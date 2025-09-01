Đình Bắc: U23 Việt Nam quyết thắng, mang niềm vui đến người hâm mộ dịp Quốc khánh

⚽ Quyết tâm của các chiến binh trẻ

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đang gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Toàn đội đặt mục tiêu cao nhất, quyết tâm giành tấm vé dự vòng chung kết để tri ân người hâm mộ cả nước.

Đình Bắc trả lời phỏng vấn chiều ngày 1/9.

Chiều 1/9, trên sân tập của khu liên hợp thể thao Phú Thọ, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có buổi tập quan trọng nhằm chuẩn bị cho trận mở màn bảng C gặp U23 Bangladesh. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển trong dịp đặc biệt này. Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để mang niềm vui đến cho người hâm mộ nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”.

Theo Đình Bắc, U23 Việt Nam không có nhiều thay đổi so với giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua. Phần lớn các cầu thủ từng góp mặt ở giải đấu khu vực đều được triệu tập, bên cạnh sự bổ sung đáng chú ý là tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Toàn đội nhanh chóng hòa nhập, giữ được tinh thần đoàn kết và khát khao thể hiện.

🌟 Tân binh Trần Thành Trung hòa nhập nhanh

Nhắc đến sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Ninh Bình FC), Đình Bắc cho biết: “Thành Trung là cầu thủ chất lượng, cậu ấy nhanh chóng hòa nhập với toàn đội cả trong tập luyện lẫn sinh hoạt. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu tốt và đóng góp vào kết quả chung ở những trận đấu sắp tới.”

Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa của U23 Việt Nam, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án chiến thuật trong các trận then chốt của bảng C.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung hòa nhập nhanh ở U23 Việt Nam.

🔍 Thận trọng trước từng đối thủ

Ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Tiền đạo Đình Bắc nhấn mạnh: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng mục tiêu là giành kết quả tốt nhất. Trận mở màn gặp U23 Bangladesh rất quan trọng, toàn đội sẽ tập trung tối đa để có khởi đầu thuận lợi”.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa vào chiều 2/9 tại Phú Thọ trước khi bước vào trận đấu với U23 Bangladesh lúc 19h ngày 3/9 trên sân Việt Trì. Trước đó, HLV Kim Sang Sik sẽ tham dự buổi họp báo chính thức của bảng C vào chiều cùng ngày.

🔥 Khát khao chiến thắng dâng cao

Tinh thần thi đấu đang là điểm tựa lớn của U23 Việt Nam. Các cầu thủ đều ý thức rõ trách nhiệm trong màu áo đội tuyển, nhất là khi giải đấu trùng với dịp lễ lớn của dân tộc. Đình Bắc gửi lời nhắn nhủ: “Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ để tiếp thêm động lực. Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình, quyết tâm giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận đấu bùng nổ ngay từ cuộc chạm trán đầu tiên trước U23 Bangladesh tối 3/9 trên sân Việt Trì.