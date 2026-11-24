U17 New Zealand đã cho thấy ưu thế của đội cửa trên trước U17 Việt Nam bằng việc ghi bàn thắng mở điểm ở phút 19. Nunez thoát đi tốc độ ở cánh trái, sau đó căng ngang chính xác để Clegg băng đến đá bồi tung lưới U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam gia tăng cách biệt sau khi nhận bàn thua. Hàng tá cơ hội được đoàn quân HLV Cristiano Roland tạo ra, tiếc thay không ai tận dụng được để gỡ hòa ngay trong hiệp một.

Cơ hội ngon ăn nhất phải kể tới pha bỏ lỡ ở phút 31. Đại Nhân đỡ bóng tốt, vượt qua thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm lên trời khi khung thành bỏ trống.

U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tốt

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam thi đấu quyết tâm và có bàn gỡ hòa vào phút 49. Nguyễn Lực đá phạt đầy khó chịu, đưa bóng đập đất. Đại Nhân không chạm bóng nhưng cũng góp phần khiến thủ môn của U17 New Zealand bị che mắt nên không thể ngăn cản cú đá đó.

Sau đó chỉ 3 phút, U17 New Zealand tìm được bàn thứ 2. Wenceslao treo bóng chính xác, Woldegiorgis băng vào đánh đầu. Nhưng điều này không làm U17 Việt Nam nao núng. Phút 58, Nguyễn Lực chọc khe bổng cho Đại Nhân. Sau đó, Đại Nhân đỡ bước một tốt và sút quyết đoán, gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam.

Khó khăn chưa dừng lại với U17 Việt Nam. Phút 66, trung vệ Dyer băng vào đánh đầu dũng mãnh từ pha phạt góc, làm tung lưới U17 Việt Nam, nâng tỷ số lên 3-2 cho U17 New Zealand.

Trong thời điểm sức lực đi xuống và liên tục bị dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn tỏ ra đầy dũng cảm. Phút 90+2, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá ở đáy biên, sau đó căng ngang. Thủ môn U17 New Zealand cố gắng cản phá, nhưng bóng nảy ra đúng vị trí của Duy Khang nên anh quyết tâm tung người đánh đầu, gỡ hòa 3-3 cho U17 Việt Nam.

3-3 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. U17 Việt Nam từ đó giữ được vị trí thứ 3 bảng G, đồng thời thắp lên cơ hội đi tiếp.

Tỷ số chung cuộc: U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (H1: 0-1)

Ghi bàn:

U17 New Zealand: Clegg 19'

Đội hình xuất phát:

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Trọng Phong, Đại Nhân, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 New Zealand: Chalabi, Des Tombe, Ethan Dyer, Shimokawa, Sean Kane, Sena Vesty, McIntyre, Nunez, Trenberth, Hamilton, Clegg

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