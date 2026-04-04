Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Barcelona: Lewandowski ghi bàn may mắn (La Liga) (Hết giờ)

Laliga | 2h, 5/4 | Metropolitano Atletico Madrid 1 - 2 Barcelona (H1: 1-1) Thông tin trước trận Atletico Madrid vs Barcelona Barcelona Điểm Musso 7.2 Molina 7.1 Le Normand 6.4 Lenglet 7.1 Nico Gonzalez 5.4 Koke 6.0 Vargas 6.5 Baena 6.3 Giuliano Simeone 7.3 Almada 6.4 Griezmann 6.6 Điểm Joan Garcia 7.1 Araujo 6.5 Cubarsi 7.5 Martin 7.1 Cancelo 8.0 Eric Garcia 7.0 Pedri 7.9 Yamal 8.5 Fermin 6.4 Dani Olmo 7.9 Rashford 8.1 Thay người Ruggeri 6.4 Sorloth 5.6 Morcillo Gimenez 6.4 Seidu 5.9 Thay người Bernal 6.3 Torres 6.4 Kounde 6.7 Gavi 6.4 Lewandowski 6.9 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Barcelona Sút khung thành 6 (2) 22 (8) Thời gian kiểm soát bóng 33% 67% Phạm lỗi 15 11 Thẻ vàng 6 2 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 4 3 Phạt góc 1 9 Cứu thua 6 1 Giuliano Simeone 39' Xem video Xem video 42' Rashford Xem video 87' Lewandowski Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Barcelona giao bóng. 2’ CƠ HỘI! Xem video Pedri tung đường chuyền dài chuẩn xác cho Rashford, trước khi bóng được đưa sang cho Cancelo băng lên. Hậu vệ người Bồ Đào Nha thực hiện đường căng ngang sệt vào trong, và Yamal băng vào dứt điểm ở cột hai, nhưng bóng đi ra ngoài sau khi chạm lưng của Nico Gonzalez. 7’ SÚT PHẠT! Xem video Rashford thực hiện cú đá phạt đưa bóng vượt qua hàng rào, nhưng thủ môn Musso đã chơi tập trung để đổ người ôm gọn. 11’ CƠ HỘI!!! Xem video Từ đường chọc khe tinh tế, Griezmann vượt qua Cubarsi bằng một pha xỏ háng đẳng cấp, trước khi khiến Araujo lỡ trớn với động tác giả. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt và có mọi lợi thế để dứt điểm quyết đoán, Griezmann lại sút quá nhẹ, đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Joan Garcia, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi. 13’ CƠ HỘI!!! Yamal chuyền xuống thuận lợi từ bên cánh phải, Fermin quyết định dứt điểm chéo góc, trong khi Rashford đang hoàn toàn trống trải ở cột xa. Thủ môn Musso đã phản xạ xuất sắc. 14’ YAMAL NGẪU HỨNG!!! Xem video Yamal vừa tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp bên cánh phải khi thực hiện pha xỏ háng cực kỳ tinh tế vượt qua Nico Gonzalez. Không dừng lại ở đó, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha còn tung đường chuyền bằng má ngoài cực kỳ chuẩn xác cho Fermin băng xuống. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt, Fermin một lần nữa không thể đánh bại thủ môn Musso. 22’ BẮT BÓNG NHƯ THỦ MÔN! Nico Gonzalez phải nhận thẻ vàng sau tình huống xử lý khó tin. Hậu vệ của Atletico Madrid phán đoán sai điểm rơi của đường chuyền hướng tới Yamal, rồi… dùng tay bắt bóng như thủ môn ngay trên sân. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng. 28’ CƠ HỘI!!! Xem video Baena nhận bóng bên cánh trái và thực hiện đường căng ngang sệt rất thuận lợi để Griezmann dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng vọt xà. Đáng chú ý, khi xem lại tình huống, dường như không hề có lỗi việt vị, khiến pha bóng càng trở nên đáng tiếc hơn cho Atletico Madrid. 35’ CỘT DỌC!!! Xem video Yamal khởi xướng tình huống trước khi bóng được luân chuyển qua Dani Olmo rồi đến Fermin, và sau đó trả ngược lại rất tinh tế cho Yamal băng lên. Trong pha đối mặt ở góc hẹp, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, nhưng bóng lại tìm đến mép ngoài cột dọc. 39’ VÀO!!! 1-0 CHO ATLETICO MADRID Xem video Lenglet tung đường chuyền dài chuẩn xác xé toang hàng thủ Barcelona, Giuliano Simeone băng xuống phá bẫy việt vị, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ thành Joan Garcia, đưa Atletico vươn lên dẫn trước. 