Trực tiếp bóng đá West Ham - Leeds United: Hồi hộp loạt đá luân lưu (Hết giờ)

33’

Thủ môn West Ham cứu thua! VAR vào cuộc

Pha phản công của Leeds trong tình thế "2 đánh 1". Okafor chuyền cho Anton Stach băng lên từ cánh phải. Trước khi Kilman kịp ập vào, Stach đã vung chân dứt điểm nhưng bị Areola cản phá.

Ngay sau đó, Stach nằm sân sau pha va chạm với Kilman. Trọng tài tham khảo VAR nhưng xác định cầu thủ West Ham không phạm lỗi và từ chối cho Leeds hưởng phạt đền.