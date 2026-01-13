U23 Việt Nam thắng trận lịch sử Saudi Arabia, Trung Kiên & Đình Bắc có bị kiểm tra doping?

❗ Không phải người hùng, cũng chẳng là trụ cột phòng ngự

Ở trận thắng U23 Kyrgyzstan trước đó, Đình Bắc và Xuân Bắc là hai cầu thủ U23 Việt Nam được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping. Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các giải đấu do AFC tổ chức, áp dụng ngẫu nhiên với những cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, không dựa trên tiêu chí chuyên môn hay mức độ nổi bật.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam mệt nhoài sau cuộc thư hùng với U23 Saudi Arabia.

Chính vì vậy, sau trận thắng lịch sử 1-0 trước U23 Saudi Arabia, nhiều ý kiến cho rằng những cái tên như Trần Trung Kiên, Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nhật Minh – những cầu thủ đã “cày ải” suốt 90 phút để chống đỡ sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà, rất có thể sẽ bị gọi đi kiểm tra doping.

Ngay cả Đình Bắc, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cũng được xem là ứng viên hàng đầu cho việc kiểm tra doping.

😲 Bất ngờ cầu thủ không thi đấu phút nào bị gọi tên

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Theo tìm hiểu, ban tổ chức giải tiếp tục thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên và cầu thủ U23 Việt Nam được yêu cầu kiểm tra doping lần này là hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Đáng chú ý, Phi Hoàng không thi đấu một phút nào trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia. Cầu thủ chạy cánh này ngồi dự bị suốt cả trận, trong khi vị trí cánh trái của U23 Việt Nam do đội trưởng Khuất Văn Khang đảm nhiệm.

Phi Hoàng (phải) được ban tổ chức giải lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping.

Việc một cầu thủ không ra sân vẫn bị kiểm tra doping cho thấy quy trình của ban tổ chức được thực hiện đúng theo quy định, không phụ thuộc vào mức độ tỏa sáng hay vai trò trong trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, Phạm Minh Phúc không giấu được niềm tự hào về màn trình diễn của toàn đội: “Đáng khen tinh thần của U23 Việt Nam. Cả đội đã chiến đấu kiên cường, chống chọi với sức tấn công cường độ cao của đội chủ nhà”.

Theo Minh Phúc, U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận vòng bảng đều phải đá phòng ngự với cường độ rất lớn, đúng với tinh thần con người Việt Nam: quyết liệt nhưng bình tĩnh, tự tin và biết cách hóa giải đối thủ.

“Vượt qua ba trận đấu khó khăn như những trận chung kết, chúng tôi đang có phong độ ngày càng tốt. Nhưng toàn đội chưa nghĩ đến chung kết, mà chỉ tập trung cho trận tứ kết, tuyệt đối không được chủ quan”, Minh Phúc chia sẻ thêm.