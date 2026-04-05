Sao nữ bóng chuyền đạt kỷ lục chưa từng có, nhan sắc Kim Huệ lấn át ngoại binh Trung Quốc

🏆 Phụ công Lý Thị Luyến lần đầu giành chức vô địch tại Thái Lan

Ở trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan 2026 kết thúc tối ngày 4/4, CLB Nakhonratchasima mà Lý Thị Luyến đang khoác áo đã có chiến thắng nghẹt thở trước CLB Harudot Chonburi.

Lý Thị Luyến lần đầu lên ngôi vô địch, trở thành nữ VĐV đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở chung kết bóng chuyền quốc nội ở cả Việt Nam, Mông Cổ lẫn Thái Lan

Cả hai đội bóng tạo nên màn rượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn. Mặc dù để thua set đầu, CLB Nakhonratchasima đã ngược dòng sau 5 set với các tỉ số 18-25, 27-25, 25-19, 19-25 và 15-12 để lên ngôi vô địch.

Với thành tích này, Lý Thị Luyến trở thành VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam thứ 3 trong lịch sử lên ngôi vô địch quốc gia của Thái Lan, sau Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Trần Thị Thanh Thúy.

Đáng chú ý, phụ công cao 1m95 này là nữ VĐV bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở cả 3 trận chung kết bóng chuyền của 3 quốc gia khác nhau gồm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan. Đáng chú ý, trong 6 lần vào chung kết trước đó (3 lần ở giải quốc nội), Lý Thị Luyến đều về nhì. Chức vô địch với CLB Nakhonratchasima là lần đầu tiên phụ công sinh năm 2000 đăng quang. Sau giải đấu này, Lý Thị Luyến sẽ trở về Việt Nam cùng Hóa chất Đức Giang tham dự vòng 1 quốc gia 2026 tại Hà Nội khởi tranh từ ngày 6-19/4.

👏 HLV Kim Huệ được khen xinh khi đưa ngoại binh cao 1m87 đi ăn đặc sản Việt Nam

Ngay khi vừa hội quân với CLB LPBank Ninh Bình, ngoại binh người Trung Quốc Wang Yizhu đã được HLV phó của đội bóng này là Phạm Thị Kim Huệ đưa đi ăn phở. Điều đáng nói, dưới bức ảnh chụp chung của Wang Yizhu và Kim Huệ, người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận dành sự khen ngợi cho nhan sắc của cựu phụ công lừng danh Việt Nam.

Dù đã giải nghệ khá lâu để chuyển sang công tác huấn luyện, HLV Kim Huệ vẫn thường xuyên nhận được những lời khen ngợi về sắc vóc. Cô thường xuyên chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Mới đây, Kim Huệ còn rủ 2 người đồng đội cũ ở tuyển quốc gia là HLV Ngọc Hoa và Đặng Thị Hồng đi chơi pickleball.

Trong khi đó, Wang Yizhu là ngoại binh ở mùa giải năm nay được LPBank Ninh Bình đưa về nhằm thay thế Bích Tuyền. Chủ công sinh năm 2001 này sở hữu chiều cao 1m87, bật đà 3m10 và bật chắn 3m05. Cô sở hữu bảng thành tích nổi bật với 6 chức vô địch quốc gia Trung Quốc cùng nhiều danh hiệu quốc tế khác.