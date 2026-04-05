Trực tiếp bóng đá SLNA - Thể Công Viettel: Thẻ đỏ cuối trận (V-League) (Hết giờ)

V-League | 18h, 5/4 | Vinh Sông Lam Nghệ An 1 - 1 Thể Công Viettel (H1: 1-0) Thông tin trước trận Sông Lam Nghệ An vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Cao Văn Bình Văn Huy Nguyên Hoàng Văn Khánh Mạnh Quỳnh Bá Quyền Khắc Ngọc Reon Moore Văn Lương Carlos Fortes Olaha Điểm Văn Việt Colonna Viết Tú Văn Nam Tuấn Tài Hữu Thắng Paulinho Curua Nhật Nam Hoàng Minh Wesley Nata Lucao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Văn Huy 8' Xem video Xem video 90' Pedro Henrique Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! SLNA giao bóng. 5’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Hữu Thắng bấm bóng cho Lucao thoát xuống, trước khi chuyền ngang không vượt qua được hậu vệ SLNA. 8’ SAI LẦM!!! 1-0 CHO SLNA Xem video Hàng thủ Thể Công Viettel xử lý chần chừ ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện cho Văn Huy lao vào áp sát và đoạt bóng trước khi dứt điểm trái phá làm tung nóc lưới. 14’ KHÔNG VÀO! Xem video Từ chấm đá phạt khá xa, Nhật Nam quyết định sút thẳng đưa bóng đi rất thiếu chính xác. 20’ Thể Công Viettel bế tắc Các cầu thủ SLNA đang rất chịu khó tranh chấp, khiến Thể Công Viettel gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. 32’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Carlos Fortes chủ động thoát xuống nhưng đường chuyền dài lại đi quá sâu. 33’ Văn Bình xử lý tốt Xem video Tuấn Tài treo bóng vào vòng cấm, Wesley Nata lao vào tranh chấp với thủ môn Cao Văn Bình của SLNA và bị trọng tài thổi phạt. 36’ CỨU THUA DŨNG CẢM!!! Xem video Khắc Ngọc tung đường chuyền bổng vào vòng cấm, Olaha thoát xuống và vượt qua Colonna trong pha đua tốc độ nhưng thủ môn Văn Việt đã chủ động lao ra dũng cảm để bắt gọn. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. 45+2’ NGUY HIỂM! Xem video Khắc Ngọc phá bóng không tốt trong vòng cấm, rất may là Olaha đã có mặt che chắn để sửa sai cho đồng đội. HẾT HIỆP 1! SLNA bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước Thể Công Viettel 1 bàn. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Thể Công Viettel giao bóng. 49’ KHÔNG CÓ PENALTY!!! Xem video Reon Moore ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của thủ môn Văn Việt, nhưng trọng tài và VAR đều xác định tiền đạo của SLNA đã mắc lỗi việt vị. 53’ KHÔNG VÀO! Xem video Nhâm Mạnh Dũng thoát xuống vô lê đi chệch khung thành SLNA, nhưng trọng tài đã thổi phạt đối với Lucao trước đó. 61’ KHÔNG VÀO! Xem video Khắc Ngọc treo bóng vào vòng cấm, Reon Moore bật lên đánh đầu không có gì khó khăn với thủ môn Văn Việt. 70’ VAR!!! BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Xem video Lucao bật cao đánh đầu cận thành tung lưới SLNA. Nhưng sau khi xem VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel vì cho rằng Colonna đã đẩy người Nguyên Hoàng trước đó. 78’ CƠ HỘI!!! Xem video Cả hai hậu vệ SLNA đều phán đoán sai điểm rơi trong pha chống bóng bổng, Pedro Henrique thoải mái căn chỉnh và ngắm nghía nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc. 90’ VÀO!!! 1-1 CHO THỂ CÔNG VIETTEL Xem video Nguyên Hoàng phá bóng không tốt trong vòng 5m50, và Colonna lập tức trừng phạt bằng pha trả ngược cho Pedro Henrique dứt điểm cận thành tung lưới SLNA. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+6’ THẺ ĐỎ!!! Xem video Quang Tú bên phía SLNA bị truất quyền thi đấu, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân. HẾT GIỜ! Thể Công Viettel không thể tận dụng được lợi thế chơi hơn người trong ít phút cuối trận, qua đó chấp nhận ra về với 1 điểm. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Cao Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Reon Moore, Văn Lương, Carlos Fortes, Olaha Văn Việt, Colonna, Viết Tú, Văn Nam, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Paulinho Curua, Nhật Nam, Hoàng Minh, Wesley Nata, Lucao

Mệnh lệnh phải thắng

Thể Công Viettel bước vào trận với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì sức ép lên Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League. Sau 16 vòng, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn còn cơ hội bám đuổi nhóm đầu, nhưng khoảng cách 10 điểm với Công an Hà Nội khiến họ không được phép sẩy chân.

Điểm tựa của Thể Công Viettel là chuỗi kết quả tích cực gần đây, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ khó chịu như Hải Phòng, Nam Định hay Hà Nội. Quan trọng hơn, hàng thủ của đội bóng áo lính đã siết lại đáng kể.

Rửa hận không dễ

SLNA đã hồi sinh dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn và họ hiện đang an toàn ở vị trí thứ 9. Đội bóng thành Vinh hồi đầu năm nay đã gây sốc đánh bại Thể Công 4-1 ngay tại Hàng Đẫy, một màn trình diễn thuyết phục hoàn toàn từ đội cửa dưới khiến Thể Công hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy Thể Công đã vực dậy chính mình để tiếp tục cuộc bám đuổi, họ thắng liên tiếp 4 trận và tận dụng sự sa sút của Ninh Bình để leo lên nhì bảng, dù vậy vẫn kém Công an Hà Nội 10 điểm dù còn 1 trận chưa đá. Trước đợt tập trung đội tuyển, Thể Công cũng đã thắng Bắc Ninh 1-0 ở Cúp quốc gia trước khi đợt tập trung đội tuyển bắt đầu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn