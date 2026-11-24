🚕 Cựu tài xế taxi giành HCV đầu tiên của môn bi-a

Chiều ngày 23/11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) đã xuất sắc đánh bại Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) với tỷ số 9-6 trong trận chung kết pool 9 bi đơn nam, qua đó trở thành chủ nhân tấm HCV đầu tiên của môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Cựu tài xế taxi Chu Việt Hoàng trở thành nhà vô địch pool 9 bi đơn nam Đại hội năm nay

Đáng chú ý, ít ai biết rằng trước khi trở thành nhà vô địch Đại hội, Chu Việt Hoàng từng là một tài xế taxi, có công việc và nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tình yêu dành cho bộ môn bi-a đã khiến anh đưa ra quyết định bước ngoặt vào năm 2022. Việt Hoàng từ bỏ nghề lái taxi, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội để tập luyện, quyết tâm theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Đó là lựa chọn không dễ dàng khi anh phải đánh đổi sự ổn định trong cuộc sống để dấn thân vào môi trường thể thao đỉnh cao, nơi thành công đòi hỏi quá trình tập luyện lâu dài và sự kiên trì.

Sau 4 năm, quyết định táo bạo ấy đã mang lại trái ngọt. Từ một người lái taxi, Chu Việt Hoàng từng bước khẳng định tên tuổi trong làng billiards Việt Nam và giờ đây bước lên bục cao nhất tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

🎱 Hạ Dương Quốc Hoàng nghẹt thở, ngược dòng thắng chung kết

Hành trình giành HCV của Chu Việt Hoàng tại Đại hội năm nay càng trở nên ấn tượng khi anh liên tiếp vượt qua những thử thách khó khăn. Ở vòng 1/8 diễn ra ngày 22/11, Việt Hoàng gây bất ngờ lớn khi đánh bại ứng viên vô địch Dương Quốc Hoàng với tỷ số nghẹt thở 9-8. Chiến thắng trước một trong những tên tuổi nổi bật của pool Việt Nam giúp cơ thủ Bắc Ninh có thêm sự tự tin trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Việt Hoàng có năm 2026 thành công

Bước vào trận chung kết gặp Nguyễn Hoàng Phong, Việt Hoàng gặp không ít khó khăn khi để đối thủ dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thể hiện bản lĩnh với chuỗi 4 ván thắng liên tiếp, đảo ngược tình thế để vươn lên dẫn 5-2.

Hoàng Phong không dễ dàng bỏ cuộc. Đại diện Đà Nẵng nỗ lực rút ngắn khoảng cách xuống còn 4-5, khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Đúng thời điểm quan trọng, Việt Hoàng tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh và khả năng tận dụng cơ hội, tái lập lợi thế dẫn 8-5 trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 9-6.

Kết quả này giúp cơ thủ Bắc Ninh giành tấm HCV đầu tiên của môn Billiards & Snooker tại Đại hội năm nay, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Chiến thắng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng khép lại một năm thi đấu đặc biệt thành công của Chu Việt Hoàng. Trước đó, cơ thủ này đã xuất sắc đăng quang giải vô địch pool quốc gia 2026 ở nội dung 10 bi đơn nam.

💪 Nguyễn Như Lê thắng áp đảo đương kim vô địch, tiến vào chung kết carom 1 băng

Ở nội dung carom 1 băng đơn nam, Nguyễn Như Lê (TP.HCM) trở thành tâm điểm khi liên tiếp tạo nên những màn trình diễn đẳng cấp.

Nguyễn Như Lê vào chung kết carom 1 băng đơn nam

Trong trận tứ kết, Như Lê chạm trán Cao Thành Trúc (Gia Lai), đương kim vô địch Đại hội. Với hai series 47 điểm và 24 điểm, Như Lê nhanh chóng tạo ra khoảng cách khó tin 72-10 chỉ sau 3 lượt cơ. Anh tiếp tục duy trì thế trận vượt trội để giành chiến thắng chung cuộc 100-34 sau vỏn vẹn 9 lượt cơ, qua đó loại nhà đương kim vô địch.

Đến trận bán kết diễn ra chiều cùng ngày, Như Lê tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đồng đội thuộc đội tuyển Billiards & Snooker TP.HCM, anh đánh bại Phạm Duy Thanh (Đà Nẵng) với tỷ số 100-56.

Hai chiến thắng thuyết phục trong cùng một ngày giúp Nguyễn Như Lê tiến vào trận đấu cuối cùng, đứng trước cơ hội mang về tấm HCV quý giá cho billiards TP.HCM. Đối thủ của anh tại chung kết là Vương Minh Thiện (Bắc Ninh), người vượt qua Nguyễn Duy Trung (Đà Nẵng) với tỷ số 100-62 ở trận bán kết còn lại.

Trận chung kết carom 1 băng đơn nam sẽ diễn ra lúc 14h ngày 24/11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Không chỉ carom 1 băng, các cơ thủ chủ nhà TP.HCM còn thi đấu ấn tượng ở nội dung snooker bi đỏ đơn nam khi có tới hai đại diện góp mặt trong nhóm 4 cơ thủ mạnh nhất nội dung này, gồm Nguyễn Nhật Thanh và Kiều Thiên Khôi.

Theo lịch thi đấu ngày 24/11, hai trận bán kết snooker bi đỏ đơn nam sẽ đồng loạt diễn ra lúc 9h. Nguyễn Nhật Thanh đối đầu Thái Văn Nam (Hà Nội), trong khi Kiều Thiên Khôi chạm trán Phạm Hoài Nam (Hà Nội). Hai cơ thủ giành chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết lúc 13h cùng ngày để tranh tấm HCV danh giá.

Bên cạnh đó, trong ngày 24/11, giải đấu sẽ khởi tranh nội dung pool 9 bi đôi nam và đặc biệt là nội dung carom 3 băng nữ với sự góp mặt của những nữ cơ thủ tài năng, xinh đẹp.