Trực tiếp chuyển nhượng 1/9: Man City nhắm cú đúp "bom tấn" 200 triệu bảng

Man City nhắm cú đúp "bom tấn" 200 triệu bảng

Theo The Sun (Anh), Man City đang chuẩn bị thực hiện cú đúp chuyển nhượng trị giá 200 triệu bảng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Man City tự tin vượt qua Tottenham để chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Iliman Ndiaye trị giá 60 triệu bảng của Everton, sau khi Liverpool từ chối lời đề nghị 80 triệu bảng của "The Citizens" dành cho Cody Gakpo.

Ban lãnh đạo Man City cuối cùng cũng đã tiến hành đàm phán trực tiếp với Chelsea về tiền vệ Enzo Fernandez. Được biết, hai bên vẫn còn cách khá xa nhau về mức định giá đối với tuyển thủ Argentina.

Enzo Fernandez từng có giá 120 triệu bảng, kèm lịch thanh toán trả góp nghiêm ngặt, cho đến ngày 14/8.

Tuy nhiên, Chelsea hiện đang đòi hỏi mức phí cao hơn và các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ kéo dài đến sát thời hạn, khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào lúc 5h ngày 2/9 (giờ Việt Nam).