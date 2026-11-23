22h30, 23/11 | U17 Việt Nam 0 - 0 U17 New Zealand (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam vs U17 New Zealand U17 New Zealand Điểm Xuân Hòa Mạnh Đức Mạnh Cường Đăng Khoa Quý Vương Minh Thủy Đại Nhân Nguyễn Lực Anh Hào Trọng Phong Sỹ Bách Điểm Chalabi Des Tombe Ethan Dyer Shimokawa Sean Kane Sena Vesty McIntyre Nunez Trenberth Hamilton Clegg Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Việt Nam U17 Việt Nam U17 New Zealand Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Hòa, Mạnh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Anh Hào, Trọng Phong, Sỹ Bách Chalabi, Des Tombe, Ethan Dyer, Shimokawa, Sean Kane, Sena Vesty, McIntyre, Nunez, Trenberth, Hamilton, Clegg

U17 Việt Nam tự tin hướng đến 3 điểm

Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận mở màn không khiến U17 Việt Nam mất đi sự tự tin. Ngược lại, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cho thấy đội bóng đủ khả năng tạo ra sức ép, tổ chức những pha tấn công hiệu quả và gây khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ là điểm tựa để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận đấu tiếp theo với tâm thế tích cực. Tuy nhiên, đội bóng cũng cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là hạn chế những thời điểm mất tập trung khiến đối phương khai thác khoảng trống.

Đối đầu U17 New Zealand, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để triển khai lối chơi sở trường. Khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốc độ có thể giúp đại diện Đông Nam Á tạo ra khác biệt trước đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình, sức mạnh.

Cẩn trọng trước sức mạnh của New Zealand

Dù được đánh giá là đối thủ vừa tầm hơn U17 Bỉ, New Zealand vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đội bóng này có lợi thế về thể chất, khả năng tranh chấp và từng góp mặt ở kỳ U17 World Cup trước đó, yếu tố giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.