Real Madrid đạt thỏa thuận với Gabriel, MU sắp mất “thần đồng”

Real Madrid tăng tốc trong cuộc đua giành Gabriel

Cuộc cạnh tranh giành chữ ký Gabriel JJ đã bước vào giai đoạn quyết định, trong đó Real Madrid đang nổi lên như ứng viên chiếm ưu thế. Tài năng 16 tuổi của Manchester United nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng có thể lựa chọn tiếp tục sự nghiệp tại Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Florentino Perez.

Gabriel JJ nhận được sự chú ý đặc biệt

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Real Madrid được cho là đã thực hiện bước đi quan trọng khi đạt thỏa thuận miệng về các điều khoản hợp đồng với cầu thủ sinh năm 2010. Động thái này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt lên trước những đối thủ cạnh tranh trong nỗ lực chiêu mộ một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá quốc tế.

Thương vụ chưa được định đoạt

Dù đã đạt được những tiến triển đáng kể, Real Madrid vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ. Các bên chưa ký kết thỏa thuận chính thức, nhưng quá trình đàm phán đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và có thể sớm đi đến kết quả cuối cùng.

Theo kế hoạch được đề cập, Gabriel JJ sẽ chuyển đến sân Bernabeu vào tháng 6/2027, thời điểm mùa giải hiện tại khép lại. Nếu thương vụ thành công, Real Madrid sẽ có thêm một tài năng trẻ đáng chú ý trong chiến lược đầu tư cho tương lai.

Nhiều ông lớn theo đuổi Gabriel JJ

Barca, Bayern và PSG vẫn nuôi hy vọng

Cuộc đua giành Gabriel JJ chưa khép lại khi nhiều ông lớn châu Âu vẫn đang theo sát tình hình. Một số CLB hàng đầu đã chủ động liên hệ với cầu thủ trẻ người Anh cùng những người thân cận của anh để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng.

Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều chưa từ bỏ tham vọng. Các đội bóng này đang chờ xem những thỏa thuận ban đầu giữa Gabriel JJ và Real Madrid có được chuyển hóa thành hợp đồng chính thức hay không, trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Với sự cạnh tranh từ hàng loạt đại gia, tương lai của Gabriel JJ hứa hẹn trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng trẻ. Vài tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với lựa chọn tiếp theo của thần đồng đang được bóng đá châu Âu đặc biệt quan tâm.