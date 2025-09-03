Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Kỳ vọng "cơn mưa" bàn thắng (U23 châu Á)
(19h, 3/9, vòng loại U23 châu Á) U23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước U23 Bangladesh và người hâm mộ chờ đợi trận đấu có nhiều bàn thắng.
U23 Châu Á | 19h, 3/9 | Việt Trì
Điểm
Trung Kiên
Lý Đức
Hiểu Minh
Nhật Minh
Anh Quân
Công Phương
Xuân Bắc
Phi Hoàng
Văn Khang
Viktor Lê
Đình Bắc
Điểm
Srabon
Shanta
Ahad Topu
Hossen
Rahman Jony
Hossain
Morsalin
Salik
Ni Jum
Cuba Mitchell
Rahul
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước U23 Bangladesh
U23 Việt Nam giữ nhiều lợi thế so với U23 Bangladesh trong ngày ra quân tại vòng loại U23 châu Á. Đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik được làm chủ nhà nên có lợi thế về mặt thích nghi với thời tiết cùng với đó là sự cổ vũ của CĐV nhà. Ngoài ra, HLV của U23 Bangladesh chỉ vừa xuất viện do sốt cao nên nhiều khả năng không thể ra sân chỉ đạo.
Trợ lý của U23 Bangladesh đánh giá cao đội hình U23 Việt Nam
Trợ lý Hassan Al Mamun của U23 Bangladesh đánh giá rất cao những cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam trong buổi họp trước trận. "Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tìm kiếm tài năng cho ĐTQG. U23 Bangladesh có 1 tháng chuẩn bị và 2 tuần tập huấn tại Bahrain và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi sang Việt Nam. U23 Việt Nam là đội mạnh, họ vừa vô địch U23 Đông Nam Á.
Các cầu thủ U23 Việt Nam có thể lực, kỹ chiến thuật tốt. Tôi thấy đội trưởng U23 Việt Nam (Khuất Văn Khang) đã thi đấu cho ĐTQG. Ngoài ra, chúng tôi còn ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc), số 9 (Quốc Việt).
(19h, 3/9, vòng loại U23 châu Á) Trước đối thủ không quá mạnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ có khởi đầu tưng bừng.
03/09/2025 12:33 PM (GMT+7)