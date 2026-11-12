MU sáng cửa chiêu mộ Kane nhờ HLV Pochettino sắp đến Old Trafford

Nhà báo uy tín Matteo Moretto đưa ra thông tin đáng chú ý khi khẳng định MU và Pochettino đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Cây viết có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông báo: "Mauricio Pochettino sẽ trở thành HLV trưởng mới của MU. 2 bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, chờ Michael Carrick bị sa thải".

MU hiện cần thông báo với đội bóng chủ quản hiện tại của Pochettino là đội tuyển quốc gia Mỹ về ý định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 triệu USD.

Đội chủ sân Old Trafford không gặp trở ngại nào trong việc chi trả khoản phí này. Tuy nhiên, Pochettino vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong 2 trận đấu với Haiti trước khi bắt đầu nhiệm vụ mới tại Old Trafford.

Trong bối cảnh Pochettino ngày càng tiến gần đến Old Trafford, những đồn đoán về khả năng Harry Kane tái hợp với người thầy cũ cũng bắt đầu xuất hiện. Chính chiến lược gia người Argentina từng góp công đưa tiền đạo này trở thành ngôi sao hàng đầu trong màu áo Tottenham.

Kane liệu có chấp nhận trở lại Ngoại hạng Anh để đoàn tụ với HLV Pochettino?

Kane rời Ngoại hạng Anh với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử giải đấu, đạt thành tích 213 bàn. Người duy nhất xếp trên anh là Alan Shearer với 260 pha lập công.

Tiền đạo đội tuyển Anh mới đây đã gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Dù vậy, khả năng Kane trở lại quê nhà trong tương lai để phá kỷ lục của Shearer vẫn luôn là chủ đề được nhắc đến.

Tim Sherwood, cựu HLV Tottenham cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu Pochettino và Kane tái hợp tại Old Trafford trong vài năm tới.

Chia sẻ với Jamie Redknapp trên chương trình Overlap Daily, Sherwood chia sẻ: "Tôi sẽ cho các bạn biết một cái tên có thể trở lại Ngoại hạng Anh, đó là Harry Kane. Và tôi cũng sẽ tiết lộ điểm đến tiềm năng của cậu ấy: MU. Nếu Pochettino chuyển đến MU, khả năng Harry Kane gia nhập đội bóng này sau 2 năm sẽ cao hơn.

Redknapp đáp lại với nụ cười: "Ồ, cậu ấy sẽ phá kỷ lục ghi bàn tại Ngoại hạng Anh của Shearer. Người bạn Alan Shearer của ông chắc chắn sẽ không vui đâu".

Sherwood nói thêm: "Khi Kane ký hợp đồng mới cách đây vài ngày, đó hẳn phải là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Alan Shearer. Tôi đã nhắn tin cho ông ấy ngay lập tức và nói: 'Này ông bạn chắc đang vui lắm'. Nhưng ông ấy trả lời: 'Vẫn còn thời gian, Kane vẫn còn cơ hội trở lại'".