Sau chức vô địch ATP Finals 2026 của Carlos Alcaraz, huyền thoại Rafael Nadal đã gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc tới đàn em. Trong khi đó, bại tướng Alexander Zverev khiến khán giả bật cười khi hài hước đề nghị ngôi sao Tây Ban Nha giải nghệ ngay ngày hôm sau.

Nadal chúc mừng Alcaraz có được danh hiệu mà "Vua đất nện" chưa từng có

Nadal gửi lời nhắn đặc biệt, Alcaraz làm được điều thần tượng chưa từng có

Alcaraz khép lại ATP Finals 2026 bằng chiến thắng 6-2, 7-6 (9-7) trước tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev trong trận chung kết ngày 22/11 tại Turin (Italy).

Không lâu sau chiến tích của đàn em, Rafael Nadal đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội X. Huyền thoại sở hữu 22 Grand Slam bày tỏ sự vui mừng khi Alcaraz vượt qua một mùa giải khó khăn để chinh phục danh hiệu danh giá.

"Chúc mừng Carlos Alcaraz đã vô địch ATP Finals! Tôi biết đây là một năm khó khăn và rất vui khi cậu có thể giành chức vô địch quan trọng này bằng màn trình diễn xuất sắc. Chúc cậu may mắn tại Davis Cup!", Nadal viết.

Thông điệp của Nadal mang ý nghĩa đặc biệt bởi ATP Finals là một trong những danh hiệu lớn hiếm hoi anh chưa từng giành được trong sự nghiệp lẫy lừng.

Dù có tới 17 lần đủ điều kiện tham dự và hai lần vào chung kết, Nadal vẫn chưa một lần nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu cuối năm.

Trong khi đó, ở tuổi 23, Alcaraz đã trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ ba đăng quang ATP Finals, sau Manuel Orantes năm 1976 và Alex Corretja năm 1998.

Đáng chú ý, chức vô địch còn giúp Alcaraz gia nhập nhóm bốn tay vợt nam từng hoàn tất bộ sưu tập bốn Grand Slam và danh hiệu ATP Finals, bên cạnh Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic.

Zverev bất ngờ muốn Alcaraz "giải nghệ", tiết lộ điều đặc biệt

Không chỉ Nadal, Zverev cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Alcaraz. Dù vừa thất bại trong trận chung kết, tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện sự ngưỡng mộ trước những thành tựu mà đối thủ đạt được khi còn rất trẻ.

"Cậu thực sự là một huyền thoại khi mới 23 tuổi", Zverev nói trước khi hài hước tiếp lời: "Nếu ngày mai cậu giải nghệ thì cũng được thôi! Cứ nghỉ ngơi đi".

Câu nói khiến không khí lễ trao giải trở nên vui vẻ. Đây là lời đùa nhằm tán dương thành tích của Alcaraz, chứ không phải đề nghị giải nghệ nghiêm túc.

Zverev đùa rằng Alcaraz có thể giải nghệ được rồi

Zverev còn nhắc lại hành trình đối đầu đặc biệt giữa hai người trong năm 2026. Tay vợt Đức cho biết mùa giải của anh bắt đầu bằng cuộc chạm trán Alcaraz tại Australian Open và khép lại cũng bằng trận đấu với chính đối thủ này ở Turin.

Ở Australian Open, Alcaraz đánh bại Zverev sau trận bán kết kéo dài 5 giờ 27 phút, trước khi đăng quang để hoàn tất Career Grand Slam.

Đến ATP Finals, tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục khiến Zverev ôm hận, đặc biệt khi cứu thành công ba set point liên tiếp trong loạt tie-break set hai.

Chiến thắng giúp Alcaraz nâng thành tích đối đầu với Zverev lên 8 thắng, 6 thua, đồng thời giành danh hiệu ATP thứ 30 trong sự nghiệp.

Về phần mình, Alcaraz không giấu nổi xúc động. Anh tiết lộ mẹ đã bật khóc khi chứng kiến con trai nâng cúp, còn bản thân phải vượt qua nhiều áp lực và vấn đề thể lực trong hai tuần thi đấu.

"Tôi đã theo đuổi khoảnh khắc này từ rất lâu. Danh hiệu có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi, gia đình và đội ngũ của mình", Alcaraz chia sẻ.