mức phí chỉ 7 triệu bảng và Mykhailo Mudryk theo dạng cho mượn.
Giờ đây, "Gà trống" cần hoàn tất các điều khoản cá nhân với hai cầu thủ. Thủ môn Robert Sanchez của Chelsea cũng ngày càng được kỳ vọng sẽ gia nhập Como của Italia.
Tài năng trẻ Dan Gore của MU đã gia nhập Luton Town theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Cầu thủ 21 tuổi sẽ làm việc cùng HLV Jack Wilshere trong lần thứ ba được đem cho mượn.
Gore gia nhập Port Vale ở mùa giải 2023/24 và thi đấu cho Rotherham trong hai mùa giải gần nhất.
Gore đã có 2 lần ra sân cho đội một MU ở mùa giải 2023/24 dưới thời HLV Erik Ten Hag, trước khi trải qua lần đầu tiên được đem cho mượn.
Theo The Athletic, Jack Grealish sẽ trở lại Everton theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.
Cầu thủ chạy cánh của Man City đã thi đấu cho Everton mùa trước và gây ấn tượng trước khi dính chấn thương bàn chân ở giai đoạn cuối mùa giải.
Grealish đã lựa chọn Everton, từ chối sự quan tâm từ Sunderland.
Sau thời gian nỗ lực theo đuổi, Liverpool đã hoàn tất thương vụ được chờ đợi nhất mùa hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/09/2026 05:08 AM (GMT+7)