Cực nóng tennis mùa đất nện 2026: Sinner lấy số 1 của Alcaraz, Djokovic bay cao?

Mùa sân đất nện 2026 của ATP Tour nóng lên với những cuộc đua trên bảng xếp hạng. Khi cấu trúc tính điểm buộc các tay vợt phải bảo vệ thành tích năm trước, mọi sai số đều có thể kéo theo hệ quả lớn. Và lần này, tâm chấn nằm ở cuộc đổi ngôi giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, trong khi Novak Djokovic âm thầm chờ thời cơ.

Sinner (bên trái) có nhiều lợi thế hơn so với Alcaraz (bên phải) ở mùa tennis đất nện 2026

Thời cơ vàng cho Sinner lật đổ Alcaraz

Nếu nhìn vào bức tranh điểm số, Sinner đang ở vị thế “kẻ săn mồi” hoàn hảo. Tay vợt người Ý chỉ phải bảo vệ khoảng 1.900 điểm trên sân đất nện, con số khiêm tốn nếu so với các đối thủ trực tiếp.

Năm ngoái, Sinner đã cho thấy bước tiến rõ rệt khi vào chung kết Rome và tiến sâu tại Roland Garros, thậm chí từng cầm điểm kết thúc trận match point trước Alcaraz ở trận chung kết Paris. Quan trọng hơn, anh còn “dư địa tăng trưởng” khi chưa thi đấu đầy đủ các Masters 1000 như Monte Carlo hay Madrid.

Đây là khác biệt mang tính chiến lược khi anh it điểm phải giữ, nhiều giải có thể tích lũy thêm và đang có phong độ ổn định trên mọi mặt sân.

Không quá khi nói, nếu không gặp biến cố lớn, Sinner gần như chắc chắn sẽ chiếm lại ngôi số 1 thế giới, và có thể xảy ra rất sớm, ngay trong giai đoạn đầu mùa đất nện.

Gánh nặng của "nhà vua" Alcaraz

Ở chiều ngược lại, Alcaraz bước vào mùa đất nện với “ba lô” nặng trĩu, 4.300 điểm cần bảo vệ. Đó là hệ quả của một năm 2025 gần như hoàn hảo trên mặt sân này, anh vô địch Monte Carlo, vô địch Rome, vô địch Roland Garros, và vào chung kết Barcelona Open.

Vấn đề của Alcaraz không phải phong độ, mà là… tiêu chuẩn quá cao do chính anh tạo ra. Chỉ cần hụt một danh hiệu lớn, bảng điểm sẽ lập tức biến động.

Trong bối cảnh Sinner liên tục áp sát, áp lực tâm lý với tay vợt Tây Ban Nha là rất rõ ràng. Thực tế, giữ ngôi số 1 lúc này khó hơn nhiều so với việc giành lấy nó.

Những biến số lớn: Zverev, Ruud và Musetti

Ngoài cuộc đua số 1, còn nhiều màn rượt đuổi hấp dẫn khác. Alexander Zverev mang đến tín hiệu hồi sinh sau Miami Open. Với 1.410 điểm cần bảo vệ, anh vẫn có cửa giữ top 3 nếu duy trì lối chơi tấn công chủ động hơn.

Casper Ruud, “chuyên gia sân đất nện” lại đối diện nghịch lý, phải bảo vệ 1.500 điểm trong khi phong độ thiếu ổn định. Nếu không sớm tìm lại cảm giác, cú trượt dài là khó tránh.

Lorenzo Musetti là ẩn số lớn nhất. Sau mùa 2025 bùng nổ, chấn thương đang đe dọa trực tiếp vị trí của anh. Một vài thất bại sớm có thể khiến thứ hạng tụt dốc mạnh.

Djokovic (bên trái) cũng có thể soán ngôi Zverev (bên phải) nếu thi đấu tốt mùa đất nện

Djokovic có nhiều lợi thế

Không dự Monte Carlo 2026, Djokovic dường như không còn chú trọng tới việc bảo vệ thứ hạng. Nhưng thực tế, anh lại là người có thế lợi thế.

Tổng điểm cần bảo vệ trên sân đất nện của Djokovic chỉ khoảng 1.070, vì anh gần như "trắng tay" ở các Masters 1000 đất nện mùa 2025, áp lực chính nằm ở Roland Garros (800 điểm, bán kết) và 250 điểm từ Geneva.

Djokovic không bị ràng buộc, mà có thể gia tăng bảng điểm. Nếu chơi tốt ở các Masters và tiến sâu tại Roland Garros, tay vợt Serbia hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu và có cơ hội đòi lại số 3 thế giới từ tay Zverev.

Ở tuổi ngoài 38, Djokovic không còn chạy đua số lượng, nhưng vẫn là bậc thầy của những thời điểm quyết định.