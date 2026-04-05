Trực tiếp bóng đá West Ham - Leeds United: Hồi hộp loạt đá luân lưu (Hết giờ)
(Tứ kết) Leeds giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu cân não, qua đó lọt vào bán kết FA Cup.
FA Cup | 22h30, 5/4 | SVĐ London
Điểm
Areola
Walker Peters
Kilman
Disasi
Diouf
Potts
Magassa
Fernandes
Bowen
Traore
Castellanos
Điểm
Perri
Bogle
Rodon
Bijol
Struijk
Justin
Amapdu
Stach
Tanaka
Nmecha
Okafor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu
West Ham giao bóng trước.
2’
Thủ môn West Ham cứu thua
Thủ môn Areola đổ người cản phá cú dứt điểm của Okafor.
6’
Thủ môn Leeds cứu thua!!!
Từ cánh trái, Bowen đi bóng và căng ngang vào cho Castellanos dứt điểm cận thành, tuy nhiên thủ môn Perri đã phản xạ nhanh như chớp để cản phá bóng, giải nguy khung thành Leeds.
12’
West Ham phản công nguy hiểm!!
Pha phản công nhanh như chớp của West Ham. West Ham chuyền sang bên cánh trái cho Bowen đang di chuyển rất thoáng. Đội trưởng West Ham quyết định dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Perri đã đổ người cản phá thành công.
21’
Leeds tấn công trung lộ
Jayden Bogle nỗ lực xoay sở trước hàng thủ số đông của West Ham. Cú dứt điểm cuối cùng bị hậu vệ đội chủ nhà cản phá.
26’
Vào! Vào! 1-0 cho Leeds!!
Ao thực hiện pha xử lí khéo léo thoát khỏi hậu vệ West Ham và dứt điểm, bóng chạm chân một cầu thủ khác của đội chủ nhà trước khi bay quá tầm với của thủ môn Areola bay vào lưới.
33’
Thủ môn West Ham cứu thua! VAR vào cuộc
Pha phản công của Leeds trong tình thế "2 đánh 1". Okafor chuyền cho Anton Stach băng lên từ cánh phải. Trước khi Kilman kịp ập vào, Stach đã vung chân dứt điểm nhưng bị Areola cản phá.
Ngay sau đó, Stach nằm sân sau pha va chạm với Kilman. Trọng tài tham khảo VAR nhưng xác định cầu thủ West Ham không phạm lỗi và từ chối cho Leeds hưởng phạt đền.
39’
Leeds thay người
Stach không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Aaronson.
45’
West Ham tấn công biên
Từ cánh trái, Diouf căng ngang, tuy nhiên không có cầu thủ West Ham nào kịp băng vào dứt điểm.
45+4’
Hiệp 1 kết thúc
Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Leeds.
Hiệp 2 bắt đầu.
55’
Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Các cầu thủ Leeds không quá vội vàng trong việc đẩy cao đội hình tấn công nhờ lợi thế dẫn bàn.
60’
Cơ hội của West Ham
Castellanos băng vào vòng cấm địa dứt điểm, bóng đi chệch khung thành.
63’
Bóng dội cột dọc Leeds
Từ quả tạt bên cánh trái của Traore, Castellanos băng vào đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Leeds.
68’
Bowen sút xa
Cú sút xa của Bowen đưa bóng đập người cầu thủ Leeds ra ngoài.
74’
Phạt đền cho Leeds!!
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Kilman phạm lỗi với cầu thủ Leeds và đội khách hưởng phạt đền.
75’
Vào! Vào! 2-0 cho Leeds
Calvert-Lewin dễ dàng lập công trên chấm phạt đền.
90’
Trận đấu có 11 phút bù giờ.
90+1’
Cơ hội của West Ham
Từ quả tạt bên cánh trái, Pablo băng vào đánh đầu, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
90+3’
Vào! Vào! West Ham rút ngắn cách biệt xuống 1-2!
Từ cánh phải, Bowen cứa lòng điệu nghệ, bóng dội cột dọc bật ra đúng vị trí của Mateus Fernandes đang đứng ngay trước khung thành Leeds. Tiền vệ này dễ dàng lập công, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.
