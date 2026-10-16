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Bayern Munich lo lắng vì Olise vẫn chừa “lối thoát” để sang Real Madrid

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Bayern Munich Real Madrid

Cuộc đàm phán hợp đồng giữa Bayern Munich và Michael Olise đã gặp trục trặc khi Olise vẫn có động thái chừa lối thoát để sang Real Madrid.

  

Michael Olise đang tiếp tục phong độ cao trong mùa giải này cho cả Bayern Munich lẫn ĐT Pháp, anh đã có 6 bàn & 2 kiến tạo sau 6 trận cho Bayern, và 4 bàn & 2 kiến tạo trong 4 trận ở UEFA Nations League cho ĐT Pháp. Olise do đó đang là một trong những ngôi sao tấn công được thèm khát nhất châu Âu.

Michael Olise

Michael Olise

Bayern Munich đã luôn vững vàng trong lập trường không bán Olise, và họ tiếp tục từ chối sự tiếp cận của Real Madrid trong mùa hè qua, khiến Real phải chuyển sang mua Yan Diomande. Nhưng Diomande chơi hay hơn bên cánh trái và do đó Real vẫn chưa bỏ cuộc vụ Olise.

Mới đây tờ Bild (Đức) cho biết Bayern Munich đã mời Olise gia hạn hợp đồng để bảo đảm tương lai lâu dài của cựu ngôi sao Crystal Palace. Cầu thủ 24 tuổi sẽ trở thành người được trả lương cao nhất CLB nếu đồng ý, theo đó lương hiện tại sẽ từ 14 triệu euro tăng vọt lên 25 triệu euro/năm, gần gấp đôi.

Nhưng một diễn biến gây lo lắng cho Bayern đã xuất hiện: Olise yêu cầu thòng thêm điều khoản thanh lý. Hợp đồng của các cầu thủ tại Bundesliga không bắt buộc phải có điều khoản này (so với La Liga) nên việc Olise yêu cầu điều đó chứng tỏ anh vẫn muốn chừa một lối ra khỏi Munich.

Cuộc đàm phán dù vậy vẫn tiến triển và Bayern đề nghị điều khoản sẽ là 200 triệu euro, nhưng Olise muốn một con số thấp hơn nhiều dù nguồn tin không cho biết cụ thể là bao nhiêu. Hai bên do đó đang vướng mắc ở khâu này, Bayern hiểu rằng một điều khoản thanh lý thấp sẽ mở ra cơ hội cho Real Madrid nhảy vào, và khi Real làm điều đó Bayern sẽ không thể làm gì được.

Trong quá khứ đã có những cầu thủ Bundesliga yêu cầu điều khoản thanh lý trong hợp đồng khi gia hạn, và những Haaland, Gvardiol, Olmo rốt cuộc đều đã rời Đức dựa trên những điều khoản đó để tới các CLB lớn hơn tại Anh & TBN. Hợp đồng của Olise tới năm 2029 mới hết hạn, nhưng nếu Real Madrid vẫn thèm muốn anh khi cầu thủ này sang tuổi 27 thì Bayern sẽ khó lòng giữ được.

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Theo Q.D (Tổng hợp Bild) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 15:06 PM (GMT+7)
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