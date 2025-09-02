Những sao trẻ U23 Việt Nam chờ toả sáng ở Vòng loại U23 châu Á 2026

Khuất Văn Khang là gương mặt nổi bật ở hàng tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam. Trước ngày tập trung, anh vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Thể Công Viettel ở vòng 3 LPBank V-League 1-2025/26 khi giúp đội giành chiến thắng 2-0 trước Becamex TPHCM. Chơi kỹ thuật và sáng tạo, Văn Khang cũng giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình U23 Việt Nam.

Trên hàng tiền đạo U23 Việt Nam, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đình Bắc (Công an Hà Nội). Tuy nhiên về tiềm năng, giới chuyên môn cũng đặt hy vọng vào Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình). Sinh năm 2003, Quốc Việt trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Học viện Nutifood, rồi được bầu Đức đưa về HAGL. Nhờ được đào tạo căn bản trong môi trường chuyên nghiệp của Nutifood, Quốc Việt sở hữu những kỹ năng cơ bản điêu luyện. Anh từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á năm 2022 với 5 bàn thắng, Vua phá lưới các giải U17, U19 và U21 quốc gia.

Một gương mặt đáng chú ý khác, dự báo sẽ như luồng gió mới cho U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới là Viktor Lê. Cầu thủ Việt kiều đang khoác áo Hà Tĩnh được HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm, bên cạnh 1 gương mặt khác làTrần Thành Trung (Ninh Bình). Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết ông và các cộng sự vẫn theo sát sự phát triển của các cầu thủ Việt kiều nhằm tìm kiếm nguồn lực mới cho đội tuyển Việt Nam.

Không được giới mộ điệu chú ý nhưng ở hàng phòng ngự, Phạm Lý Đức lại là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra ở Indonesia, Phạm Lý Đức được HLV Kim Sang-sik tin dùng, thường xuyên trao suất đá chính. Tương tự Quốc Việt, Phạm Lý Đức cũng trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood. Anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, lối chơi chắc chắn và mạnh mẽ. Lý Đức gây ấn tượng tốt với HLV Kim Sang-sik và ông đã đưa anh lên đội tuyển Việt Nam, thi đấu ở trận gặp Malaysia tại trận lượt đi Vòng loại 3 Asian Cup 2027.

Vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ) tháng 9 này. Tại bảng C, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. VFF mới đây cũng thông báo sẽ bán vé trực tiếp tại NTĐ TDTT Phú Thọ, bắt đầu từ ngày 2/9.