90+7’
Vào! Vào! West Ham gỡ hòa 2-2!!!!
Không thể tin nổi. Từ quả tạt của Traore bên cánh trái, Disasi thực hiện pha dứt điểm bằng chân tầm cao cực kì ấn tượng tung lưới Leeds, gỡ hòa 2-2.
90+14’
2 hiệp chính kết thúc
Tỷ số là 2-2. Như vậy, 2 đội sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.
91’
Bàn thắng của West Ham không được công nhận
Castellanos phá bẫy việt vị đón đường chuyền dài chuẩn xác của đồng đội. Thủ môn Perri băng ra thực hiện pha đánh đầu phá bóng thiếu chuẩn xác, tạo điều kiện cho Castellanos dễ dàng ghi bàn.
Tuy nhiên sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Castellanos vẫn việt vị và không công nhận bàn thắng.
93’
Hàng thủ West Ham lăn xả
Thủ môn Areola, Sousek và các hậu vệ West Ham thi đấu lăn xả để liên tiếp cản phá những cú dứt điểm của cầu thủ Leeds.
97’
Thủ môn Leeds cứu thua!!!
Từ pha căng ngang của Fernandes, Castellanos dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Perri đã khép góc kịp thời và cản phá bằng... đầu.
101’
Bàn thắng của West Ham không được công nhận!!
Bowen sút xa, bóng dội cột dọc khung thành Leeds bật đến vị trí của Pablo. Cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới, tuy nhiên anh lại đứng trong thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận.
105’
Hiệp phụ thứ nhất kết thúc
Tỷ số là 2-2.
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.
110’
Kante sút xa
Cú dứt điểm của cầu thủ West Ham đưa bóng đi chệch khung thành.
118’
Trận đấu đang bị gián đoạn do thủ môn Areola dính chấn thương sau pha tiếp đất không tốt.
120’
West Ham thay thủ môn
Herrick vào sân thay Areola.
120’
Hiệp phụ thứ hai có 5 phút bù giờ.
120+5’
Hiệp phụ thứ 2 kết thúc
Như vậy, 2 đội sẽ phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng bại.
Loạt đá luân lưu bắt đầu. Leeds là đội thực hiện trước.
P
Không vào! West Ham - Leeds
Cú đá của Piroe bị thủ môn Herrick cản phá.
P
Không vào! West Ham 0-0 Leeds
Đến lượt Bowen không chiến thắng được thủ môn Perri bên phía Leeds.
P
Vào! West Ham 0-1 Leeds
Calvert-Lewin thực hiện thành công lượt đá của mình.
P
Vào! West Ham 1-1 Leeds
Walker-Peters thực hiện thành công.
P
Vào! West Ham 1-2 Leeds
Aaronson thực hiện thành công.
P
Vào! West Ham 2-2 Leeds
Soucek thực hiện thành công.
P
Vào! West Ham 2-3 Leeds
Gnonto thực hiện thành công.
P
Không vào!! West Ham 2-3 Leeds
Pablo thực hiện không thành công.
P
Vào! Vào! West Ham 2-4 Leeds! Loạt luân lưu kết thúc
Pascal Struijk thực hiện thành công lượt sút quyết định.
Trận đấu kết thúc
Sau khi hòa 2-2 trong 120 phút, Leeds giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết đấu vì vé bán kết
Man City, Chelsea và Southampton là 3 cái tên đã lần lượt giành vé vào bán kết FA Cup. Trong đó, Southampton gây địa chấn khi loại Arsenal với tỷ số 2-1. Tấm vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc chạm trán giữa West Ham và Leeds United trên sân London.
London đi dễ khó về
Leeds United từng đánh bại West Ham 2-1 tại Elland Road ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng thành tích làm khách tại sân London lại không mấy khả quan. “The Whites” đã thua 3/4 lần gần nhất hành quân tới đây và đều thủng lưới ít nhất 2 bàn trong mỗi trận đó.
(Tứ kết) Arsenal đã phải nhận thất bại đầy bất ngờ trước đội hạng hai Southampton, qua đó bị loại khỏi FA Cup.