42’ VÀO!!! 1-1 CHO BARCELONA Xem video Rashford bứt tốc bên cánh trái trước khi phối hợp bật nhả một chạm rất nhanh với Dani Olmo ở rìa vòng cấm. Tiền đạo người Anh sau đó tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ thành Musso, san bằng tỷ số cho Barcelona. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 3 phú bù giờ. 45+7’ THẺ ĐỎ!!! Xem video Tình huống xuất phát từ đường chuyền dài của Eric Garcia hướng tới Yamal. Nico Gonzalez cố gắng can thiệp nhưng vào bóng chậm nửa nhịp, phạm lỗi rõ ràng. Trọng tài sau khi xem lại VAR xác định đây không phải thẻ vàng thứ hai mà là thẻ đỏ trực tiếp. 45+8’ CƠ HỘI!!! Rashford thực hiện quả tạt rất khó chịu về cột hai, đặt Bernal vào tư thế dứt điểm thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút một chạm của Bernal lại đi vào cạnh lưới ngoài trong gang tấc. HẾT HIỆP 1! 45 phút đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona diễn ra cực kỳ sôi động, với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Hiệp hai vẫn còn phía trước, và với lợi thế hơn người, Barcelona đang nắm trong tay cơ hội lớn. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Atletico Madrid giao bóng. 46’ VAR!!! THẺ VÀNG Xem video Dù đã phá được bóng trước, Gerard Martin lại có pha đạp gầm giày vào cổ chân Almada. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ ngay lập tức. Nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định. 60’ SIÊU PHẨM HỤT CỦA YAMAL!!! Xem video Yamal có pha xử lý đẳng cấp khi vượt qua 4 cầu thủ Atletico Madrid bằng loạt động kỹ thuật cực kỳ mềm mại trước khi tung cú dứt điểm. Chỉ thiếu một chút chính xác, bởi nếu bóng đi vào lưới, đó hoàn toàn có thể là bàn thắng đẹp nhất La Liga mùa này. 66’ CỨU THUA!!! Xem video Từ quả tạt của Cancelo, Ferran Torres khống chế gọn gàng ở cột hai rồi tung cú dứt điểm rất nhanh. Nhưng thủ môn Musso đã bay người cản phá xuất sắc. 70’ LẠI CỨU THUA!!! Xem video Dani Olmo xử lý tinh tế với cú chạm bóng bằng gót đầy ngẫu hứng trước khi nhả lại cho Ferran Torres dứt điểm. Tưởng như bàn thắng đã đến, nhưng một lần nữa thủ môn Musso phản xạ xuất thần, cứu thua cho Atletico Madrid. 78’ Barcelona bế tắc Một lần nữa Yamal cố gắng tung đường chọc khe vào trung lộ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Atletico Madrid. Dù cầm bóng nhiều và tạo sức ép liên tục, Barcelona lúc này lại thiếu ý tưởng rõ ràng ở những pha xử lý cuối cùng. 83’ KHÔNG VÀO! Xem video Cancelo xâm nhập sát đường biên ngang rồi căng ngược rất thuận lợi vào trong. Ferran Torres có thời gian khống chế, nhưng cú dứt điểm bằng mũi chân lại quá nhẹ. Không khó để thủ môn Musso ôm gọn. 87’ VÀO!!! 2-1 CHO BARCELONA Xem video Cancelo có pha xử lý đầy đột biến khi liên tiếp ngoặt bóng ra ngoài rồi cắt vào trong, loại bỏ hoàn toàn Molina trước khi tung cú dứt điểm. Thủ thành Musso cản phá, nhưng bóng bật ra trúng ngực Lewandowski và đi vào lưới. Một bàn thắng có phần may mắn dành cho tiền đạo người Ba Lan. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. HẾT GIỜ! Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Barcelona. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez, Koke, Vargas, Baena, Giuliano Simeone, Almada, Griezmann Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Fermin, Dani Olmo, Rashford

