Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Kỳ vọng "cơn mưa" bàn thắng (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 19h, 3/9 | Việt Trì
U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Bangladesh (H1: 0-0)

Thông tin trước trận

Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc

Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Rahman Jony, Hossain, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul

U23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước U23 Bangladesh

U23 Việt Nam giữ nhiều lợi thế so với U23 Bangladesh trong ngày ra quân tại vòng loại U23 châu Á. Đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik được làm chủ nhà nên có lợi thế về mặt thích nghi với thời tiết cùng với đó là sự cổ vũ của CĐV nhà. Ngoài ra, HLV của U23 Bangladesh chỉ vừa xuất viện do sốt cao nên nhiều khả năng không thể ra sân chỉ đạo.

Trợ lý của U23 Bangladesh đánh giá cao đội hình U23 Việt Nam

Trợ lý Hassan Al Mamun của U23 Bangladesh đánh giá rất cao những cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam trong buổi họp trước trận. "Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tìm kiếm tài năng cho ĐTQG. U23 Bangladesh có 1 tháng chuẩn bị và 2 tuần tập huấn tại Bahrain và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi sang Việt Nam. U23 Việt Nam là đội mạnh, họ vừa vô địch U23 Đông Nam Á.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có thể lực, kỹ chiến thuật tốt. Tôi thấy đội trưởng U23 Việt Nam (Khuất Văn Khang) đã thi đấu cho ĐTQG. Ngoài ra, chúng tôi còn ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc), số 9 (Quốc Việt).

