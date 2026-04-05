Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Xuân Son bỏ lỡ bàn thứ 3 đáng tiếc (V-League) (Hết giờ)

V-League | 18h, 5/4 | Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 2 Nam Định (H1: 0-1) Thông tin trước trận Hà Tĩnh vs Nam Định Nam Định Điểm Thanh Tùng Văn Hạnh Joseph Đức Việt Duy Thường Nascimento Trung Nguyên Viết Triều Sỹ Hoàng Atshimene Viktor Lê Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Hồng Duy Văn Kiên Văn Vĩ Văn Vũ Tuấn Dương Caio Cesar Lusamba Akolo Xuân Son Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 36' Xuân Son Xem video 48' Akolo Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Nam Định giao bóng. 8’ NAM ĐỊNH GẶP KHÓ Các cầu thủ Hà Tĩnh rất chịu khó áp sát, khiến Nam Định gặp khó trong việc triển khai bóng. 16’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Cầu thủ Nam Định cố gắng bắt vô lê trong vòng cấm của Hà Tĩnh nhưng anh tạo ra đường bóng không chuẩn xác. 19’ XUÂN SON BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG!! Xem video Hồng Duy tạt bóng, Xuân Son ở phía trong đón lõng để dứt điểm tung lưới Hà Tĩnh. Nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận bởi Xuân Son để bóng chạm tay. 25’ CỨU THUA LIÊN TIẾP Xem video Các cầu thủ của Hà Tĩnh có 3 tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng bị thủ môn Nguyên Mạnh từ chối. 29’ XUÂN SON LẠI ĐEN ĐỦI!! Xem video Văn Vĩ căng ngang tốt, Xuân Son băng tới dứt điểm quyết đoán nhưng anh đưa bóng vào trúng cột dọc. 34’ PHẠT ĐỀN CHO HÀ TĨNH!! Xem video Xuân Son bị Nascimento phạm lỗi trong vòng cấm. VAR vào cuộc và Nam Định được hưởng phạt đền. 36’ VÀO!! XUÂN SON MỞ TỶ SỐ!! Xem video Xuân Son thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn mở điểm cho Nam Định. 45’ BÓNG CHẠM CỘT DỌC!! Xem video Nascimento đánh đầu đưa bóng dội thẳng vào cột dọc khung thành Nam Định. BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Nam Định tạm dẫn Hà Tĩnh 1-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Hà Tĩnh giao bóng. 48’ VÀO!!! NAM ĐỊNH NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!! Xem video Xuân Son chọc khe hay, tạo điều kiện để Akolo thoát xuống tốc độ, vượt qua cả thủ môn đối phương để đệm bóng vào lưới trống. 51’ CỨU THUA XUẤT SẮC!! Xem video Joseph đệm bóng cận thành tinh tế nhưng thủ môn Nguyên Mạnh vẫn kịp nhoài người cứu thua. 63’ QUÁ KHÓ CHO HÀ TĨNH Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Nam Định. 72’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Cú lốp bóng của Atshimene không hề tốt nên không thắng được thủ môn Liêm Điều. 74’ KHÔNG VÀO!! Xem video Atshimene thoát xuống và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Nhưng bóng lại bay chệch khung thành của Hà Tĩnh trong gang tấc. 85’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!! Xem video Kevin Phạm Ba căng ngang thuận lợi nhưng Xuân Son ở phía trong bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thứ 3 cho Nam Định. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+9’ CỨU THUA HAY!! Thủ môn Liêm Điều có 2 pha cứu thua liên tiếp để giúp Nam Định giữ sạch lưới. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Nam Định thắng 2-0 Hà Tĩnh. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Thanh Tùng, Văn Hạnh, Joseph, Đức Việt, Duy Thường, Nascimento, Trung Nguyên, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene, Viktor Lê Nguyên Mạnh, Văn Tới, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Tuấn Dương, Caio Cesar, Lusamba, Akolo, Xuân Son

Tâm lý trái ngược

Nam Định xếp trên Hà Tĩnh 1 bậc với 1 điểm nhiều hơn nhưng tâm lý của hai đội là khác nhau rất nhiều. Trong khi Hà Tĩnh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng và lúc này đã khá an toàn, Nam Định muốn tranh danh hiệu nhưng giờ chỉ mong về đích cao nhất có thể trước khi bàn về kế hoạch mùa tiếp theo.

Phong độ của Hà Tĩnh không hẳn là ổn, họ mới thắng được Thanh Hóa từ đầu năm trong khi các trận còn lại toàn hòa hoặc thua, 5 trận chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Ngạc nhiên là một trong 2 bàn thắng đó đã giúp Hà Tĩnh cầm chân Nam Định ngay ở Thiên Trường đợt trước Tết.

Xuân Son tiếp tục "son' khi về CLB?

Nam Định đã có 4 trân thắng liên tiếp và Xuân Son trước khi ghi cú đúp trên ĐT Việt Nam đã lập công giúp Nam Định vượt qua Đà Nẵng ở Cúp quốc gia. Trong bối cảnh các tiền đạo Nam Định mùa này ghi bàn quá tệ (không ai ghi bàn bằng được trung vệ Lucas, người đã có 3 bàn ở V-League) thì sự trở lại phong độ cao của Xuân Son được kỳ vọng rất nhiều.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn