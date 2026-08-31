Trực tiếp chuyển nhượng 31/8: MU được mời chào chiêu mộ sao Chelsea

MU được mời chào chiêu mộ sao Chelsea

Theo nhà báo uy tín Ben Jacobs, MU đã được thông báo về khả năng rời Chelsea của trung vệ Tosin Adarabioyo, trong bối cảnh HLV Michael Carrick cân nhắc bổ sung thêm một hậu vệ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

“Quỷ đỏ” vốn đã tìm kiếm một hậu vệ trái mới, nhưng vị trí trung vệ cũng đang đặt ra những dấu hỏi khi Matthijs De Ligt vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương, còn Lisandro Martinez gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng ra sân thường xuyên.

Tosin đã không còn giữ được vị trí thường xuyên tại Chelsea sau sự xuất hiện của tân binh Maxence Lacroix, qua đó có thể mở ra cơ hội cho một thương vụ chuyển nhượng vào phút chót.

MU cũng đã thảo luận về Taylor Harwood Bellis của Southampton và một ngôi sao khác của Chelsea, Josh Acheampong.