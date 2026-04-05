Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Genoa
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Napoli vs Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Girona vs Villarreal
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-

Kết quả bóng đá Southampton - Arsenal: Cú sốc "Pháo thủ", tan mộng ăn 3 (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Arsenal Southampton F.C

(Tứ kết) Arsenal đã phải nhận thất bại đầy bất ngờ trước đội hạng hai Southampton, qua đó bị loại khỏi FA Cup.

   

Đây là trận đấu đầu tiên của Arsenal kể từ thất bại ở chung kết League Cup trước Man City, đồng thời diễn ra ngay sau đợt tập trung ĐTQG mà có tới 11 cầu thủ “Pháo thủ” rút lui vì chấn thương. Tuy kiểm soát bóng vượt trội, Arsenal lại là đội tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn. Southampton mới là bên chơi sắc bén và xứng đáng với lợi thế dẫn trước, trong bầu không khí cuồng nhiệt tại St Mary's.

Southampton tạo&nbsp;địa chấn, tiễn Arsenal khỏi FA Cup

Southampton tạo địa chấn, tiễn Arsenal khỏi FA Cup

Southampton mở tỷ số ở phút 35 khi Ben White phán đoán sai điểm rơi từ quả tạt của James Bree, tạo điều kiện để Ross Stewart khống chế rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Kepa.

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện ba sự thay đổi khi tung Gyokeres, Madueke và Calafiori vào sân, nhưng Southampton vẫn tiếp tục gây sức ép. Tom Fellows suýt ghi bàn với cú dứt điểm đi chệch xà, trước khi Leo Scienza đưa bóng dội xà ngang.

Arsenal tìm được bàn gỡ ở phút 68 khi Gabriel chọc khe thông minh cho Havertz thoát xuống, trước khi tiền vệ người Đức kiến tạo để Gyokeres dứt điểm cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, Southampton không chấp nhận kết quả hòa. Cầu thủ vào sân thay người Shea Charles đã khiến sân St Mary's bùng nổ khi tận dụng đường chuyền của Fellows để dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng cho Southampton.

Arsenal nỗ lực tìm bàn gỡ lần thứ hai nhưng bất thành, qua đó chính thức dừng bước ở FA Cup. “Pháo thủ” hiện chỉ còn mục tiêu ở hai đấu trường là Ngoại hạng Anh và Champions League.

Trong khi đó, Southampton giành quyền vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2021, và sẽ hướng đến chuyến hành quân tới Wembley.

Tỷ số chung cuộc: Southampton 2-1 Arsenal (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Southampton: Stewart (35', Bree), Charles (85', Fellows)

Arsenal: Gyokeres (68', Havertz)

Đội hình xuất phát

Southampton: Peretz, Bree, Harwood Bellis, Nathan Wood, Manning, Bragg, Fellows, Jander, Azaz, Scienza, Stewart

Arsenal: Kepa, Ben White, Mosquera, Gabriel, Lewis Skelly, Norgaard, Odegaard, Havertz, Dowman, Martinelli, Jesus

Kết quả bóng đá Man City - Liverpool: Vùi dập bất ngờ, hat-trick siêu sao (FA Cup)
Kết quả bóng đá Man City - Liverpool: Vùi dập bất ngờ, hat-trick siêu sao (FA Cup)

(Tứ kết FA Cup) Một chuỗi bàn thắng kéo dài trong 20 phút đã định đoạt trận đấu được chờ đợi sẽ ngang tài ngang sức này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/04/2026 03:08 AM (GMT+7)
Bày tỏ ý kiến của bạn trên Mạng xã hội 24h
Pháo thủ gục ngã trước Southampton, bạn nghĩ đâu là nguyên nhân? Chia sẻ ý kiến nào! 5
Xem các ý kiến khác Gửi ý kiến
Tin liên quan
Cup FA Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN