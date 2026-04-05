Kết quả bóng đá Southampton - Arsenal: Cú sốc "Pháo thủ", tan mộng ăn 3 (FA Cup)

Đây là trận đấu đầu tiên của Arsenal kể từ thất bại ở chung kết League Cup trước Man City, đồng thời diễn ra ngay sau đợt tập trung ĐTQG mà có tới 11 cầu thủ “Pháo thủ” rút lui vì chấn thương. Tuy kiểm soát bóng vượt trội, Arsenal lại là đội tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn. Southampton mới là bên chơi sắc bén và xứng đáng với lợi thế dẫn trước, trong bầu không khí cuồng nhiệt tại St Mary's.

Southampton tạo địa chấn, tiễn Arsenal khỏi FA Cup

Southampton mở tỷ số ở phút 35 khi Ben White phán đoán sai điểm rơi từ quả tạt của James Bree, tạo điều kiện để Ross Stewart khống chế rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Kepa.

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện ba sự thay đổi khi tung Gyokeres, Madueke và Calafiori vào sân, nhưng Southampton vẫn tiếp tục gây sức ép. Tom Fellows suýt ghi bàn với cú dứt điểm đi chệch xà, trước khi Leo Scienza đưa bóng dội xà ngang.

Arsenal tìm được bàn gỡ ở phút 68 khi Gabriel chọc khe thông minh cho Havertz thoát xuống, trước khi tiền vệ người Đức kiến tạo để Gyokeres dứt điểm cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, Southampton không chấp nhận kết quả hòa. Cầu thủ vào sân thay người Shea Charles đã khiến sân St Mary's bùng nổ khi tận dụng đường chuyền của Fellows để dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng cho Southampton.

Arsenal nỗ lực tìm bàn gỡ lần thứ hai nhưng bất thành, qua đó chính thức dừng bước ở FA Cup. “Pháo thủ” hiện chỉ còn mục tiêu ở hai đấu trường là Ngoại hạng Anh và Champions League.

Trong khi đó, Southampton giành quyền vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2021, và sẽ hướng đến chuyến hành quân tới Wembley.

Tỷ số chung cuộc: Southampton 2-1 Arsenal (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Southampton: Stewart (35', Bree), Charles (85', Fellows)

Arsenal: Gyokeres (68', Havertz)

Đội hình xuất phát

Southampton: Peretz, Bree, Harwood Bellis, Nathan Wood, Manning, Bragg, Fellows, Jander, Azaz, Scienza, Stewart

Arsenal: Kepa, Ben White, Mosquera, Gabriel, Lewis Skelly, Norgaard, Odegaard, Havertz, Dowman, Martinelli, Jesus