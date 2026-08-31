Chuyển nhượng hè 2026 khi nào đóng cửa, những vụ lớn nào sắp diễn ra?

Thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu hè 2026 sắp tới hồi kết. Các đội bóng đều đang gấp rút hoàn tất những thương vụ lớn trước khi phiên chợ đóng cửa và các CLB tập trung cho lượt đi mùa giải.

Mùa hè chuyển nhượng rầm rộ 2026 sắp đi tới đoạn kết

Dưới đây là thời điểm thị trường đóng cửa, cũng như các thương vụ lớn có thể diễn ra trước hạn chót.

Thời điểm thị trường đóng cửa

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh và Tây Ban Nha sẽ chấm dứt vào lúc 5h sáng ngày 2/9 (giờ Việt Nam). Với bóng đá Ý thị trường sẽ đóng cửa vào lúc 1h cùng ngày, trong khi đó thị trường tại Đức và Pháp cũng đóng cửa lúc 1h vào đêm nay (1h, 1/9).

Đối với bóng đá Anh, các CLB có thể gửi trước văn bản chuyển nhượng cho ban tổ chức Premier League để xác nhận một vụ chuyển nhượng sẽ diễn ra nhưng chưa kịp hoàn thành trước hạn chót. Các vụ đó sẽ được cho thêm 24 giờ để hoàn thành và gửi giấy tờ thủ tục đầy đủ.

Sau hạn chót, các CLB vẫn có quyền được ký kết với các cầu thủ tự do nếu họ không ràng buộc hợp đồng với đội bóng nào ở thời điểm thị trường đóng cửa.

Các “bom tấn muộn” chờ "nổ"

Bradley Barcola đã làm kiểm tra y tế xong tại Liverpool trong ngày Chủ nhật và dự kiến hôm nay 31/8 anh sẽ được chính thức công bố gia nhập CLB mới. Mức giá cho vụ này là 106 triệu bảng, có thể tăng lên 123 triệu bảng.

Barcola và Mbaye, đồng đội tại PSG, đối thủ ở World Cup, và sắp tới tiếp tục là đối thủ ở Premier League

Ibrahim Mbaye đã đến Birmingham để kiểm tra y tế cho Aston Villa và dự kiến cũng sẽ chính thức ký hợp đồng cho CLB mới trước khi hết hạn chót. PSG sẽ được Aston Villa trả 47 triệu bảng cho vụ này.

Man City đang hỏi mua Cody Gakpo với Liverpool và hai bên đang thảo luận giá cả. Cùng lúc đó, Liverpool đang hỏi mua Ismaila Sarr của Crystal Palace, và Sarr đã yêu cầu Palace cho anh ra đi.

Enzo Fernandez đang vắng mặt trong đội hình Chelsea vì muốn chuyển tới Man City. Dù vậy theo mọi nguồn tin, Man City vẫn chưa đưa ra mức giá cụ thể nào.

Barcelona sẽ mua Gabriel Jesus từ Arsenal với giá 8,6 triệu bảng. Jesus sẽ tới Barcelona vào tối nay 31/8 (giờ Việt Nam) để kiểm tra y tế, và lễ ra mắt của anh sẽ đến trong ngày thứ Ba.