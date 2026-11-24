🏊‍♀️ Thúy Hiền giành 5 HCV, liên tiếp phá kỷ lục Đại hội

Nguyễn Thúy Hiền đang trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Chỉ sau hai ngày thi đấu tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM), nữ kình ngư 17 tuổi thuộc đoàn Quân đội đã xuất sắc giành 5 HCV, gồm 4 HCV cá nhân và 1 HCV tiếp sức, đồng thời phá hàng loạt kỷ lục.

Thúy Hiền giành 5 HCV chỉ sau 2 ngày thi đấu

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (22/11), Thúy Hiền khiến người hâm mộ trầm trồ khi giành cú đúp HCV chỉ trong khoảng 10 phút. Ở nội dung 50m ếch nữ, cô về nhất với thời gian 31 giây 73, phá kỷ lục quốc gia 31 giây 95 và kỷ lục Đại hội 32 giây 46. Chưa kịp nghỉ ngơi lâu, tài năng trẻ sinh năm 2009 tiếp tục bước vào chung kết 100m tự do và giành chiến thắng với thành tích 56 giây 10, xô đổ kỷ lục Đại hội.

Bước sang ngày thi đấu 23/11, Thúy Hiền tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Cô giành HCV 50m tự do với thời gian 25 giây 85, phá kỷ lục Đại hội cũ 26 giây 20. Ở nội dung 100m ếch, nữ kình ngư 17 tuổi tiếp tục về nhất với thành tích 1 phút 10 giây 24, vượt qua đàn chị Võ Thị Mỹ Tiên, đồng thời phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội.

Chưa dừng lại ở đó, Thúy Hiền còn cùng Nguyễn Thị Ánh Viên và các đồng đội giành HCV tiếp sức 4x200m tự do nữ với thành tích 8 phút 22 giây 28, thiết lập thêm một kỷ lục Đại hội.

Thúy Hiền cùng Ánh Viên phá kỷ lục tiếp sức 4x200m tự do nữ tại Đại hội

Như vậy, chỉ sau 2 ngày tranh tài, Thúy Hiền đã sở hữu 5 HCV và góp mặt trong cả 5 màn phá kỷ lục Đại hội. Thành tích này giúp cô tạm thời trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tính đến hết ngày 23/11.

Đáng chú ý, việc thi đấu xuất sắc ở cả hai kiểu bơi tự do và bơi ếch cho thấy sự toàn diện hiếm có của nữ kình ngư tuổi teen. Thúy Hiền vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi môn bơi tiếp tục diễn ra đến ngày 27/11.

🚀 “Hot girl” đường đua xanh, được ví như Ánh Viên mới

Sinh ngày 19/9/2009 tại Ninh Bình, Thúy Hiền được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bơi lội Việt Nam hiện nay. Dù mới 17 tuổi, cô đã sở hữu bảng thành tích đáng nể ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Hot girl 17 được xem là gương mặt sáng giá mới của bơi nước nhà

Ít ai biết rằng Thúy Hiền ban đầu đến với bơi lội chỉ để rèn luyện sức khỏe và phòng chống đuối nước. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt của con gái, gia đình đã tạo điều kiện để cô theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Năm 2018, Thúy Hiền bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 ở Cần Thơ.

Tài năng của cô sớm được khẳng định tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Khi mới 13 tuổi, Thúy Hiền gây tiếng vang lớn khi giành HCV 50m tự do, đồng thời phá kỷ lục Đại hội do tượng đài Nguyễn Thị Ánh Viên thiết lập từ năm 2014.

Một năm sau, Thúy Hiền tiếp tục ghi dấu ấn khi giành HCĐ 100m tự do tại SEA Games 32 ở Campuchia khi mới 14 tuổi. Cô cũng trở thành VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Thúy Hiền được ví như “Ánh Viên mới” của bơi lội Việt Nam

Năm 2024, nữ kình ngư quê Ninh Bình tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi giành tới 9 HCV và phá 6 kỷ lục tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á. Đến năm 2025, cô giành thêm 7 HCV ở giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á và 3 HCĐ tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Bước sang năm 2026, Thúy Hiền tiếp tục tiến bộ với 3 HCV cá nhân tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi châu Á. Đặc biệt, tại Olympic trẻ Dakar 2026 diễn ra đầu tháng 11, cô lọt vào chung kết cả 4 nội dung tham dự, trong đó có vị trí thứ tư ở cự ly 50m tự do và thứ năm ở cự ly 100m tự do.

Người hâm mộ chờ đợi Thúy Hiền có thêm HCV tại Đại hội

Với những bước tiến vượt bậc, Thúy Hiền được ví như “Ánh Viên mới” của bơi lội Việt Nam. Điều thú vị là tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, cô còn có cơ hội sát cánh cùng chính thần tượng Nguyễn Thị Ánh Viên trong đội hình tiếp sức của đoàn Quân đội.

Ở tuổi 17, Thúy Hiền vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng tài năng chuyên môn nổi bật, cô đang dần trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam.