Arsenal một ngày bán 2 sao Brazil, Barca chốt Gabriel Jesus giá cực "bèo"

Gabriel Jesus đã đạt thỏa thuận chuyển tới Barcelona với mức phí ban đầu 10 triệu euro, trong khi Gabriel Martinelli chuẩn bị gia nhập Al Hilal trong thương vụ có thể phá kỷ lục bán cầu thủ của đội chủ sân Emirates.

Gabriel Jesus rời Emirates, Barcelona hưởng lợi lớn

Arsenal được cho là đã đạt thỏa thuận bán Gabriel Jesus cho Barcelona. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ bằng thông điệp quen thuộc “Here we go”, cho thấy tiền đạo người Brazil đang tiến rất gần tới việc trở thành tân binh của nhà vô địch La Liga.

Jesus sắp gia nhập Barcelona

Theo các thông tin được tiết lộ, Barcelona sẽ chỉ phải trả khoảng 10 triệu euro phí chuyển nhượng ban đầu, kèm những điều khoản phụ phí có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên khoảng 15 triệu euro. Gabriel Jesus dự kiến kiểm tra y tế vào thứ Hai sau khi được Arsenal cho phép bay tới Tây Ban Nha hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Mundo Deportivo cho biết chân sút người Brazil có thể ký hợp đồng hai năm với Barcelona, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Đây được xem là mẫu cầu thủ mà HLV Hansi Flick và Giám đốc thể thao Deco đã tìm kiếm trong thời gian qua, nhờ khả năng hoạt động linh hoạt trên hàng công.

Đội bóng xứ Catalonia đã thanh lọc đáng kể lực lượng tấn công trong mùa hè này khi chia tay Robert Lewandowski, Ferran Torres và Marcus Rashford. Anthony Gordon cùng Karim Adeyemi đã được đưa về, còn Gabriel Jesus nhiều khả năng sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hàng công mới của Hansi Flick.

Martinelli chuẩn bị sang Saudi Arabia với mức phí kỷ lục

Trong khi Gabriel Jesus chuẩn bị chuyển tới Barcelona, một ngôi sao Brazil khác cũng đang trên đường rời Emirates. Gabriel Martinelli được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Al Hilal và nhận được sự cho phép từ Arsenal để sang Saudi Arabia hoàn tất kiểm tra y tế.

Bên cạnh Jesus, Arsenal cũng bán Martinelli

Thương vụ này có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Martinelli. Cầu thủ 25 tuổi từng là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Arsenal kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2019, nhưng vị thế của anh trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta đã suy giảm đáng kể.

Việc Martinelli không có tên trong danh sách thi đấu ở hai trận đầu mùa giải càng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng anh rời Arsenal. Trước Al Hilal, Galatasaray cũng từng tiếp cận cầu thủ người Brazil nhưng không thể thuyết phục anh chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu thương vụ với Al Hilal hoàn tất với tổng giá trị hơn 65 triệu euro, Martinelli có thể trở thành cầu thủ được Arsenal bán với mức phí cao nhất lịch sử. Kỷ lục hiện tại thuộc về Alex Oxlade-Chamberlain, người gia nhập Liverpool vào năm 2017 với mức phí khoảng 45 triệu euro.

Một số nguồn tin cho biết Arsenal cũng muốn cài thêm điều khoản hưởng phần trăm từ lần chuyển nhượng tiếp theo của Martinelli, nhằm tối đa hóa giá trị từ thương vụ chia tay một trong những cầu thủ từng được xem là tương lai của đội bóng.

Cuộc cải tổ mạnh mẽ của Arteta

Việc Martinelli và Gabriel Jesus cùng rời Arsenal cho thấy cuộc cải tổ lực lượng của Mikel Arteta đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Hai cầu thủ Brazil từng được kỳ vọng trở thành trụ cột lâu dài trên hàng công, nhưng giờ đây đều đứng trước cánh cửa rời Emirates trong cùng một kỳ chuyển nhượng.

Gabriel Jesus từng khiến Arsenal phải chi hơn 50 triệu euro để đưa anh về từ Manchester City vào năm 2022. Dù cùng đội bóng giành chức vô địch quốc gia mùa trước, tiền đạo này vẫn không còn giữ được vị trí chắc chắn, đặc biệt sau khi Arsenal tiếp tục bổ sung Christos Tzolis cho hàng công.

Trong khi đó, khoản tiền lớn thu về từ thương vụ Martinelli sẽ giúp Arteta có thêm nguồn lực để tiếp tục nâng cấp đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Arsenal rõ ràng không chỉ bán cầu thủ để thanh lọc lực lượng, mà còn đang chuẩn bị cho một giai đoạn tái đầu tư mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, Al Hilal cũng đang tăng tốc trong kế hoạch nâng cấp hàng công. Sau Martinelli, đội bóng Saudi Arabia được cho là tiến gần tới Ollie Watkins của Aston Villa với mức phí khoảng 57 triệu euro. Nếu cả hai thương vụ được hoàn tất, Al Hilal sẽ sở hữu một bộ đôi tấn công đáng chú ý trong mùa giải mới.

Với Arsenal, mùa hè 2026 đang chứng kiến những thay đổi sâu rộng. Martinelli chuẩn bị ra đi với mức phí có thể phá kỷ lục, còn Gabriel Jesus được bán cho Barcelona với giá chỉ bằng một phần nhỏ số tiền từng bỏ ra để chiêu mộ anh. Cuộc chia tay của hai ngôi sao Brazil có thể khép lại một chương cũ tại Emirates, đồng thời mở đường cho diện mạo mới mà Mikel Arteta đang xây dựng.