Báo Indonesia cảnh báo U22 Việt Nam phải thắng Malaysia để tránh Thái Lan

⚠️ Cục diện bảng B mở toang cho U22 Việt Nam

Trong diễn biến bất ngờ, nhà đương kim vô địch U22 Indonesia lại để thua U22 Philippines 0-1 ở trận mở màn bảng C tại sân 700th Anniversary, Chiang Mai tối 8/12/2025.

U22 Việt Nam hướng đến kết quả tốt trước U22 Malaysia

Thất bại của U22 Indonesia vô tình khiến cánh cửa đi tiếp của U22 Việt Nam rộng hơn. Hiện tại, thầy trò Kim Sang Sik đang xếp thứ hai ở bảng B với 3 điểm sau khi thắng U22 Lào 2-1 ở trận ra quân.

Số điểm này bằng với U22 Malaysia - đội dẫn đầu bảng nhờ thắng U22 Lào 4-1 và hơn U22 Việt Nam ở hiệu số.

Cả hai sẽ đối đầu nhau trong trận cuối vòng bảng trên sân Rajamangala, Bangkok vào lúc 16h ngày 11/12/2025.

🤝 Một kết quả hòa giúp

cả hai cùng đi tiếp?

Dựa vào cục diện ba bảng A, B và C, U22 Việt Nam chỉ cần 1 điểm nữa là chắc suất vào bán kết.Thậm chí, một trận hòa giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ giúp cả hai cùng vượt qua vòng bảng.

Lý do: đội nhì bảng A và C tối đa chỉ có thể đạt 3 điểm, trong khi Việt Nam và Malaysia sẽ có 4 điểm nếu chia điểm.

Điều này khiến nhiều CĐV Indonesia bày tỏ mối e ngại, rằng cặp đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ kết thúc bằng tỷ số hòa.

🔄 Báo Indonesia cảnh báo: U22 Việt Nam cần đánh bại U22 Malaysia

Tờ Superball nhận định khả năng U22 Việt Nam “bắt tay” U22 Malaysia là gần như không có. Tờ báo của Indonesia tin rằng HLV Kim Sang Sik quyết tâm đánh bại U22 Malaysia để giành ngôi đầu bảng, thay vì đá an toàn chỉ hướng đến kết quả hòa.

Tờ Superball của Indonesia tin rằng U22 Việt Nam sẽ nỗ lực để đánh bại U22 Malaysia

Nếu U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia và đi tiếp với tư cách đội xếp thứ hai bảng B, khó khăn lớn sẽ chờ thầy trò HLV Kim Sang Sik ở bán kết. Bởi lẽ, khi đó U22 Thái Lan - đội đang thể hiện sức mạnh áp đảo, sẽ chờ U22 Việt Nam ở bán kết. Trong bối cảnh hiện tại, việc tránh được đội chủ nhà ở bán kết rõ ràng là kế hoạch hợp lý.

“HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ tạo ra những thay đổi ở trận gặp Malaysia, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng B”, tờ báo Indonesia nhận xét.

Nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, họ gần như chắc chắn đối đầu U22 Thái Lan.

📊 Ba kịch bản phân cặp bán kết theo luật giải đấu

Ban tổ chức SEA Games chia cặp bán kết theo 3 kịch bản:

1️⃣ Nếu Thái Lan nhất bảng A

→ Thái Lan gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trừ đội cùng bảng A).

2️⃣ Nếu Thái Lan là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

→ Thái Lan chạm trán đội nhất bảng B.

→ Trận bán kết còn lại: nhất bảng A vs nhất bảng C.

3️⃣ Nếu Thái Lan nhất bảng A & đội nhì bảng xuất sắc nhất cũng từ bảng này

→ Thái Lan gặp nhất bảng C.

→ Đội nhì xuất sắc nhất (bảng A) gặp nhất bảng B.

🎯 Philippines là đội đầu tiên vào bán kết

Tính đến hiện tại, U22 Philippines là đội duy nhất đã chắc suất bán kết với tư cách nhất bảng C sau khi thắng Myanmar (2-0) và Indonesia (1-0).

Cục diện các bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33 đang cực kỳ căng và khó đoán. Tất cả ánh mắt giờ hướng về trận cầu “sinh tử” giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Đây là trận đấu có thể quyết định cục diện của bảng B cũng như tấm vé bán kết của cả môn thi đấu này.