Trọng trách đè lên vai Yamal

Chấn thương của Raphinha ở tuyển Brazil lẫn phong độ bất ổn của Ferran Torres và Robert Lewandowski khiến trọng trách trên hàng công Barca sẽ càng phụ thuộc vào Yamal lúc này. Áp lực không phải vấn đề cho Yamal, mùa giải này anh đã chơi còn tốt hơn mùa trước (đoạt Quả bóng Bạc) khi đã có 14 bàn & 9 kiến tạo ở La Liga.

Lamine Yamal đối đầu với Atletico Madrid

Thách thức cho Barca là trong lúc 2 tiền đạo cắm đều chơi không tốt, Raphinha dưỡng thương khiến Barca mất đi một nhân tố pressing tốt và cũng là một chân dứt điểm cừ khôi. Yamal do đó vừa phải tham gia pressing, vừa phải ghi bàn dù đá cánh, trong khi vẫn phải duy trì khả năng qua người và sáng tạo tình huống.

Tân binh của Atletico Madrid gây ấn tượng

Ademola Lookman là bản hợp đồng mùa Đông thành công bậc nhất châu Âu lúc này khi đã ghi 5 bàn & 4 kiến tạo chỉ sau 14 trận cho Atletico, chỉ xếp sau Endrick trong màu áo Lyon (6 bàn & 5 kiến tạo). Diego Simeone thậm chí còn chưa dùng Lookman quá nhiều, nhưng anh đã tỏa sáng thường xuyên khi được tung vào, trong đó có bàn thắng ở trận derby Madrid.

Lookman lúc này đã chọc thủng lưới cả 2 đại gia Tây Ban Nha, đặc biệt màn trình diễn trước Barca ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua vẫn còn để lại ác mộng cho các hậu vệ Barca. Nhưng không chỉ tấn công, Lookman còn lùi về phòng ngự thường xuyên để bảo vệ cánh trái, vị trí hậu vệ trái của Atletico là một trong những vị trí HLV Simeone thấy bất an nhất.

Lịch sử đối đầu gần đây

Nếu nhìn vào lịch sử, Barcelona có quyền tự tin. Dù từng thua đậm 0-4 hồi tháng 2, nhưng đó chỉ là chiến thắng thứ 3 của Atletico trong 7 lần gần nhất tiếp đón Barca (thua 4). Quan trọng hơn, Barcelona đã thắng cả 3 lần gần nhất hành quân đến Metropolitano tại La Liga và họ là đội duy nhất làm được điều này. Điều đó tạo ra một lợi thế tâm lý cực lớn: dù sân này khó, nhưng Barca biết cách “giải bài”.

Thông tin lực lượng

Về phía Atletico Madrid, Marcos Llorente bị treo giò. Còn lại Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth, Johnny Cardoso, Marc Pubill, Jan Oblak, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza chấn thương và khả năng ra sân bị bỏ ngỏ. Bên phía Barcelona cũng rơi vào cảnh tương tự khi Xavi Espart, Raphinha, Toni Fernandez, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Jules Kounde, Frenkie de Jong chấn thương.