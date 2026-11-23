Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 New Zealand: Quyết giành 3 điểm (U17 World Cup)
(22h30, 23/11, lượt 2) U17 Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ ngang cơ nhất tại bảng đấu.
22h30, 23/11 |
Điểm
Xuân Hòa
Mạnh Đức
Mạnh Cường
Đăng Khoa
Quý Vương
Minh Thủy
Đại Nhân
Nguyễn Lực
Anh Hào
Trọng Phong
Sỹ Bách
Điểm
Chalabi
Des Tombe
Ethan Dyer
Shimokawa
Sean Kane
Sena Vesty
McIntyre
Nunez
Trenberth
Hamilton
Clegg
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U17 Việt Nam tự tin hướng đến 3 điểm
Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận mở màn không khiến U17 Việt Nam mất đi sự tự tin. Ngược lại, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cho thấy đội bóng đủ khả năng tạo ra sức ép, tổ chức những pha tấn công hiệu quả và gây khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn.
Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ là điểm tựa để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận đấu tiếp theo với tâm thế tích cực. Tuy nhiên, đội bóng cũng cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là hạn chế những thời điểm mất tập trung khiến đối phương khai thác khoảng trống.
Đối đầu U17 New Zealand, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để triển khai lối chơi sở trường. Khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốc độ có thể giúp đại diện Đông Nam Á tạo ra khác biệt trước đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình, sức mạnh.
Cẩn trọng trước sức mạnh của New Zealand
Dù được đánh giá là đối thủ vừa tầm hơn U17 Bỉ, New Zealand vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đội bóng này có lợi thế về thể chất, khả năng tranh chấp và từng góp mặt ở kỳ U17 World Cup trước đó, yếu tố giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành điểm trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026....