Trực tiếp chuyển nhượng 31/8: MU được mời chào chiêu mộ sao Chelsea
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 31/8.
Theo nhà báo uy tín Ben Jacobs, MU đã được thông báo về khả năng rời Chelsea của trung vệ Tosin Adarabioyo, trong bối cảnh HLV Michael Carrick cân nhắc bổ sung thêm một hậu vệ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
“Quỷ đỏ” vốn đã tìm kiếm một hậu vệ trái mới, nhưng vị trí trung vệ cũng đang đặt ra những dấu hỏi khi Matthijs De Ligt vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương, còn Lisandro Martinez gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng ra sân thường xuyên.
Tosin đã không còn giữ được vị trí thường xuyên tại Chelsea sau sự xuất hiện của tân binh Maxence Lacroix, qua đó có thể mở ra cơ hội cho một thương vụ chuyển nhượng vào phút chót.
MU cũng đã thảo luận về Taylor Harwood Bellis của Southampton và một ngôi sao khác của Chelsea, Josh Acheampong.
HLV Xabi Alonso không thể xác nhận liệu Enzo Fernandez có tiếp tục ở lại Chelsea sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa hay không.
Tiền vệ người Argentina một lần nữa không được đăng ký trong chiến thắng 4-3 của Chelsea trước Brighton, trong bối cảnh những đồn đoán về khả năng chuyển đến Man City vẫn tiếp diễn.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Alonso cho biết: “Chúng ta sẽ chờ xem. Chúng tôi muốn những điều tốt nhất cho đội bóng. Đó là lý do chúng tôi đưa ra quyết định tương tự ở trận gặp Luton và hôm nay.
Bất cứ điều gì xảy ra trước tối thứ Ba (thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa), chúng tôi cần phải nắm rõ những diễn biến sắp tới. Chúng tôi không chắc chắn, vì vậy đang chuẩn bị cho mọi kịch bản. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất kể điều gì xảy ra từ thứ Tư, chúng tôi vẫn sẽ có một đội hình đủ tốt để cạnh tranh ở tất cả các trận đấu tại Premier League”.
Richarlison đã có động thái trên trang cá nhân giữa những tin đồn cho rằng anh sẽ rời Tottenham để trở lại Everton, trong khi Iliman Ndiaye có thể chuyển theo chiều ngược lại. Tiền đạo người Brazil đầu tiên đăng tải hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng với vẻ mặt đầy khó hiểu, một tay đặt lên cằm. Bức ảnh được chú thích bằng biểu tượng suy nghĩ.
Richarlison chưa dừng lại ở đó khi tiếp tục đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên story, tạm dịch là: “Tôi là nạn nhân của những câu chuyện được kể một cách tồi tệ”.
Habeeb Ogunneye đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ MU sang Arsenal. Hậu vệ phải 19 tuổi là cầu thủ tiếp theo chuyển từ “Quỷ đỏ” sang “Pháo thủ”, sau James Scanlon.
Ogunneye trải qua nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Newport ở League Two (hạng 4 Anh), góp phần giúp CLB trụ hạng thành công. Ogunneye chưa từng có lần ra sân nào cho đội một MU.
Theo thông tin mới nhất từ Sky Sports, Liverpool đang theo dõi thủ môn 18 tuổi Lucca Brughmans của Genk. Tuy nhiên, họ chỉ là một trong số nhiều CLB hàng đầu châu Âu dành sự quan tâm tới tài năng trẻ được đánh giá cao này.
Có thông tin cho rằng Brughmans sẽ gia nhập Real Madrid khi đến thời điểm anh rời Genk. Real Madrid đang có vị thế thuận lợi để chiêu mộ tuyển thủ U19 Bỉ nhờ mối liên hệ của Thibaut Courtois với Genk. Courtois từng là cầu thủ của Genk và hiện là một nhà đầu tư tại đây.
Aston Villa xác nhận Ollie Watkins đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Al Hilal của Saudi Arabia. Thương vụ này có giá trị 50 triệu bảng.
Thông báo từ Aston Villa xác nhận thương vụ có nội dung: “Aston Villa xác nhận Ollie Watkins đã hoàn tất vụ chuyển nhượng vĩnh viễn tới Al Hilal. Được Dean Smith chiêu mộ vào năm 2020, Watkins ghi ít nhất 10 bàn trong cả 6 mùa giải khoác áo Villa Park và ra đi với tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất của CLB tại Premier League, với tổng cộng 91 pha lập công.
Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại ghi hơn 100 bàn trong màu áo claret và blue, khi đạt cột mốc 100 bàn trong trận gặp Bologna mùa giải trước. Trong thời gian thi đấu tại Villa Park, Watkins đã trở thành tuyển thủ Anh, góp mặt cùng Tam Sư tại hai giải đấu quốc tế lớn.
Có khả năng ghi nhiều kiểu bàn thắng khác nhau cùng bản năng săn bàn lạnh lùng, kết hợp với tinh thần thi đấu hết mình vì lợi ích của tập thể, Watkins rời Villa sau khi góp phần vào chức vô địch Europa League của CLB, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất từ tất cả thành viên tại đội bóng”.
Ngoài nhóm "Big 6" Ngoại hạng Anh có những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất nào? Và trong đó đã có bao nhiêu vụ thành công?
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 01:06 AM (GMT+7)