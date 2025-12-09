HLV Indonesia thừa nhận bất lực nếu Việt Nam thông đồng với Malaysia

Ở lượt thứ hai bảng C tối 8/12, Philippines bất ngờ thắng Indonesia 1-0, nhờ bàn duy nhất của tiền đạo 19 tuổi Otu Banatao. Kết quả giúp Philippines trở thành đội đầu tiên vào bán kết, còn thầy trò Sjafri mất quyền tự quyết đi tiếp khi chưa giành điểm nào.

Tại bảng B, Việt Nam và Malaysia cùng có ba điểm, và sẽ gặp nhau ở lượt cuối chiều 11/12. Nếu hai đội hòa nhau, Indonesia lẫn Myanmar sẽ bị loại trước khi chơi lượt cuối bảng C. Bởi khi đó Việt Nam sẽ đứng nhì bảng B với bốn điểm, giành suất duy nhất cho đội nhì. Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng và một đội nhì có kết quả tốt nhất sẽ vào bán kết.

HLV Indra Sjafri trong trận Indonesia thua Philippines ở lượt hai bảng C bóng đá nam SEA Games 33 trên sân 700th Anniversary, thành phố Chiang Mai, Thái Lan tối 8/12/2025. Ảnh: PSSI

Khi được hỏi về việc số phận Indonesia nằm trong tay Việt Nam và Malaysia và khả năng hai đội này bắt tay hòa nhau, HLV Sjafri nói: "Đúng là kết quả của các đội khác có thể ảnh hưởng tới chúng tôi. Nhưng Indonesia không thể kiểm soát được kết quả đó. Vì thế, tôi chỉ có thể tập trung tìm cách thắng Myanmar".

Philippines kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối. Indonesia và Myanmar chưa có điểm, sẽ gặp nhau ở lượt cuối tối 12/12 để cạnh tranh suất đi tiếp. Đội nào không thắng trận này sẽ bị loại. Thậm chí Indonesia và Myanmar cũng phải chờ kết quả bảng B để xác định xem nếu thắng lượt cuối có được đi tiếp hay không.

Indonesia rơi vào tình thế này vì thủng lưới từ một cú ném biên của Philippines, khi Banatao dứt điểm bóng hai vào lưới mà không bị ai kèm. HLV Sjafri cho rằng học trò đã mắc lỗi trong bàn thua này. "Chúng tôi đã tập phòng ngự tình huống cố định một ngày trước trận, tuy nhiên có cầu thủ đã không tuân theo chiến thuật trong tình huống này", HLV 62 tuổi nói. "Các cầu thủ được yêu cầu một kèm một, nhưng lại bỏ sót Banatao".

"Đây là trận đầu tiên của Indonesia, nên mọi thứ rất khó khăn", ông Sjafri nói thêm. "Hơn nữa, Philippines đã chơi trước một trận và thắng, nên họ có lợi thế tinh thần. Chúng tôi đã chơi không tốt ngay từ hiệp một. Mọi thứ không được như kỳ vọng".

HLV Sjafri từng giúp Indonesia đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games 32 cách đây hai năm tại Campuchia. Ông nói rằng toàn đội sẽ nghỉ sáng 9/12, rồi nhanh chóng chuẩn bị đấu Myanmar. Indonesia buộc phải thắng, nên sẽ tìm cách chơi mạo hiểm hơn.