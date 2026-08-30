HLV Alonso & tam tấu mới đưa Chelsea đua vô địch trong mùa giải hứa hẹn hỗn loạn

HLV Alonso đã tìm thấy “chìa khóa” trên hàng công

Chelsea khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham, nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở 3 điểm. Quan trọng hơn, Xabi Alonso dường như đã tìm thấy công thức để biến hàng công Chelsea thành một tập thể giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.

Tam tấu "J.P. Morgan" của Chelsea

Trung tâm của công thức ấy là Cole Palmer. Sau quãng nghỉ dài tới 7 tuần, tiền vệ người Anh trở lại với nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. Palmer chơi bóng như thể muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ, liên tục khuấy đảo hàng thủ Fulham bằng những pha xử lý lắt léo.

Không được góp mặt tại World Cup có thể từng là nỗi thất vọng lớn với Palmer. Nhưng ở góc độ Chelsea, đó lại có thể trở thành lợi thế. Anh bước vào mùa giải mới với đôi chân tươi mới và trên hết là một động lực rất lớn để chứng minh bản thân.

HLV Alonso hiểu điều đó và đang đặt Palmer vào vị trí trung tâm trong hệ thống tấn công mới. Nhưng Palmer không còn phải một mình gánh vác Chelsea.

Morgan Rogers, với mức giá 117 triệu bảng, mang đến sức mạnh, tốc độ và khả năng xuyên phá ở hành lang tấn công. Trong khi đó, Joao Pedro đang nổi lên như mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bộ ba.

Ba cầu thủ với ba phong cách khác nhau, nhưng có một điểm chung: họ đều có khả năng tạo ra khác biệt trong không gian cuối sân.

“J.P. Morgan” có thể trở thành thương hiệu mới

Biệt danh “J.P. Morgan” dành cho Joao Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer ban đầu chỉ là một cách chơi chữ vui nhộn. Nhưng sau màn trình diễn tại Craven Cottage, nó bắt đầu mang dáng dấp của một thương hiệu thực sự.

Joao Pedro đang chơi với phong độ rất cao

Joao Pedro chỉ mất 31 giây để ghi bàn vào lưới Fulham. Đó không phải một khoảnh khắc may mắn đơn thuần. Tiền đạo người Brazil đang có phong độ cực cao kể từ khi làm việc cùng Alonso, với 9 bàn thắng sau 9 trận, tính cả những trận giao hữu trước mùa giải.

Rogers lại đem đến một nguồn năng lượng khác. Khả năng kéo bóng, xâm nhập vòng cấm và phối hợp với Palmer giúp Chelsea có thêm một mũi tấn công đủ sức phá vỡ những hệ thống phòng ngự thấp. Và phía sau họ là Palmer, cầu thủ có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

Điểm thú vị nằm ở chỗ HLV Alonso không xây dựng một tam tấu theo kiểu ba tiền đạo đứng cố định trên hàng công. Palmer có thể lùi xuống nhận bóng và tìm khoảng trống. Rogers sẵn sàng bó vào trung lộ hoặc dạt sang cánh. Joao Pedro có thể di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ và xâm nhập khu vực nguy hiểm.

Sự hoán đổi ấy khiến Chelsea trở nên khó đoán hơn. Nếu Alonso tiếp tục phát huy được khả năng kết nối giữa ba cầu thủ này, “J.P. Morgan” hoàn toàn có thể trở thành một trong những tam tấu tấn công đáng xem nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Chelsea có quyền mơ trong mùa giải hỗn loạn

Điều khiến Chelsea có cơ sở để hy vọng không chỉ là sức mạnh của bộ ba tấn công. Họ còn sở hữu một lợi thế mà nhiều đối thủ trực tiếp không có: thể lực.

HLV Alonso còn nhiều việc phải làm

Đội hình xuất phát của Chelsea trong trận thắng Fulham chỉ có tổng cộng 1.046 phút thi đấu tại World Cup. Trong khi đó, con số tương ứng của Manchester City là 3.351 phút, Liverpool 2.279 phút và Arsenal 2.191 phút.

Chelsea cũng không phải chia sức cho đấu trường châu Âu. Trong một mùa giải kéo dài, đó có thể trở thành lợi thế cực lớn.

Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn mở ra một kịch bản đặc biệt khó lường. Những đội bóng lớn đều có những vấn đề riêng, lực lượng liên tục thay đổi, trong khi khoảng cách giữa các ứng viên không còn quá rõ ràng. Đây chính là thời điểm Chelsea có thể chen chân vào cuộc chơi.

Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi dành cho HLV Xabi Alonso. Thủ môn Robert Sanchez đang gây lo lắng sau những sai lầm liên tiếp, còn Mike Penders có thể trở thành phương án cạnh tranh vị trí số một nếu tình hình không được cải thiện. Chelsea cũng cần chờ Moises Caicedo trở lại hoàn toàn và giải quyết tương lai của Enzo Fernandez.

Nhưng xét trên tổng thể, Alonso đang có những nguyên liệu đáng mơ ước. Một đội hình trẻ, giàu năng lượng. Một tập thể không bị phân tán bởi lịch thi đấu châu Âu. Và quan trọng nhất, một tam tấu tấn công đang bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung.

Joao Pedro - Morgan Rogers - Cole Palmer có thể chưa đủ để biến Chelsea thành ứng viên số một cho chức vô địch. Nhưng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh được dự báo vô cùng hỗn loạn, đôi khi chỉ cần một hàng công bùng nổ và một HLV biết cách khai thác nó là đủ để mở ra những giấc mơ lớn. Với “J.P. Morgan”, Chelsea hoàn toàn có quyền mơ xa.