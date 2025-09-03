Nhận định bóng đá ĐT U23 Việt Nam - U23 Bangladesh: Chờ khởi đầu tưng bừng (U23 châu Á)

ĐT U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng loại giải U23 châu Á bằng cuộc đối đầu với U23 Bangladesh trong khuôn khổ lượt 1 bảng C. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập 23 cầu thủ. Hơi đáng tiếc khi tiền vệ Việt kiều, Trần Thành Trung không thể góp mặt trong giải đấu lần này.

Đình Bắc (số 7) và Văn Khang (số 11) là trụ cột của U23 Việt Nam

Mặc dù vậy, lực lượng của U23 Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao. Nổi bật nhất chắc chắn là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á" vừa qua, Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo đang chơi cho CLB Công an Hà Nội vẫn đang thể hiện khá tốt tại V-League.

Ngoài ra, một số cầu thủ đang ở độ tuổi U23 thường xuyên được ra sân ở V-League cũng góp mặt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương (Thể Công), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Viktor Lê (Hà Tĩnh), Phạm Lý Đức (Công an Hà Nội), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình). Đây chắc chắn sẽ là lực lượng nòng cốt của HLV Kim Sang Sik tại giải đấu năm nay.

Đối thủ của U23 Việt Nam trong ngày ra quân là U23 Bangladesh. Đội bóng này không được đánh giá cao khi không được xếp hạng hạt giống. Thậm chí, họ còn từng thua cả U23 Myanmar và U23 Philippines, hai đội bóng được coi là "chiếu dưới" so với U23 Việt Nam.

Tính ra, họ đang có chuỗi 11 trận không thắng, trong đó có tới 10 thất bại. Lần gần nhất họ giành chiến thắng đã cách đây gần 6 năm. Lần gần nhất ra sân, họ thua U23 Bahrain với tỉ số 2-4 trong trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á.

Không chỉ thực lực yếu hơn, U23 Bangladesh còn gặp khó khăn khi phải thi đấu tại Việt Nam. HLV trưởng của đội bóng này, Saiful Bari Titu đã phải nhập viện vì sốt cao và bỏ ngỏ khả năng ra sân chỉ đạo. Nếu như HLV Titu không thể xuất hiện, trợ lý Hassan Al Mamun sẽ thay thế. Đó sẽ là bất lợi cực lớn cho Bangladesh.

Được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong ngày ra quân với tỉ số đậm đà.

Dự đoán tỉ số: U23 Việt Nam 3-0 U23 Bangladesh

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.