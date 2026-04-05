Kết quả bóng đá Chelsea - Port Vale: Vùi dập 7 bàn, thẳng tiến bán kết (FA Cup)

Chelsea nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng của Port Vale khi mở tỷ số chỉ sau 64 giây. Jorrel Hato tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đội khách từ tình huống phạt góc để ghi bàn cận thành.

Chelsea chấm dứt hành trình cổ tích của Port Vale

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 6.000 CĐV tại khán đài Shed End, Port Vale có những phản ứng tích cực sau bàn thua sớm. Tuy nhiên, trận đấu gần như được định đoạt ở phút 25 khi Joao Pedro vượt qua Kyle John trong vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn Joe Gauci.

Chelsea gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ, khi thủ môn Gauci đẩy được quả tạt của Malo Gusto, nhưng cú dứt điểm bồi của Cole Palmer lại vô tình chạm Lawrence Gabriel đổi hướng đi vào lưới.

Hiệp hai trở thành “cơn ác mộng” với Port Vale. Phút 57, Adarabioyo đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 từ quả tạt của Gusto. Khi tinh thần đã suy sụp, Port Vale tiếp tục nhận bàn thua thứ năm sau pha đánh đầu cận thành của Andrey Santos từ quả phạt góc do Estevao thực hiện.

Chính Estevao sau đó cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 82, khi tận dụng cơ hội sau cú dứt điểm dội cột của Alejandro Garnacho, bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra lỗi việt vị. Đến phút bù giờ, Garnacho ấn định chiến thắng 7-0 trên chấm phạt đền, khép lại màn trình diễn hủy diệt của Chelsea.

Chiến thắng đậm đà này mang ý nghĩa lớn với HLV Liam Rosenior, người có thể tạm gác lại chuỗi 4 thất bại liên tiếp. Trận đấu cũng diễn ra ngay sau khi đội phó Enzo Fernandez bị treo giò nội bộ 2 trận, sau khi công khai đặt dấu hỏi về tương lai của mình tại Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 7-0 Port Vale (Hiệp 1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Hato (2'), Joao Pedro (25', Neto), Lawrence Gabriel (42' phản lưới), Adarabioyo (57', Gusto), Andrey Santos (69', Estevao), Estevao (82'), Garnacho (90+2' phạt đền)

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Tosin, Hato, Lavia, Santos, Estevao, Palmer, Neto, Pedro.

Port Vale: Gauci, Lawrence Gabriel, Kyle John, Humphreys, Connor Hall, Waine, Ojo, Walters, Sherif, Gordon, Garrity.