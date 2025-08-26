HLV Kim Sang Sik vui vì có sao Việt Kiều, U23 Việt Nam mơ "bay cao" ở giải châu Á

U23 Việt Nam và mục tiêu tại vòng loại U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại giải U23 châu Á 2026 với quyết tâm cao độ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Đội tuyển được xếp vào bảng C, cùng các đối thủ Yemen, Singapore và Bangladesh, thi đấu tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9/2025.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm vui vì có thêm sự phục vụ của các cầu thủ Việt Kiều

Bảng đấu U23 Việt Nam góp mặt được coi là nhẹ ký, khi tránh được các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục. Đây là cơ hội để đội tuyển trẻ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á tại Saudi Arabia, dự kiến vào tháng 1/2026. Đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong năm 2025 với loạt trận quốc tế tích lũy kinh nghiệm và thành công vang dội khi bảo vệ thành công cúp vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại U23 châu Á sắp tới có 44 đội tham dự, được chia làm 11 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm được phân công đăng cai. Kết thúc vòng bảng, 11 đội nhất bảng sẽ giành quyền vào thẳng vòng chung kết.

Danh sách tập trung của đội U23 Việt Nam đã được HLV Kim Sang Sik công bố, với bộ khung dạn dày kinh nghiệm, cùng sự xuất hiện của tài năng Việt kiều Trần Thành Trung, cầu thủ trưởng thành từ học viện CSKA Sofia của Bulgaria và vừa được triệu tập lên tuyển.

HLV Kim Sang Sik đã cho biết: "Chúng tôi và đội ngũ phân tích luôn theo dõi sát sao các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Thành Trung. Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy kĩ hơn ở đợt tập trung tới. Xin cảm ơn lãnh đạo đã đồng hành vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch CLB Ninh Bình với tinh thần yêu nước, luôn tạo điều kiện để cầu thủ xa Tổ quốc trở về cống hiến”.

HLV Kim bày tỏ kỳ vọng sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân Việt Trì sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ thi đấu tự tin, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước mắt là vượt vòng loại giành vé vào vòng chung kết và sau đó tiếp tục tiến xa tại giải châu Á.

U23 Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tại vòng loại U23 châu Á 2026

Trước khi bước vào cuộc đua ở sân chơi châu Á, U23 Việt Nam đã nhận được sự khích lệ đặc biệt. Chiều 26/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức trở thành đơn vị đồng hành chính của vòng loại giải U23 châu Á 2026 tại bảng C, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Buổi lễ diễn ra vào chiều 26/8

Sự đồng hành của nhà tài trợ được đánh giá cao bởi các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, là nguồn động viên cả về tinh thần và vật chất giúp công tác tổ chức bảng đấu thuận lợi cũng như tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục mục tiêu châu Á.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định vai trò quan trọng của của đơn vị đồng hành trong hỗ trợ đội tuyển và công tác tổ chức giải, đồng thời mong đội tuyển tự tin và đạt kết quả tốt. Đại diện nhà tài trợ, ông Bùi Thái Hà, cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, kỳ vọng sự hợp tác sẽ lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và tạo động lực cho U23 Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại vòng loại.

3 trận đấu vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ là thử thách quan trọng đối với thầy trò Kim Sang Sik, hứa hẹn tạo nên nhiều cảm xúc và kỳ vọng người hâm mộ tiếp tục đồng hành, ủng hộ bóng đá trẻ nước nhà vươn xa trên bản đồ châu lục.