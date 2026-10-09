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Real và Barca tranh Haaland, siêu kinh điển ở thị trường chuyển nhượng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester City Barca - Real: Hận thù trăm năm

Erling Haaland lại trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa Barcelona và Real Madrid.

   

Barcelona đang theo dõi sát sao Erling Haaland, xem tiền đạo của Man City là phương án chuyển nhượng tiềm năng trong tương lai. Real Madrid cũng đang quan tâm đến tình hình của chân sút người Na Uy.

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), việc Man City bị kết luận vi phạm các quy định tài chính, cùng những hậu quả nghiêm trọng mà đội bóng này đang phải đối mặt, đã khiến hàng loạt CLB trên khắp châu Âu phải theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Tương lai của Haaland tại Man City bị đặt dấu hỏi

Tương lai của Haaland tại Man City bị đặt dấu hỏi

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây nhận định rằng khả năng Haaland chuyển đến Tây Ban Nha không thể bị loại trừ, ngay cả khi phán quyết trong vụ việc liên quan đến Man City chưa được công bố.

Romano cho biết thêm rằng Barcelona và Real Madrid đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo này, từ khi Haaland còn khoác áo Borussia Dortmund.

Barcelona đã theo đuổi Haaland trong thời gian dài. Suốt nhiều năm, người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya luôn mơ ước trao chiếc áo số 9 cho một tiền đạo xuất chúng sở hữu đẳng cấp như chân sút người Na Uy.

Tuy nhiên, sự tiến bộ của Raphinha đã làm thay đổi tình hình. Việc cầu thủ người Brazil nổi lên như chân sút chủ lực làm nhiều người bất ngờ, đồng thời khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Barcelona có thực sự cần chiêu mộ Haaland hay không. Dẫu vậy, nếu cơ hội chuyển nhượng xuất hiện, đây vẫn sẽ là thương vụ đặc biệt đáng cân nhắc đối với đội chủ sân Camp Nou.

Real Madrid cũng từng nhiều lần tìm cách chiêu mộ Haaland và hiện vẫn tiếp tục theo dõi tình hình của tiền đạo này. Tuy nhiên, có hai yếu tố có thể khiến chân sút người Na Uy khó cập bến thủ đô Madrid. Đầu tiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang sở hữu quá nhiều tiền đạo, trong khi những băn khoăn về lối chơi có thể khiến họ ưu tiên bổ sung tiền vệ tổ chức hơn là một trung phong.

Tại Man City, mối quan hệ giữa Haaland và đội bóng vẫn rất bền chặt. Tiền đạo người Na Uy đã gia hạn hợp đồng với "The Citizens" thêm 10 năm, và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm chia tay.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
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