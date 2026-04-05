Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Genoa
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Napoli vs Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Girona vs Villarreal
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Nam Định: Xuân Son bỏ lỡ bàn thứ 3 đáng tiếc (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(Vòng 17 V-League) Xuân Son có cơ hội ghi bàn thứ 3 cho Nam Định nhưng anh bỏ lỡ đầy vô duyên.

   

V-League | 18h, 5/4 | Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
0 - 2
Nam Định
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 36' Xuân Son
Xem video 48' Akolo

Tình huống nổi bật

1’

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Nam Định giao bóng. 

8’

NAM ĐỊNH GẶP KHÓ

Các cầu thủ Hà Tĩnh rất chịu khó áp sát, khiến Nam Định gặp khó trong việc triển khai bóng.

16’

KHÔNG ĐƯỢC

Cầu thủ Nam Định cố gắng bắt vô lê trong vòng cấm của Hà Tĩnh nhưng anh tạo ra đường bóng không chuẩn xác. 

19’

XUÂN SON BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG!!

Hồng Duy tạt bóng, Xuân Son ở phía trong đón lõng để dứt điểm tung lưới Hà Tĩnh. Nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận bởi Xuân Son để bóng chạm tay.

25’

CỨU THUA LIÊN TIẾP

Các cầu thủ của Hà Tĩnh có 3 tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng bị thủ môn Nguyên Mạnh từ chối. 

29’

XUÂN SON LẠI ĐEN ĐỦI!!

Văn Vĩ căng ngang tốt, Xuân Son băng tới dứt điểm quyết đoán nhưng anh đưa bóng vào trúng cột dọc. 

34’

PHẠT ĐỀN CHO HÀ TĨNH!!

Xuân Son bị Nascimento phạm lỗi trong vòng cấm. VAR vào cuộc và Nam Định được hưởng phạt đền.

36’

VÀO!! XUÂN SON MỞ TỶ SỐ!!

Xuân Son thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn mở điểm cho Nam Định. 

45’

BÓNG CHẠM CỘT DỌC!!

Nascimento đánh đầu đưa bóng dội thẳng vào cột dọc khung thành Nam Định. 

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 

45+4’

HẾT HIỆP MỘT

Nam Định tạm dẫn Hà Tĩnh 1-0.

46’

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Hà Tĩnh giao bóng. 

48’

VÀO!!! NAM ĐỊNH NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!

Xuân Son chọc khe hay, tạo điều kiện để Akolo thoát xuống tốc độ, vượt qua cả thủ môn đối phương để đệm bóng vào lưới trống. 

51’

CỨU THUA XUẤT SẮC!!

Joseph đệm bóng cận thành tinh tế nhưng thủ môn Nguyên Mạnh vẫn kịp nhoài người cứu thua. 

63’

QUÁ KHÓ CHO HÀ TĨNH

Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Nam Định. 

72’

KHÔNG ĐƯỢC

Cú lốp bóng của Atshimene không hề tốt nên không thắng được thủ môn Liêm Điều. 

74’

KHÔNG VÀO!!

Atshimene thoát xuống và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Nhưng bóng lại bay chệch khung thành của Hà Tĩnh trong gang tấc. 

85’

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!

Kevin Phạm Ba căng ngang thuận lợi nhưng Xuân Son ở phía trong bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thứ 3 cho Nam Định. 

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

90+9’

CỨU THUA HAY!!

Thủ môn Liêm Điều có 2 pha cứu thua liên tiếp để giúp Nam Định giữ sạch lưới.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Nam Định thắng 2-0 Hà Tĩnh.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Thanh Tùng, Văn Hạnh, Joseph, Đức Việt, Duy Thường, Nascimento, Trung Nguyên, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene, Viktor Lê
Nguyên Mạnh, Văn Tới, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Tuấn Dương, Caio Cesar, Lusamba, Akolo, Xuân Son

Tâm lý trái ngược

Nam Định xếp trên Hà Tĩnh 1 bậc với 1 điểm nhiều hơn nhưng tâm lý của hai đội là khác nhau rất nhiều. Trong khi Hà Tĩnh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng và lúc này đã khá an toàn, Nam Định muốn tranh danh hiệu nhưng giờ chỉ mong về đích cao nhất có thể trước khi bàn về kế hoạch mùa tiếp theo.

Phong độ của Hà Tĩnh không hẳn là ổn, họ mới thắng được Thanh Hóa từ đầu năm trong khi các trận còn lại toàn hòa hoặc thua, 5 trận chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Ngạc nhiên là một trong 2 bàn thắng đó đã giúp Hà Tĩnh cầm chân Nam Định ngay ở Thiên Trường đợt trước Tết.

Xuân Son tiếp tục "son' khi về CLB?

Nam Định đã có 4 trân thắng liên tiếp và Xuân Son trước khi ghi cú đúp trên ĐT Việt Nam đã lập công giúp Nam Định vượt qua Đà Nẵng ở Cúp quốc gia. Trong bối cảnh các tiền đạo Nam Định mùa này ghi bàn quá tệ (không ai ghi bàn bằng được trung vệ Lucas, người đã có 3 bàn ở V-League) thì sự trở lại phong độ cao của Xuân Son được kỳ vọng rất nhiều.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/04/2026 12:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN