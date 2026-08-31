Liverpool đón Barcola 123 triệu bảng: Đắt thứ 2 lịch sử, xứng tầm kế vị Salah

Barcola chính thức gia nhập Liverpool

Liverpool đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Bradley Barcola từ PSG. Cầu thủ chạy cánh người Pháp đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Liverpool sẽ trả cho PSG khoản phí cố định 106 triệu bảng. Nếu các điều khoản bổ sung được kích hoạt, tổng giá trị thương vụ có thể tăng lên 123 triệu bảng.

Barcola trở thành tân binh của Liverpool

Chia sẻ sau khi hoàn tất việc chuyển đến Liverpool, Barcola cho biết: "Mọi chuyện đã mất rất nhiều thời gian, nhưng hôm nay tôi thực sự hạnh phúc khi có thể thi đấu cho Liverpool. Tất cả những gì tôi muốn là được ra sân và chơi bóng".

Cầu thủ người Pháp cũng đặt mục tiêu cùng Liverpool giành những thành công lớn, trong đó chức vô địch Ngoại hạng Anh là ưu tiên hàng đầu: "Tôi hy vọng sẽ đạt được những thành tựu rất lớn. Trước hết là vô địch Ngoại hạng Anh - đó là một trong những giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn làm được điều đó và gắn bó lâu dài với đội bóng này - đó là lý do tôi ký một hợp đồng dài hạn - và tôi hy vọng mình có thể thực hiện được".

Barcola trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai của Liverpool

Đầu mùa hè, quá trình đàm phán giữa Liverpool và PSG gặp khúc mắc liên quan đến việc định giá Barcola. Nhà đương kim vô địch Champions League được cho là yêu cầu khoảng 145 triệu bảng phí chuyển nhượng. Sau quá trình thương thảo, đôi bên cuối cùng cũng đạt thỏa thuận với mức phí đảm bảo 106 triệu bảng, kèm các khoản phụ phí có thể đưa tổng giá trị thương vụ lên 123 triệu bảng.

Barcola hiện trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử Liverpool. Người đứng đầu danh sách là Alexander Isak, gia nhập Liverpool từ Newcastle vào mùa hè năm 2025 với mức phí 125 triệu bảng. Bên cạnh đó, anh được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống mà Mohamed Salah để lại, sau khi siêu sao người Ai Cập chia tay Liverpool vào mùa hè.

Barcola được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống mà Salah để lại

Liverpool hoàn thành mục tiêu tăng cường các vị trí đá cánh

Barcola là bản hợp đồng lớn thứ 3 của Liverpool trong mùa hè này, sau Victor Munoz và Ronald Araujo. Jeremy Jacquet cũng đã gia nhập đội bóng sau khi được Liverpool ký hợp đồng từ tháng 1.

Với việc đưa Barcola và Munoz về Anfield, Liverpool đã hoàn thành mục tiêu tăng cường lực lượng ở các vị trí đá cánh trong kỳ chuyển nhượng. Đội bóng nhiều khả năng sẽ không thực hiện thêm bản hợp đồng nào trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, trừ khi có cầu thủ rời đội.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ "bật đèn xanh" để Cody Gakpo ra đi. Thời gian qua, Man City đã liên hệ với Liverpool về khả năng chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan.