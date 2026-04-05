Trực tiếp bóng đá SLNA - Thể Công Viettel: Thẻ đỏ cuối trận (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 17 V-League) Thể Công Viettel không thể tận dụng được lợi thế hơn người trong những phút cuối trận, qua đó chấp nhận ra về với 1 điểm.
V-League | 18h, 5/4 | Vinh
Điểm
Cao Văn Bình
Văn Huy
Nguyên Hoàng
Văn Khánh
Mạnh Quỳnh
Bá Quyền
Khắc Ngọc
Reon Moore
Văn Lương
Carlos Fortes
Olaha
Điểm
Văn Việt
Colonna
Viết Tú
Văn Nam
Tuấn Tài
Hữu Thắng
Paulinho Curua
Nhật Nam
Hoàng Minh
Wesley Nata
Lucao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
SLNA giao bóng.
5’
KHÔNG ĐƯỢC
Hữu Thắng bấm bóng cho Lucao thoát xuống, trước khi chuyền ngang không vượt qua được hậu vệ SLNA.
8’
SAI LẦM!!! 1-0 CHO SLNA
Hàng thủ Thể Công Viettel xử lý chần chừ ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện cho Văn Huy lao vào áp sát và đoạt bóng trước khi dứt điểm trái phá làm tung nóc lưới.
14’
KHÔNG VÀO!
Từ chấm đá phạt khá xa, Nhật Nam quyết định sút thẳng đưa bóng đi rất thiếu chính xác.
20’
Thể Công Viettel bế tắc
Các cầu thủ SLNA đang rất chịu khó tranh chấp, khiến Thể Công Viettel gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.
32’
KHÔNG ĐƯỢC
Carlos Fortes chủ động thoát xuống nhưng đường chuyền dài lại đi quá sâu.
33’
Văn Bình xử lý tốt
Tuấn Tài treo bóng vào vòng cấm, Wesley Nata lao vào tranh chấp với thủ môn Cao Văn Bình của SLNA và bị trọng tài thổi phạt.
36’
CỨU THUA DŨNG CẢM!!!
Khắc Ngọc tung đường chuyền bổng vào vòng cấm, Olaha thoát xuống và vượt qua Colonna trong pha đua tốc độ nhưng thủ môn Văn Việt đã chủ động lao ra dũng cảm để bắt gọn.
45’
Bù giờ
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45+2’
NGUY HIỂM!
Khắc Ngọc phá bóng không tốt trong vòng cấm, rất may là Olaha đã có mặt che chắn để sửa sai cho đồng đội.
HẾT HIỆP 1!
SLNA bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước Thể Công Viettel 1 bàn.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Thể Công Viettel giao bóng.
49’
KHÔNG CÓ PENALTY!!!
Reon Moore ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của thủ môn Văn Việt, nhưng trọng tài và VAR đều xác định tiền đạo của SLNA đã mắc lỗi việt vị.
53’
KHÔNG VÀO!
Nhâm Mạnh Dũng thoát xuống vô lê đi chệch khung thành SLNA, nhưng trọng tài đã thổi phạt đối với Lucao trước đó.
61’
KHÔNG VÀO!
Khắc Ngọc treo bóng vào vòng cấm, Reon Moore bật lên đánh đầu không có gì khó khăn với thủ môn Văn Việt.
70’
VAR!!! BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Lucao bật cao đánh đầu cận thành tung lưới SLNA. Nhưng sau khi xem VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel vì cho rằng Colonna đã đẩy người Nguyên Hoàng trước đó.
78’
CƠ HỘI!!!
Cả hai hậu vệ SLNA đều phán đoán sai điểm rơi trong pha chống bóng bổng, Pedro Henrique thoải mái căn chỉnh và ngắm nghía nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc.
90’
VÀO!!! 1-1 CHO THỂ CÔNG VIETTEL
Nguyên Hoàng phá bóng không tốt trong vòng 5m50, và Colonna lập tức trừng phạt bằng pha trả ngược cho Pedro Henrique dứt điểm cận thành tung lưới SLNA.
90’
Bù giờ
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+6’
THẺ ĐỎ!!!
Quang Tú bên phía SLNA bị truất quyền thi đấu, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân.
HẾT GIỜ!
Thể Công Viettel không thể tận dụng được lợi thế chơi hơn người trong ít phút cuối trận, qua đó chấp nhận ra về với 1 điểm.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mệnh lệnh phải thắng
Thể Công Viettel bước vào trận với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì sức ép lên Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League. Sau 16 vòng, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn còn cơ hội bám đuổi nhóm đầu, nhưng khoảng cách 10 điểm với Công an Hà Nội khiến họ không được phép sẩy chân.
Điểm tựa của Thể Công Viettel là chuỗi kết quả tích cực gần đây, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ khó chịu như Hải Phòng, Nam Định hay Hà Nội. Quan trọng hơn, hàng thủ của đội bóng áo lính đã siết lại đáng kể.
Rửa hận không dễ
SLNA đã hồi sinh dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn và họ hiện đang an toàn ở vị trí thứ 9. Đội bóng thành Vinh hồi đầu năm nay đã gây sốc đánh bại Thể Công 4-1 ngay tại Hàng Đẫy, một màn trình diễn thuyết phục hoàn toàn từ đội cửa dưới khiến Thể Công hụt hơi trong cuộc đua vô địch.
Dù vậy Thể Công đã vực dậy chính mình để tiếp tục cuộc bám đuổi, họ thắng liên tiếp 4 trận và tận dụng sự sa sút của Ninh Bình để leo lên nhì bảng, dù vậy vẫn kém Công an Hà Nội 10 điểm dù còn 1 trận chưa đá. Trước đợt tập trung đội tuyển, Thể Công cũng đã thắng Bắc Ninh 1-0 ở Cúp quốc gia trước khi đợt tập trung đội tuyển bắt đầu.
SLNA vs Thể Công Viettel là trận đấu thuộc vòng 17 V.League 2025/2026 và đội chủ nhà hoàn toàn đủ tự tin để giành được kết quả tốt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/04/2026 12:07 PM (GMT+7)